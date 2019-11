Empoli - Napoli in Serie A 2016/17 (2-3): il Napoli rischia, ma passa al Castellani!

Per Empoli - Napoli è davvero tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, sempre con la Serie A, qui, live su Vavel Italia.

14.29 - In attesa di conoscere il risultato della Roma (impegnata in serata), il Napoli balza al secondo posto in classifica, a +8 sull'Inter e a +7 sulla Lazio di scena a Cagliari. L'Empoli invece, resta piantato a quota 22, a +7 dal Palermo impegnato nel tardo pomeriggio a Udine.

14.26 - Negli ultimi minuti però, l'Empoli non è riuscito a costruire grandi occasioni, permettendo ad un Napoli in difficoltà di portare a casa un risultato preziosissimo.

14.25 - E' stato un finale impronosticabile quello del Castellani. Dopo un primo tempo letteralmente dominato dai Partenopei, in avvio di ripresa, gli Azzurri sono sembrati meno concentrati e certamente più molli rispetto ai primi 45'. Con l'aiuto di Reina, non perfetto nella circostanza, El Kaddouri ha ridato speranza ai suoi. Poi, il rigore causato da Ghoulam e trasformato da Maccarone ha riaperto definitivamente il match.

94' - NON C'E' PIU' TEMPO. FINISCE QUI! IL NAPOLI RISCHIA TANTISSIMO IN QUESTO FINALE, MA ALLA FINE PASSA AL CASTELLANI DI EMPOLI. 2-3 IL RISULTATO FINALE, GRIFFATO DALLA DOPPIETTA DI INSIGNE E DAL GOL DI MERTENS. DI EL KADDOURI E MACCARONE, I GOL DELLA SPERANZA EMPOLESE.

93' - Ultimo minuto al Castellani.

92' - Azione personale tentata da Maccarone, ottimo nel muovere la difesa del Napoli, meno nel tiro cross che si spegne direttamente sul fondo.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

89' - OCCASIONE EMPOLI: Thiam sguscia via a Chiriches, poi mette nel mezzo per il taglio sul primo palo di Maccarone. Il tiro del 37 enne non è dei migliori; il pallone viene sbucciato e Reina non ha bisogno di intervenire.

85' - Ultimo cambio nell'Empoli: dentro Dimarco per Croce.

84' - Stacco di testa provato da Thiam che mette i brividi a tutta la panchina del Napoli. Il pallone finisce alto non di molto.

84' - Altro intervento scomposto, stavolta commesso da Albiol. Ammonito anche lo spagnolo.

83' - Cambio nel Napoli: dentro Milik per Mertens.

82' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLL! MACCARONE SPIAZZA REINA PER IL GOL CHE RIAPRE IN MODO DEFINITIVO LA SFIDA DEL CASTELLANI. ORA IL CASTELLANI SI ACCENDE E CI CREDE. NAPOLI IN GRAVE DIFFICOLTA'. 2-3 MACCARONE!!!!

81' - Maccarone contro Reina.

81' - CALCIO DI RIGORE! CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! ALTRA DISATTENZIONE COMMESSA DALLA DIFESA DI SARRI CHE SI FA INFILARE DAL LANCIO VERSO KRUNIC. GHOULAM E' IN RITARDO E NON PUO' FAR ALTRO CHE TRAVOLGERLO.

79' - Cattiva gestione del Napoli in questo finale: altro errore della difesa, con Hysaj che perde di vista il pallone finendo per travolgere Croce. Punizione pericolosa per l'Empoli e annesso giallo all'albanese.

77' - Secondo cambio nel Napoli: dentro Giaccherini, fuori Insigne.

76' - Ammonito proprio il neo entrato José Mauri.

71' - Cambio nell'Empoli: dentro Mauri, fuori Dioussé.

70' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLL! SEGNA PROPRIO LUI, L'EX PIU' FRESCO: OMAR EL KADDOURI SFRUTTA UNA MEZZA INDECISIONE DI PEPE REINA PER INSACCARE IN RETE IL PALLONE. LA PALLA PASSA APPENA SOPRA LA BARRIERA, FINENDO PER COGLIERE FORSE IMPREPARATO IL PORTIERE SPAGNOLO. FATTOSTA' CHE L'EMPOLI PROVA A RIAPRIRE IL MATCH. 1-3 AL CASTELLANI.

69' - Grande fuga di Omar El Kaddouri, poderoso nella percussione centrale che ha costretto Callejon a commettere un fallo da cartellino giallo. Ora, punizione dal limite per l'Empoli.

67' - Cambio anche nell'Empoli: dentro Maccarone per Pucciarelli.

