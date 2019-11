Risultato Roma - Sassuolo in Serie A 2016/17 - Defrel, Paredes, Salah, Dzeko! (3-1)

Per questa sera è tutto, restate con noi per la cronaca ed il post della gara. Da Simone Cappelli, buonanotte! Al prossimo live!

Roma che torna 2°, scavalcato il Napoli rispedito a -2. Juventus a +8. Sassuolo che resta 15°

94' - Finisce qui! Roma - Sassuolo 3-1

94' - Perdita di tempo per Strootman, giallo inevitabile. Salterà Roma - Empoli

93' - Dribbling di Dzeko al cerchio di centrocampo, fallo di Peluso. Ammonito

91' - Quattro minuti di recupero

90' - EMERSON! De Rossi libera una fetta di campo per l'avanzata del 33; esterno che sfila out

88' - Duncan cerca e trova Berardi, in fuorigioco

86' - Entra De Rossi, esce Paredes

83' - Converge centralmente Perotti, apertura per Nainggolan che mette in mezzo; raccoglie Dzeko, cross respinto in angolo da Acerbi

82' - Staffilata da distanza siderale firmata Pellegrini, nessun problema per Szczesny

80' - Destro senza pretese di Paredes, palla larghissima

78' - Calcio di Paredes a Berardi, si infiamma il gioellino degli ospiti

76' - Dentro Perotti, fuori un ottimo Salah

75' - Rischio per la retroguardia giallorossi. Politano aveva rubato palla sulla destra, servizio - però - errato all'indirizzo di Berardi

71' - DZEKO! Retropassaggio sbagliato di Del'Orco, il bosniaco si ritrova davanti a Consigli che ci mette i guantoni. Sulla respinta Salah non riesce a convertire in rete

69' - Fuori Missiroli, dentro Ricci

68' - DZEKOOOOOO! 3-1! Dai e vai con Strootma, controllo e destro che trafigge Consigli

66' - DZEKO! Piattone da corner che trova Consigli pronto

64' - Roma all'arrembaggio, Sassuolo che si ripara ma non riesce ad uscire dalla propria metà campo

61' - DZEKO! Impatta di testa sul corner di Paredes, palla che accarezza la parte alta della rete

60' - Fuori Bruno Peres, dentro Dzeko

59' - STROOTMAN! Uno-due veloce con Salah, conclusione di prima in bocca a Consigli

57' - Fuori Defrel, problemi per il centravanti, dentro Matri

56' - Verticale di Missiroli per Duncan, sterzata fatale su Fazio, Manolas torna e spegne il pericolo

54' - Bruno Peres ubriaca Duncan sulla fascia, il centrocampista neroverde lo stende

51' - SALAH! Strootman scippa palla a centrocampo, a destra per Salah che arriva in area ed incrocia; palla fuori di poco

50' - DEFREL! Aggancia Politano in area, cross a mezz'altezza per Defrel che impatta non perfettamente

49' - POLITANO! Punizione bassa, si avventa sulla palla ma non centra la porta

46' - Intanto Lirola ha preso il posto di Letschert. Il prodotto del vivaio Juventus ha messo un cross interessante per la testa di Defrel, che non ha creduto nell'impatto

46' - Inizia il secondo tempo

Match giocato a ritmi surreali per i primi 20-25 minuti. Vantaggio Sassuolo con il piazzato chirurgico di Defrel, pareggio Roma con la rasoiata di Paredes. Meglio i neroverdi che spingono sulle fasce, soprattutto dalla parte di Bruno Peres, costantemente in ritardo in ripiegamento. I padroni di casa capiscono che la corsia destra - presidiata da Letschert - è vulnerabile. Nasce lì il vantaggio, confezionato da El Shaarawy e scartato da Salah

48' - Finisce qui il primo tempo! Roma in vantaggio 2-1

47' - SALAAAAAAAH! Fazio nello spazio per El Shaarawy, strappo fatale concluso con il tiro. Consigli para, la palla rimane lì e l'ex Chelsea appoggia dentro da zero metri

46' - Tre minuti di extra time

45' - POLITANO! Staffilata violenta del 6, Szczesny si rifugia in angolo con un grande intervento

44' - Duncan riceve palla sul lato corto, cross dentro per Defrel che non riesce a girare in porta

43' - Rischio Roma! Szczesny sul rinvio tocca vicino per Fazio, il quale elude la marcatura e riparte.

41' - RUDIGER! Verticalizzazione per Strootman, cross ad uscire per la testa del tedesco. Palla sopra la traversa

38' - Ripartenza Sassuolo sulla punizione dei giallorossi. Berardi corre, Defrel si butta dentro ma Emerson - in scivolata - compie un grande intervento e salva la Roma

37' - Giallo per Letschert, tacchetti sulla gamba di Emerson.

34' - Colpo alla testa per Pellegrini, si rialza e torna in campo in 6

33' - El Sharaawy duella con Acerbi, arriva sul fondo ma si allunga la palla in fallo di fondo

32' - Frangente del match impiantato a centrocampo, tanti palloni giocati.

