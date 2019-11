1000 volte Buffon

Il club dei mille accoglie un altro membro di primo pelo. Nella partita giocata contro l'Albania con la maglia dell'Italia, Gianluigi Buffon ha raggiunto la quadrupla cifra di presenze da professionista in carriera. Una carriera cominciata 22 anni fa, in un novembre emiliano, in quel di Parma, proseguita ricoprendosi di trofei con la Juventus, arrivando in cima al Mondo con la Nazionale Italiana. Una carriera da numero uno, non solo sulla propria schiena.

Prima di ripercorrere il passato, è giusto guardare al presente e al futuro: ancora uno dei migliori portieri al mondo, con un destino ancora da scrivere. Si parla di un ritiro dopo il mondiale del 2018, ammesso anche dal diretto interessato, perché gli hanno insegnato "a non voler stravincere". Vivere il presente senza pensare al futuro. Ora, però, per noi, è tempo per un tuffo nel passato. Nella storia di Buffon.

Esordio

Esordio. Il19 novembre 1995 , per Parma-Milan, Scala lo lancia al posto di Bucci. "Ha talento, il ragazzo"...

Avvisaglie

23 maggio 2000, Inter-Parma 3-1. Spareggio per la Champions League. Gigi ricorda questa come una delle sue migliori parate.

Salto

Il 3 luglio 2011 diventa il portiere più pagato della storia. 75 miliardi di lire più il cartellino di Bachini, valutato 30 miliardi. 16 anni fa...

Trascinatore

Buffon è subito protagonista. Il Real Galactico si piega in semifinale di fronte alla Juve. Il 14 maggio 2003, nella gara di ritorno al Delle Alpi, para un rigore decisivo a Figo. 3-1. Bianconeri in finale.

Reazione

Quella Finale, a Manchester, il 28 maggio 2003, non regalò sorrisi al Numero Uno. La sua parata su Inzaghi rimane però una delle più memorabili.

Mondiale

9 luglio 2006. Serve davvero aggiungere qualcosa?

Inferno

La promozione, dopo l'anno nero in Serie B. Rimane alla Juventus, il miglior portiere del mondo accetta la Serie B.

Rinascita

2012, cinque anni dopo la promozione, i bianconeri tornano sul tetto d'Italia e salutano Del Piero. La fascia passa definitivamente sul braccio del Numero Uno.

Salvatore

6 settembre 2013, Italia-Bulgaria 1-0. Salvare il risultato.

Resilienza

6 giugno 2015. La Juve cade in finale con il Barcellona, nonostante Buffon le provi davvero tutte, parando oltre l'immaginabile.

Record

973 minuti: nuovo record di imbattibilità in Serie A. Lo festeggia sul campo del Torino, il 20 marzo 2016.

Buffon

2 luglio 2016, il sogno Azzurro all'Europeo di Francia termina bruscamente ai rigori contro la Germania. Senza questo miracolo, forse sarebbe finita ben prima.

Salvatore

Su Fekir, il 18 ottobre 2016, Buffon salva la Juve in una delle sue migliori notti.

Milestone

Mille presenze da professionista in carriera. 24 marzo 2017. Leggenda.

Mille di queste notti, Gigi.