Risultato Inter - Milan in Serie A 2016/17 - Candreva, Icardi, Romagnoli, Zapata!(2-2)

Il Milan - sesto - resta due punti sopra all'Inter. Adesso le gare delle 15 in questo sabato che anticipa la pasqua. Circoletto rosso per Roma - Atalanta

52' - Finisce qui la gara, Inter e Milan si annullano! Ma che finale!

52' - ZAPATAAAAAAAA! INCREDIBILEEEEE! AL 97'! Spizzata di Suso, Zapata in spaccata mette la firma sul 2-2

51' - BIABIANY! Eder va in orizzontale, Biabiany calcia fuori

50' - Calcione di Locateli a Medel, giallo inevitabile

49' - Punizione di Suso, spizza Zapata con Handanovic che abbraccia facilmente la sfera

48' - Gagliardini non trova il tempo su Locatelli, ammonito

46' - Dentro Biabiany per Candreva

46' - Cinque minuti di recupero

45' - Contripiede fenomenale dell'Inter; Eder in mezzo per Candreva, scambio con Icardi prima dell'apertura sullo stesso Eder. Il cross per Icardi viene deviato

43' - Punizione profonda di Suso, grandissima uscita di Handanovic

41' - Adesso Milan all'arrembaggio, Inter alle corde

38' - ROMAGNOLIIIIIII! DIMEZZA LO SVANTAGGIO IL MILAN! Suso ubriaca D'Ambrosio cross sul quale si avventa Romagnoli; anticipo magistrale e palla che termina dentro grazie anche al tocco di Miranda

36' - Cambio Milan: dentro Ocampos per Calabria

36' - Cambio Inter: dentro Murillo, fuori Joao Mario

35' - Break di Calabria, dentro per Bacca che supera Handanovic ed effettua il traversone. Bravo D'Ambrosio a contrastare Lapadula

33' - Locatelli controlla un pallone difficile, si gira e cerca Bacca in profondità ma la difesa nerazzurra fa filtro

30' - Lapadula rileva Sosa

27' - BACCA! Imbucata di Deulofeu, Miranda scherma Bacca ed Handanovic blocca la palla. Il N°1 nerazzurro perde palla - molto probabilmente subendo carica - poi la riconquista sul colombiano con un guizzo

25' - Sponda di Icardi a liberare Eder, il neo entrato però controlla con un braccio

22'- Esce Perisic, entra Eder

21' - DEULOFEU! Si sposta il pallone sul destro ed esplode il destro, Handanovic compie un miracolo e gli nega il gol

18' - Altro scatto di Deulofeu che lavora spalla a spalla con D'Ambrosio, poi cade. Orsato lo invita a rialzarsi

16' - BACCA! Imbucata di Romagnoli per il movimento del colombiano, Medel scivola e lo chiude

14' - Devastante Deulofeu; supera in velocità tre giocatori ma il suo cross è nel deserto

12' - Il primo cambio della gara è del Milan. Fuori Kucka, dentro Locatelli

11' - PERISIC! Orchestra il contropiede e serve Icardi; quest'ultimo si isola sulla sinistra poi trova un tracciante per servire il croato che calcia di prima senza forza

9' - Uno-due tra Joao Mario e Perisic che manda al bar tutta la catena mancina rossonera. Il 44 entra in area ma perde il tempo di esecuzione e calcia a lato

8' - KUCKA! Controllo di petto e rovesciata, palla centrale e docile

7' - Leggerezza di Miranda che spiana la strada a Bacca; Handanovic lo chiude con la punta delle dita favorendo l'intervento in copertura dello stesso Miranda

5' - CANDREVA! La conclusione di Perisic viene respinta e staziona al limite; De Sciglio non riesce ad uscire e subisce il tackle di Kondogbia. Palla che termina sui piedi dell'87, destro che sfila largo

2' - Apertura maiuscola di Joao Mario per Perisic, cross inglobato dalla retroguardia

1' - Inizia la ripresa!