29' - EMERSON! Assist di Nainggolan, entra in area e fa partire il fendente che termina largo

27' - Molto bene il Sassuolo, giro palla veloce ed incalzante

26' - A terra Manolas, colpito duro. Ghiacco e massaggi, il centrale torna attivo

24' - Sventagliata di Politano che mette in porta Berardi, Di Bello segnala l'offside. Il dubbio resta

22' - Giù Paredes, colpito dai tacchetti di Acerbi. Il centrocampista esce per ricevere le cure del caso

20' - POLITANO! Sfonda l'ala neroverde, conclude su Szczesny poi litiga con il pallone e sfuma l'occasione

18' - EMERSON! TRAVERSA! Destro vibrante del 33 su cross di Nainggolan, solo la traversa lo ferma

16' - PAREDEEEEEES! PAREGGIO ROMA! Peres lavora sul lato corto, appoggio arretrato per Salah che vede e serve l'ex Empoli sulla trequarti: rasoiata che si infila tra palo e portiere. 1-1

14' - Gol annullato alla Roma, posizione irregolare di El Shaarawy sull'imbucata di Emerson

13' - El Shaarawy attacca lo spazio, Nainggolan lo trova a memoria; palla leggermente lunga che schizza via

13' - Cross di Strootman dalla sinistra, Salah prolunga la traiettoria ma nessuno raccoglie l'invito

10' - DEFREL! Pellegrini monopolizza la corsia di destra, tocco dietro per il centravanti che tenta il piattone. Sfera fuori

9' - DEFREEEEEEL! Berardi affonda, cross arretrato per Politano che lascia sfilare per l'accorrente Defrel: conclusione che termina sotto il sette. 0-1

7' - Angolo di Nainggolan, spizza Manolas con la palla che si perde lateralmente

6' - Cross provato da Politano, Fazio spazza senza precisione e deve proteggersi dall'arrivo di Berardi

4' - DEFREL! Sbuca alle spalle dei difensori giallorossi ed effettua l'incornata da due passi, palla alta, errore grave

3' - SALAH! Letschert sbaglia il retropassaggio, Salah si incunea tra Peluso ed Acerbi ed impatta: gran respinta di Consigli che poi osserva la seconda conclusione spegnersi sull'esterno della rete

2' - Controlla El Shaarawy e ricama centralmente per Strootman, verticale per Salah anticipato

1' - Inizia la gara

Uno sguardo a quello del Sassuolo

Ecco lo spogliatoio della Roma

Le formazioni ufficiali!

Si gioca all'Olimpico, impianto da 70.630 posti a sedere situato a Roma

Di Francesco sceglie il 4-3-3. Tra i pali Consigli, a sua protezione Acerbi e Cannavaro, con Lirola e Dell'Orco terzini. Missiroli vertice basso, Pellegrini e Duncan mezz'ali. Berardi e Ragusa a supporto di Defrel

Il Sassuolo prova ad onorare il campionato. La squadra allenata da Di Francesco continua a sostare nei bassifondi della classifica, e può ritenersi tranquilla grazie alla situazione paradossale che le ultime tre della classe hanno imbastito questa stagione. I 31 punti coincidono con la 15° piazza, risultato fallimentare se pensiamo alla posizione finale conquistata l'anno scorso. Nelle ultime 5 giornate; 3 sconfitte, un pareggio ed una vittoria. A Roma con coraggio.

Di Francesco in conferenza stampa

Sassuolo - Bologna 0-1 - Fonte: sassuolocalcio.it

Spalletti opta per il 4-2-3-1. Szczesny in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Rudiger, Manolas, Fazio ed Emerson. Paredes e Strootman mediani, Grenier agirà alle spalle di Dzeko con El Shaarawy e Perotti sulle ali

La Roma prova a scrollarsi di dosso la delusione europea. La doppia sfida con il Lione ha messo in evidenza alcune lacune caratteriali e fisiche, di resistenza. Il blackout dell'andata è costato la qualificazione ai quarti di finale, si riparte in campionato per difendere con le unghie e con i denti il secondo posto che garantirebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Nelle ultime 5 gare in Serie A, 4 vittorie ed una sconfitta pesante contro il Napoli. I partenopei hanno vinto 3-2 nel lunch match contro l'Empoli, vincere per scavalcarli.

I giallorossi in allenamento - Fonte: asroma.it

Spalletti in conferenza stampa

Sono 7 i precedenti totali in Serie A. La Roma conta 4 vittorie,il Sassuolo nessuna mentre sono 3 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando la doppietta di Dzeko ed il sigillo di Nainggolan permisero ai giallorossi di cancellare la rete iniziare di Cannavaro e di trionfare 3-1

La preview della gara offerta dalla nostra redazione

Arbitra Marco Di Bello coadiuvato da Passeri e Lo Cicero, quarto uomo De Pinto. Addizionali di porta i signori Rizzoli ed Ghersini

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Roma - Sassuolo, ventinovesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia