Crotone, al lavoro per sperare ancora. Rohden: "Saranno nove finali"

Nove gare per recuperare otto punti all'Empoli e sperare che né Palermo né Pescara facciano meglio. Il Crotone crede ancora nell'impresa salvezza, nell'impresa rimonta. La prima tappa delle ultime nove è sul campo del Chievo, in trasferta: i calabresi, lontano da casa, hanno raccolto solamente due punti in quattordici gare, numeri con i quali raggiungere la permanenza nella massima serie è pressoché impossibile - anche in una stagione strana, per i bassifondi della classifica.

Gli uomini di Nicola stanno sostenendo quasi esclusivamente doppie sedute in questa settimana di pausa. Sono pochi i nazionali che hanno lasciato Crotone - solo Tonev e Suljic, con Bulgaria e Bosnia under-21 - dunque il tecnico può lavorare con un ottimo numero di uomini e preparare al meglio la sfida del Bentegodi, in programma domenica 2 aprile alle 15.00.

Tra una seduta e l'altra, ai microfoni di CrotoneTV ha parlato il centrocampista svedese Marcu Rohden, tra gli uomini migliori nel campionato mediocre degli Squali. "Stiamo sostenendo doppi allenamenti, per inserire benzina nelle gambe ed arrivare in forma per la prossima partita contro il Chievo Verona", ha affermato il numero 6 rossoblù, che poi è tornato sull'argomento salvezza e speranze: "Mancano 9 gare alla fine del campionatoe saranno 9 finali, assolutamente da vincere, non vedo l’ora che arrivi già la prossima gara".

Il Chievo rievoca dolci ricordi al Crotone, che contro i gialloblù ha ottenuto la prima storica vittoria in Serie A: "All’andata abbiamo fatto una grande gara e se giochiamo in quel modo anche al ritorno, abbiamo ottime chances di portare a casa i 3 punti”, ha ricordato Rohden.

Il video, dal canale ufficiale YouTube del Crotone: