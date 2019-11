Risultato finale Milan - Palermo in Serie A 2016/17 (4-0): Tutto facile per i rossoneri

Il milan, dopo il deludente pareggio contro il Pescara, si riscatta alla grande: finisce 4-0 contro il Palermo. In rete: Pasalic, Suso, Bacca e Delofeu. Mai entrati in partita i rosanero. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, IL MILAN VINCE 4-0

86' Ritmi calati in questi ultimi minuti di partita

84' Conclusione potente di Kucka,ma buona risposta del portiere rosanero

83' Secondo giallo e rosso per Gonzalez: PALERMO IN DIECI

82' Calcio d'angolo per il Palermo: cross in area, Donnarumma allontana

79' Palermo in avanti alla ricerca del gol bandiera

77' Anche Antonelli sfiora il gol: bell'assist di Lapadula per il terzino del Milan che però calcia in mano a Fulignati.

75' Terzo cambio nel Milan: fuori Deulofeu e dentro Lapadula

74' Giallo per Cionek che atterra Bacca

74' Kucka prova l'azione personale, nessun problema per il portiere del Palermo

72'Milan disposto con un inedito 4-4-1-1

71' Secondo cambio anche per il Milan: fuori un grande Suso e dentro Antonelli

70'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, GRAN RETE DI DEULOFEU! CONTROPIEDE PERFETTO GUIDATO DALLO SPAGNOLO CHE INSACCA IN RETE IL 4-0

69' Milan che sta sfiorando il quarto gol. Dall'altra parte angolo per il Palermo

67' Altro cambio per il Palermo: fuori Edoardo Goldaniga e dentro Trajkovski

66' Gran tiro di Sallai, palla che finisce fuori di poco

65' Lungo possesso palla per i rossoneri che vanno al tiro con Suso, la difesa del Palermo mura e può ripartire

63' Milan sempre in avanti

60'Primo squillo del Palermo con Diamanti, Donnarumma in tuffo mette in angolo.

59' Primo cambio anche per Montella: fuori un Sosa acciaccato e dentro Locatelli

58' Destro di Rispoli, ci arriva Donnarumma

54' Bacca si mangia un'altro gol: splendido assist di Kucka, il colombiano sbaglia un gol già fatto solo davanti al portiere

53' Primo cambio della partita: fuori Bruno Henrique, dentro Sallai

51' Ci arriva di nuovo Romagnoli, ma non riesce a girarla in porta

50' Ancora angolo

50' Ennesimo corner per il Milan

49' Milan che lascia un po' di possesso palla al Palermo

48' Fuorigioco di Romagnoli

47' Altro angolo per i rossoneri

47' Corner per il Milan

INIZIA IL SECONDO TEMPO, Prima palla giocata dal Palermo

16.05 Squadre in campo

Milan in pieno controllo della partita: 3-0 il vantaggio dei rossoneri sul Palermo. A segno Suso, Pasalic e Bacca. Rosanero mai entrata in gara. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO, MILAN AVANTI 3-O SUL PALERMO

44' Partita a senso unico

42' Cross in mezzo, libera la difesa del Palermo

40' Tiro di Suso, angolo per il Milan

Rivediamo il gol di Bacca

37' Tutto facile per il Milan che insiste. Il Palermo è in balia dei rossoneri

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA CARLOS BACCA: Cross dalla destra di Calabria, va di testa il colombiano e mette in rete il 3-0.

34' colpo di testa di Nestorovski, Donnarumma para in due tempi

34' Giro palla Palermo

29' Angolo per il Palermo, corner di Diamanti per Jajalo che prova il destro al volo ma termina alto sopra la traversa.'

28' Palermo che prova a farsi vedere

27' Fuorigioco netto di Deulofeu

27 ' Il Milan tiene in mano le redini della partita

24' Bacca, tutto solo, si mangia il 3-0

Rivediamo il gol di Pasalic

20' Giallo a Pasalic che stende Diamanti, il croato salterà il derby

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, RADDOPPIO FIRMATO DA PASALIC: Gran palla di Suso, il croato ci arriva ed insacca in rete il 2-0

17' Fuorigioco di Nestorovski

15' Deulofeu prova l'azione personale, ma perde palla

13' Splendido cambio gioco di Suso, per un soffio Deulofeu non ci arriva, ma tutto San Siro applaude

13' Malinteso tra Bacca e Suso, il Palermo può ripartire

12' Fallo in attacco di Kucka

10' Non un bel avvio del Palermo che ha accusato il colpo

8' Milan in comando della partita

Rivediamo il gol del vantaggio del Milan

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA SUSO: SPLENDIDA PUNIZIONE DELLO SPAGNOLO CHE SI INSACCA ALLA SINSITRA DEL PORTIERE. MILAN IN AVANTI

4' Milan che si distende, Deulofeu a campo aperto viene steso al limite dell'area. Giallo a Goldaniga e punizione per i rossoneri

2' milan recupera palla e riparte

1' Deulofeu va giù, ma per l'arbitro non c'è nulla. Si riparte dalla rimessa laterale in favore del Palermo

1'pressing alto dei rosanero

INIZIA MILAN PALERMO, prima palla giocata dai rossoneri

14.59 Squadre in campo

14.47 Come riporta Sky, Massimiliano MIrabelli è a San Siro, in tribuna, per assistere a Milan - Palermo.

14.44 Le parole di Maiorino ai microfoni di Premium: "La partita di Pescara l’abbiamo sottovalutata, errore che non dobbiamo fare oggi. Anche perché il Palermo ha bisogno di fare punti, poi giocare a San Siro è sempre uno stimolo in più. Quindi massima attenzione".

14.40 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo

MILAN: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. A disposizione: Storari, Plizzari, Lapadula, Honda, Ocampos, M. Fernandez, G. Gomez, Poli, Vangioni, Paletta, Antonelli, Locatelli. Allenatore: Montella.

PALERMO: Fulignati; Andelkovic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Diamanti, Nestorovski. A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Trajkovski, Cionek, Aleesami, Sallai, Balogh, Sunjic, Ruggiero, Morganella, Lo Faso. Allenatore: Lopez.

14.34 Zapata e Romagnoli non giocavano insieme da oltre un mese, Juventus-Milan del 10 marzo

14.26 Pillole statistiche

GLI ULTIMI 5 MILAN-PALERMO IN SERIE A

19/09/2015 MILAN-PALERMO 3-2 (BONAVENTURA, 2 BACCA, 2 Hiljemark)

02/11/2014 MILAN-PALERMO 0-2 (autorete Zapata, Dybala)

17/03/2013 MILAN-PALERMO 2-0 (2 BALOTELLI)

15/10/2011 MILAN-PALERMO 3-0 (NOCERINO, ROBINHO, CASSANO)

10/11/2010 MILAN-PALERMO 3-1 (PATO, IBRAHIMOVIC, ROBINHO, Bacinovic)

14.20 Il capitano del Milan di quest'oggi sarà Mattia De Sciglio

14.14 Anche Edoardo Goldaniga è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: “Non stiamo attraversando un bel momento, ma veniamo qui per fare una grande partita e cambiare il trend. Salvezza? Proveremo a portare a casa più punti possibili, anche se sappiamo che non sarà facile contro una grande squadra come il Milan”.

14.07 Le parole di Zapata a Milan Tv: “L’obiettivo sono i tre punti, non possiamo far altro. Difesa? Stiamo facendo bene, sono contento per la concorrenza sana che c’è nella squadra. Palermo? Sarà difficile, loro giocheranno molto coperti dietro".

13.54 LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN - PALERMO!

MILAN: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

PALERMO: Fulignati; Andelkovic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Diamanti, Nestorovski. Allenatore: Lopez.

13.53 Le immagini dagli spogliatoi di rossoneri e rosanero!

13.47 Benvenuti!

Cari Amici lettori di Vavel Italia buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Palermo, match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Il Milan quest'oggi ospita il Palermo. I rossoneri puntano al successo per rimanere agganciati al treno per l’Europa League. Dopo il pessimo pareggio contro il Pescara, la squadra di Vincenzo Montella non può più sbagliare se vuole qualificarsi alla prossima competizione europea.

Nel tridente del Milan si rivede Suso dal primo minuto, insieme a Carlos Bacca e Gerard Deulofeu. Sulle fasce spazio a Calabria e a De Sciglio, a centrocampo José Sosa, Kucka e Mario Pasalic.

Continua la rincorsa salvezza del Palermo: i rosanero, penultimi in classifica, con 8 punti di distacco dalla zona salvezza, si giocano le ultime residue speranze per centrare una permanenza in A che, ora come ora, appare molto difficile. Ma la squadra siciliana ci crede e scenderà in campo alla ricerca di tre preziosi punti.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "E’ una partita alla nostra portata, anche se è difficile, è una gara in cui ci sarà poco spazio e quindi ci vorrà molta pazienza, un po’ come la partita contro il Genoa. Non dobbiamo avere la frenesia avuta contro il Pescara. Il Palermo parte molto bene, anche se subisce molti gol negli ultimi minuti, le partite si giocano per 95′ e bisogna ovviare ad ogni situazione".

Diego Lopez: "Cosa mi fa ancora sperare dopo troppe occasioni perdute? E’ vero che siamo mancati dopo tante partite importanti. Contro il Cagliari dovevamo fare punti, anche un solo punto. Un punto fa sempre classifica e la muove un po’. Adesso bisogna guardare al Milan. Il Milan è una squadra che sta facendo bene, i rossoneri contro il Pescara sono stati condannati solamente dagli episodi. Noi dobbiamo pensare ad andare a Milano a fare una grande prestazione".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

Palermo

PORTIERI: Fulignati, Marson, Posavec.

DIFENSORI: Aleesami, Andelkovic, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Pezzella, Rispoli, Sunjic, Vitiello.

CENTROCAMPISTI: B. Henrique, Chochev, Jajalo, Ruggiero.

ATTACCANTI: Balogh, Diamanti, Lo Faso, Nestorovski, Sallai, Trajkovski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella

Indisponibili: Bonaventura, Abate, Montolivo, Bertolacci

Squalificati

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Vitiello, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Chochev, Pezzella; Diamanti; Nestorovski. Allenatore: Lopez.

Indisponibili: Silva, Rajkovic

Squalificati: Gazzi

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Milan e Palermo si affronteranno domenica a San Siro per la cinquantottesima volta in Serie A. I rossoneri guidano il testa a testa con 35 vittorie a 12 mentre sono stati 10 i pareggi

In sei delle ultime sette giornate il Palermo ha incassato almeno tre gol.

Il Milan nel girone di ritorno (15) ha totalizzato sette punti in meno rispetto alle prime 11 partite del girone di andata (22).

Il Palermo è l’unica squadra della Serie A 2016/17 ad avere ottenuto più punti in trasferta (10) che in casa (cinque).

[statistiche acmilan.com ed Opta]