64' - Ammonito anche Dioussé, il primo nell'Empoli.

62' - Cambio nel Napoli: dentro Diawara, fuori Jorginho.

60' - Ancora Thiam! Empoli sempre pericoloso con il suo giovane centravanti: fuga di El Kaddouri a destra che poi ha scaricato nel mezzo per Thiam. Il tiro di prima intenzione è risultato centrale, trovando la buona risposta di Reina.

58' - Ancora Empoli pericoloso dalle parti di Reina: calcio di punizione dalla trequarti, verso il liberissimo Thiam che ha provato la girata al volo. Palla alta non di molto.

55' - Si fa vedere in avanti anche l'Empoli: tentativo di Krunic, stoppato dalla difesa di Sarri.

54' - Azione fantastica del Napoli, ancora vicinissimo al gol dello 0-4. Pallone di prima inventato da Hamsik per favorire il movimento di Mertens, chiuso in modo provvidenziale dall'intervento di Bellusci.

53' - Altra occasione Napoli: pallone dalla sinistra, bucato da Pasqual, che arriva dalle parti di Callejon. Lo spagnolo di coordina a meraviglia, colpisce al volo ma non trova lo specchio di porta.

52' - Assolo di Lorenzo Insigne, stavolta un pelo troppo egoista nel cercare la difficile conclusione a giro con l'interno piede destro. Palla che supera il palo alla sinistra di Skorupski.

49' - Napoli che in questo avvio di ripresa ha abbassato in modo vistoso i ritmi di gioco. Sarri si sta arrabbiando, ma il punteggio permette ai Partenopei di proseguire con il pilota automatico.

48' - Buona manovra, ragionata e paziente, ad opera dell'Empoli. Alla fine, Pucciarelli ha provato a sfuggire alle grinfie di Hysaj, trovando solo un calcio d'angolo.

46' - VIA, RIPRENDE IL GIOCO AL CASTELLANI. INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - NAPOLI.

13.34 - Anche il Napoli è in campo. Tutto pronto per dare il via al secondo tempo. Non ci saranno cambi all'intervallo.

13.31 - Le squadre stanno per rientrare in campo.

13.19 - Primo tempo senza storia quello del Castellani. Nonostante una buona partenza dell'Empoli, il Napoli ha preso campo sfruttando anche gli errori di un Empoli disattento in difesa. Prima la parata di Skorupski su Mertens, poi il gol di Insigne, seguito nell'immediato dalla perla di Mertens. A quel punto, per l'Empoli si è spenta la luce e la squadra di Sarri ha potuto chiudere i giochi ancora con Insigne.

47' - Finisce qui il primo tempo del Castellani: è 0-3 in favore del Napoli, che ha dominato il campo per larghi tratti del match. I gol, dopo il rigore fallito da Mertens, di Insigne (2) e dello stesso belga che si è fatto perdonare con una super punizione.

46' - Rientrano Mertens e Costa.

45' - Due di recupero.

45' - Callejon cerca gloria personale, ma il suo calcio di punizione si impenna sopra la traversa.

45' - Mertens è dolorante al naso. Anche Costa ha qualche problema al volto.

44' - Brutto scontro al volto tra Mertens e Costa. I due sono rimasti entrambi a terra.

39' - Fiammata dell'Empoli! Reazione improvvisa con la conclusione dalla distanza di Thiem che incrocia sul palo lontano senza trovare lo specchio per questione di centimetri.

38' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! LUI NON SBAGLIA, LUI NON SBAGLIA! LORENZO INSIGNE TIENE IL PALLONE BASSO, RADENTE L'ERBA, CHE NON LASCIA SCAMPO A SKORUPSKI. PALLA CHE SI INFILA NELL'ANGOLO BASSO. 0-3 NAPOLI, IN CONTROLLO TOTALE AL CASTELLANI.

37' - CALCIO DI RIGORE! ALTRO CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DEL NAPOLI. STESO CALLEJON IN AREA DI RIGORE.

32' - Primo ammonito del match: si tratta di Jorginho.

30' - Ora il Napoli inizia a manovrare la sfera senza correre pericoli, alla ricerca del varco giusto, ma senza avere alcuna fretta.

26' - Ora l'Empoli sembra aver accusato l'uno due messo a segno dal Napoli. Un doppio colpo da cui sarà difficilissimo rialzarsi.

24' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! GOLAZO DI MERTENS! PUNIZIONE GIOIELLO DEL BELGA CHE DAI 25 METRI SCOCCA UN DESTRO FANTASTICO CHE SKORUPSKI TOCCA MA SENZA RIUSCIRE A DEVIARE. GRANDE ESECUZIONE DI MERTENS CHE SI RISCATTA DOPO IL RIGORE FALLITO. NAPOLI CHE METTE LA FRECCIA. 0-2 AL CASTELLANI.

19' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLL! NAPOLI IN VANTAGGIO, HA SEGNATO LORENZO INSIGNE! ANCORA UNA VOLTA DECISIVO LO SCUGNIZZO NAPOLETANO, CHE RACCOGLIE L'ERRORE DELLA DIFESA EMPOLESE E DEPOSITA IN RETE VERSO IL PRIMO PALO. NAPOLI CHE DOPO L'ERRORE DAL DISCHETTO SI RISCATTA CON LORENZO IL MAGNIFICO. 0-1 NAPOLI!

18' - E' pericoloso l'Empoli con il pallone lungo verso la corsa di Thiam, bravo nel controllare e nel districarsi tra i due centrali di Sarri. Poi, il suo tiro col mancino viene rimpallato da Chiriches.

16' - Hamsik è bravo nel liberare sul pallone scodellato da Croce.

15' - El Kaddouri guadagna una buona punizione sulla trequarti campo del Napoli. I toscani possono beneficiare di una preziosa palla inattiva.

13' - Attacca dalla destra il Napoli, con il solito movimento di Callejon, stavolta nelle vesti di uomo assist: pallone morbido scodellato dall'altra parte per l'arrivo di Hamsik, il cui tentativo in rovesciata non inquadra la porta.

8' - PARA! PARA IL PORTIERE POLACCO CHE INTERCETTA CON I PIEDI IL RIGORE BASSO E CENTRALE DI MERTENS. POI, SULLA RIBATTUTA, CHIRICHES HA TENTATO IL COLPO DI TESTA MA IL PALLONE E' TERMINATO ALTO SOPRA LA TRAVERSA.

8' - Mertens contro Skorupski.

7' - Episodio dubbio e controverso: errore in fase di disimpegno commesso dalla difesa di Martusciello che spiana la strada a Jorginho. Il numero 8 recupera e punta verso Skorupski, poi viene steso proprio al limite dell'area (nei pressi della linea bianca). Damato non ha dubbi: è rigore.

7' - CALCIO DI RIGORE. CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI.

6' - Prima discesa di Ghoulam, il cui cross basso è stato ben fermato da Skorupski.

3' - Rischiosissimo retropassaggio operato da Hamsik, che di testa non ha ben calcolato la posizione di El Kaddouri mettendo in crisi Reina. Il portiere spagnolo si è salvato in due tempi.

3' - Ottimo avvio dell'Empoli, costantemente negli ultimi 30 metri Azzurri.

1' - Primo pallone controllato dall'Empoli che lancia in profondità per la spizzata di testadi Laurini. Dioussé ha provato ad infilarsi dietro la giocata dell'esterno, ma Hysaj ha fatto buona guardia, sviando il pericolo in area di rigore.

1' - VIA, SI COMINCIA. E' INIZIATA EMPOLI - NAPOLI.

12.30 - Tutto pronto al Castellani.

12.29 - Il direttore di gara è il Signor Damato.

12.29 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A Tim 2016/17.

12.28 - Squadre in campo!

12.24 - Ci siamo, è tutto pronto al Castellani. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco.

12.13 - Empoli e Napoli stanno abbandonando il terreno di gioco. E' terminato il riscaldamento. A breve, si inizia a fare sul serio!

12.05 - Ecco i due undici, uno di fronte all'altro.

12.00 - Prosegue il warm up delle due squadre, in campo alle 12.30 come nel match del San Paolo giocato due stagioni fa. All'epoca terminò 2-2.

11.52 - Intanto, le squadre sono sul terreno di gioco per svolgere il consueto riscaldamento pre match.

11.50 - Ci sono un paio di modifiche nell'undici di partenza scelto da Sarri. In difesa, con i soliti Reina, Ghoulam, Albiol e Hysaj, manca Koulibaly. Al suo posto Chiriches. A centrocampo, Allan e Jorginho hanno la meglio su Zielinski e Diawara, che si accomodano in panchina. Con loro, completa il reparto Hamsik. In avanti, confermato il tridente leggero: Insigne - Mertens - Callejon. Solo panchina per Pavoletti e Mili.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Chiriches, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

11.47 - E' la volta dell'undici scelto da Maurizio Sarri per il suo secondo ritorno ad Empoli (da avversario).

11.46 - Per il resto, si tratta della formazione tipo, con Pasqual, Bellusci, Costa e Laurini davanti a Skorupski. A centrocampo, Diussé è il perno centrale, con Croce e Krunic a fungere da mezze ali.

