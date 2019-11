Cagliari, testa al Chievo. Niente di grave per Borriello, sirene turche per Di Gennaro

Dopo la bruciante sconfitta contro il Torino, la seconda in due confronti quest'anno, il Cagliari di Massimo Rastelli ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, con un solo obiettivo in testa: vincere domenica contro il Chievo, allo Stadio Sant'Elia. La vittoria casalinga manca ormai da diverse partite e il pubblico, dopo aver inutilmente sperato domenica, pretende una reazione da parte dei suoi giocatori.

Nell'allenamento di ieri, i giocatori sono stati divisi in due gruppi di lavoro: chi ha giocato contro il Torino ha svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre i giocatori non schierati assieme a quelli meno utilizzati domenica, hanno effettuato una partitella a tema sul manto erboso del campo 1.

Sospiro di sollievo - Arrivano buone notizie per Massimo Rastelli dall'infermeria. Il centravanti Marco Borriello, indiscusso capocannoniere rossoblù al momento, è rimasto a riposo per precauzione nella giornata di ieri, ma ci sarà contro il Chievo, come confermato dallo stesso attaccante napoletano sul suo profilo Instagram: "Buongiorno a tutti solo per informare chi fosse interessato che stamattina ho effettuato gli esami per il mio infortunio di ieri in partita. Per fortuna l'esito dell'esame non ha evidenziato nessun danno muscolare, sarò disponibile con la squadra nel giro di un paio di giorni" dice il numero 22. Fondamentale averlo in campo, soprattutto in momenti difficili e ciò si è notato anche domenica, quando dopo la sua uscita dal campo non solo la squadra sarda non è stata in grado di creare vere occasioni da rete (gol di Han nel finale a parte), ma ha subito anche un netto calo psicologico. Questo fa capire come Borriello sia fondamentale anche per i suoi compagni.

Buongiorno a tutti solo per informare per chi fosse interessato che stamattina ho effettuato gli esami per il mio infortunio di ieri in partita. Per fortuna l'esito dell'esame non ha evidenziato nessun danno muscolare,saro' disponibile con la squadra nel giro di un paio di giorni Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 10 Apr 2017 alle ore 04:16 PDT

Di Gennaro, futuro turco? - Da una buona notizia ad una negativa. Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, come confermato dal direttore sportivo Capozucca ed essere stato conseguentemente messo al margine della rosa da Massimo Rastelli, per Davide Di Gennaro potrebbero aprirsi le porte del calcio turco. Il centrocampista non sarà un giocatore del Cagliari edizione 2017-2018. Essendo un giocatore in scadenza di contratto sono diversi i sodalizi che hanno già mostrato interesse nei suoi confronti, ma secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si sarebbe fatto vivo il Galatasaray. Difficilmente un giocatore alla soglia dei 30 anni potrebbe rifiutare un'offerta economicamente allettante come quelle che riserva da sempre la squadra turca, staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolveranno le trattative.