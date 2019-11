Berardi, da potenziale élite a seconda scelta? E intanto c'è il prezzo

L'estate di calciomercato si annuncia - tanto per cambiare - rovente, soprattutto per i nomi in ballo. Se globalmente i più chiacchierati saranno quelli di Sanchez, Morata e (forse) Griezmann, in Italia le prime pagine dovrebbero essere dimora delle celebri tre B che, fino a pochi anni fa, trascinavano l'under-21 a suon di giocate: Belotti, il cui costo è già noto, quei 100 milioni validi solo per l'estero della clausola; Bernardeschi, uno che piace a tutte, ma costa tra i 40 e i 50 milioni; Berardi, per il cui cartellino la cifra adatta sembra essere intorno ai 40 milioni. O almeno, così lascia intendere Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Gazzetta - Il Sassuolo mette il prezzo a #Berardi, costa 40 mln con l'#Inter in pole e Juve-Milan che osservano da dietro pic.twitter.com/hNAbduBEc7 — Giovanni Capuano (@capuanogio) 21 marzo 2017

Sul Gallo, di dubbi ce ne sono pochi. La sua annata straripante ha dimostrato che pagare quella clausola non è follia, resta solo da capire quale squadra inglese la verserà per prima, probabilmente. Per il talento viola, invece, va chiarita soprattutto la volontà del giocatore, il quale potrebbe anche rimanere a Firenze - anche se sarebbe pronto per il grande salto, con la consapevolezza che in una big sposterebbe gli equilibri.

"Se qualcuno lo volesse dovrebbe pagare una cifra adeguata. 40 milioni di euro? Sì, è una cifra adeguata..." - G. Carnevali

Su Berardi qualche lecito dubbio in più permane. La scorsa estate declinò la proposta della Juventus (di 25 milioni), per rimanere in terra emiliana e crescere ulteriormente, anche maturando esperienza europea. Dopo una partenza promettente, però, i problemi fisici gli hanno impedito di tornare ad un livello quantomeno accettabile per essere considerato un "uomo da 40 milioni". Da qui nascono i leciti dubbi delle grandi.

In un'era storica in cui i prezzi di (calcio-)mercato sono inflazionati, la richiesta dell'a.d. neroverde non sembra stonare, ma il rischio che in questo momento vive il classe 1994, è quello di diventare la ruota di scorta, la seconda scelta di chi non arrivi a prendere Bernardeschi, uno che sul campo ha dimostrato molto di più - legittimando le richieste di Andrea Della Valle.

Fonte immagine: Calciomercato.com

Le principali concorrenti per Berardi sono - guardacaso - tutte squadre invischiate anche nelle questioni e nelle trattative per il 10 viola. Inter e Juventus, soprattutto. Più dietro, anche il Milan che tiene un occhio attento, senza dimenticare la Fiorentina, che potrebbe puntare proprio su Berardi se dovesse partire Bernardeschi, magari abbinandogli Di Francesco in panchina. Senza contare che, a quella cifra, le big potrebbero rivolgere gli occhi verso altri lidi, verso giocatori che in Europa hanno dimostrato di più, magari spendendo anche meno.

Queste sono più speculazioni, ma è certo che, al momento, sul 25 del Sassuolo l'interesse sia più morbido rispetto che per l'ex (per ora) compagno di Nazionale. 40 milioni, forse, sono ancora troppi. A meno che, in questi ultimi due mesi, Domenico decida di tornare a stupire, ma stupire per davvero...