11.45 - Confermato il modulo di partenza, con il trequartista (El Kaddouri) alle spalle dei due attaccanti. La sorpresa riguarda l'impiego dal primo minuto di Thiam, attaccante che farà coppia con Pucciarelli viste le non perfette condizioni fisiche di Maccarone e Marilungo.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Pasqual, Costa, Bellusci, Laurini; Croce, Dioussé, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam.

11.43 - Partiamo dall'undici scelto da Giovanni Martusciello per il suo Empoli.

11.42 - Ed ora siamo pronti per passare alla lettura delle formazioni ufficiali.

11.41 - Pettorali importanti quelli Partenoepi, con i primi piani di Mertens, Hamsik, Reina, Albiol e Callejon. Il Napoli scenderà in campo ancora con la divisa bianca da campionato, mentre l'Empoli si vestirà del classico blu.

11.39 - Dalle maglie, perfettamente ordinate dei toscani, a quelle dei Partenopei. Ecco lo spogliatoio del Napoli...

11.38 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, facciamo un breve giro all'interno degli spogliatoi del Castellani. Partiamo da quello dei padroni di casa...

11.36 - Come detto, si tratta di un match importantissimo per il Napoli dell'ex Sarri. Il mezzo passo falso commesso dall'Inter può permettere ai Partenopei di allungare sui nerazzurri e al tempo stesso di mettere pressione su Lazio e Roma. Per il Napoli, oggi è vietato sbagliare.

11.35 - Ecco alcune immagini che raccontano l'arrivo allo Stadio Castellani dei padroni di casa. Immagini di qualche minuto fa, dato che ora l'Empoli si trova in campo per la consueta ricognizione del terreno.

11.33 - Ad attendere la squadra del grande ex, Maurizio Sarri, c'è l'Empoli di Martusciello. Empoli che è in crisi di risultati e di gioco ormai da qualche tempo. I crociati sono reduci da cinque sconfitte consecutive, anche se il vantaggio sul Palermo terz'ultimo è sempre di 7 punti.

11.32 - Buona domenica dal prato dello Stadio Castellani di Empoli. Il cielo è plumbeo, ma al momento non sta piovendo. In Toscana, condizioni meteo escluse, il Napoli va a caccia di tre punti chiave per la corsa alla prossima Champions League.

11.30 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Empoli - Napoli, lunch match che apre il programma relativo alla domenica della 29^ giornata di Serie A Tim 2016/17.

Ritornare alle origini per guardare con fiducia al futuro. E' questo il mantra che Maurizio Sarri starà ripetendo nella sua mente alla vigilia della sfida che vedrà il suo Napoli di scena al Castellani di Empoli, teatro in cui lo stesso Sarri ha saputo affermarsi tra i grandi e al tempo stesso guadagnarsi il pass per la panchina dei Partenopei. Nel sabato di campionato, infatti, una delle dirette concorrenti per l'accesso alla prossima Champions League - l'Inter di Stefano Pioli - è stata fermata sul 2-2 da un buon Torino. Il risultato, avrà senza dubbio fatto piacere a Sarri e al Napoli, che con un successo potrebbe volare a +8 dai nerazzurri. L'Empoli, però, non è dello stesso avviso: la squadra di Martusciello, nonostante il margine di 7 punti sulla quota retrocessione, ha assoluta necessità di interrompere il trend che la vede perdente da cinque match consecutivamente.

Quello del Castellani, ore 12.30, si preannuncia essere un match ricco di contenuti: dal ritorno di Sarri, alla voglia di tre punti del Napoli, passando per le vicende riguardanti i bassi fondi della classifica. A tal proposito, l'Empoli viaggia ormai da inizio anno proprio nelle paludi del massimo campionato nostrano, senza però giungere nelle sabbie mobili che spingono verso la B. I 22 punti ottenuti sino a questo punto sono un bottino misero, che se raffrontato a quello delle ultime tre, diviene sufficiente - al momento - per restare in Serie A un'altra stagione. Con il Pescara staccatissimo e il Crotone a -8, l'avversario sul quale l'Empoli fa il proprio campionato è il Palermo del neo Presidente Baccaglini. I rosanero, a 7 lunghezze dalla quota salvezza, non sono spacciati, ma hanno bisogno proprio come i crociati di una netta inversione di rotta.

L'Empoli non vince proprio dal match con il Palermo, datato addirittura 7 gennaio. Da allora solo due pareggi hanno arricchito la classifica della banda Martusciello, reduce da cinque sconfitte consecutive con addirittura 12 gol subiti ed appena uno realizzato. Di questo passo, la lotta per la salvezza potrebbe clamorosamente riaprirsi, rimettendo in carreggiata calcoli e discorsi che fino a qualche settimana fa sembravano improbabili. A tal proposito, anche Martusciello si è sentito in dovere di rimandare al mittente le voci su un suo possibile esonero: i numeri però, sono impietosi; prima della attesa sosta, il Napoli dei folletti arriva al Castellani. Per bloccarli, servirà un match perfetto proprio come quello con la Roma di Spalletti.

Occasione d'oro, è quella che capita tra i piedi del Napoli di Sarri, concentrato a pieno sul campionato dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. La banda Sarri, che torna a Empoli per la seconda volta da avversario, non può farsi sfuggire l'occasione: giocando alle 12.30, vincendo i Partenopei potrebbero mettere pressione alla Lazio impegnata nel pomeriggio, e al tempo stesso sulla Roma, di scena in serata con il Sassuolo. Il tutto, ricordando il mezzo passo falso dell'Inter, squadra attrezzata per un posto in Champions, che per di più deve ancora scontrarsi con il Napoli in quel di San Siro. Sarri chiede tre punti per lasciarsi alle spalle questo periodo fatto di alti e bassi, affrontare la sosta nel migliore dei modi, e ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione impegnativo.

Per raggiungere l'obiettivo, Sarri potrebbe affidarsi al Napoli testato e collaudato nel corso di questa stagione. Un Napoli che dopo il periodo di smarrimento posto ko di Milik, ha saputo riprendersi alla grande, riuscendo ad esprimere un calcio ancor più fluido e scorrevole rispetto alla passata stagione. Con la Roma distante appena qualche punto, oltre all'obiettivo di blindare il terzo posto, c'è anche quello di raggiungere la seconda piazza. Per puntare al colpo grosso, è necessario affrontare il match trabocchetto del Castellani con lo spirito giusto: se è vero che su questo campo han vinto in molti, e anche vero che proprio la Roma fu bloccata sullo 0-0.

Sono ben pochi i dubbi di formazione che si porta dietro Martusciello in vista del match con il Napoli. Con Mchedlidze ancora infortunato, il tecnico dei toscani deve rinunciare anche a Tello. Per il resto, sembra essere solo uno il ballottaggio: quello tra Maccarone (non al meglio) e Marilungo, per una maglia da titolare accanto a Pucciarelli. A formare il 4-3-1-2, in posizione di trequartista ci sarà l'ex El Kaddouri, con Croce, Dioussé e Krunic a formare il terzetto a centrocampo. Nessun dubbio in difesa, dove davanti a Skorupski agiranno Pasqual, Bellusci, Costa e Laurini.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Pasqual, Costa, Bellusci, Laurini; Croce, Dioussé, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Marilungo. All. G. Martusciello.

Qualche indecisione di formazione, Maurizio Sarri l'ha chiusa in valigia e portata con se nella sua toscana. Certo l'utilizzo del classico 4-3-3, l'undici di Sarri ruota intorno a due dubbi di grande rilevanza. Koulibaly potrebbe essere sostituito da Chiriches al centro della difesa; mentre a centrocampo è duello aperto tra Jorginho e Diawara per una maglia dal 1'. Per gli altri nove non sembrano esserci indecisioni, con Sarri costretto a fare a meno dell'altro ex Tonelli. Davanti a Reina i soliti esterni (Ghoulam e Hysaj), con Albiol centrale. A centrocampo mezze ali saranno Zielinski - anch'esso ex - e Hamsik, mentre in avanti non si scappa dal tridente Insigne - Mertens - Callejon. Panchina per Milik e Pavoletti.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. M. Sarri.

Numeri e statistiche, si contrastano alla vigilia della sfida del Castellani, roccaforte empolese nelle sfide con il Napoli. I Partenopei infatti, non hanno mai ottenuto i tre punti ad Empoli, raccogliendo appena due pareggi e quattro sconfitte nelle sei apparizioni totali. La passata stagione, Insigne e Allan riuscirono a ribaltare solo per metà un match poi terminato sul 2-2. Nella stagione precedente invece, con Sarri alla guida dei crociati, arrivò la netta affermazione dei padroni di casa, capaci di imporsi con merito sul Napoli allora di Benitez.

I numeri però, dicono che l'Empoli è reduce da un periodo di grave crisi, e che l'attacco empolese è tra i peggiori d'Europa con appena 15 reti subite. I numeri, parlano anche di un Napoli in grande spolvero lontano dal San Paolo: 27 punti ottenuti in 13 gare fanno del Napoli la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato, e di Dries Mertens il calciatore più prolifico in trasferta (11, le reti messe a segno dal folletto belga).