La prima occasione è di marca rossonera; Deulofeu trova Handanovic, Bacca litiga con il destro. La gara poi si stabilizza, con le folate di Deulofeu che gettano pepe sulla retroguardia nerazzurra. L'errore di De Sciglio permette poi a Candreva di colpire spianando la strada agli uomini di Pioli. Crescono i nerazzurri; Perisic - Icardi per il 2-0

45' - Fischia Orsato, termina il primo tempo

44' - ICARDIIIIIII! RADDOPPIO INTER! Ricamano Icardi e Perisic sulla trequarti; il primo porta palla sulla sinistra, il secondo si posiziona in mezzo. Il croato mette dentro, il 9 trasforma in oro il pallone. Si sblocca il capitano contro il Milan

43' - Imbucata di Fernandez per Bacca, Handanovic chiude sull'ex Siviglia pizzicato in posizione di offside

42' - Palla magistrale di Sosa per Bacca, il colombiano però si appoggia su Medel e riceve il fischio di Orsato

40' - Joao Mario recupera palla su Sosa, servizio per Candreva che chiude il triangolo e lo serve in profondità. Cross basso, Icardi arriva con un pizzico di ritardo commettendo fallo

36' - CANDREVAAAAAAAA! VANTAGGIO INTER! Cross dalle retrovie di Gagliardini, l'87 aggira in velocità De Sciglio poi colpisce di controbalzo ingannando Donnarumma. 1-0

34' - DEULOFEU! Mette il turbo, sfreccia e svernicia Medel. Entra in area indisturbato ma Handanovic gli sposta il pallone con un grande intervento

32' - SOSA! Un controllo errato gli permette di volare verso la porta, frenata e cross che muore sopra la traversa

32' - Bacca apre il gomito su Miranda intento a staccare, fallo nerazzurro

30' - Cross pericoloso di Suso, Medel chiude su Bacca appostato in area piccola

27' - Riceve Perisic sul lato mancino, controllo a seguire che non inganna Zapata

24' - Lavorano bene D'Ambrosio e Candreva sulla catena di destra, con l'ex Lazio che effettua il cross senza fortuna

22' - Aumenta il numero dei cross dei nerazzurri, finora perfetta la retroguardia del Milan

20' - Suso nello spazio per l'affondo di Calabria; Perisic chiude con un tempismo perfetto impedendo il cross

17' - Angolo di Candreva, si avvita Miranda cercando un compagno ma trovando solo le manone di Donnarumma

15' - Sul capovolgimento di fronte; Icardi era scappato in velocità sul filo del fuorigioco. Nulla di fatto

15' - DEULOFEU! PALO! Gioca in area, si costruisce lo spazio poi calcia; palo esterno

14' - SUSO! Rientra sul sinistro e scocca il fendente basso dai 25 metri, Handanovic in angolo

13' - Joao Mario cerca Icardi in profondità, controllo volante di Icardi pescato in fuorigioco

12' - Giocata sublime di Deulofeu; suola e tocco per passare tra Candreva e D'Ambrosio, fallo

11' - Affonda Calabria sulla corsia destra, Sosa lo cerca con la sventagliata ma non dosa bene la forza

8'- Verticalizzazione di Suso per il taglio forte di Deulofeu. Lo scherma Nagatomo consentendo ad Handanovic di intervenire

6' - Giocata fantastica di Joao Mario che elude due avversari con una magia. Arriva sul fondo, cross impattato da Icardi senza fortuna

5' - Ritmi alti, squadre che corrono da un lato all'altro del campo

2' - TRE VOLTE MILAN! Leggerezza di Gagliardini che si fa scippare palla sulla trequarti. La sfera arriva a Deulofeu, dribbling di troppo poi trova la manona di Handanovic. Sulla respinta prima Suso e poi Bacca - clamoroso - non capitalizzano l'occasione

1' - Inizia la gara!

Due coreografie spettacolari per questo derby atipico, collocato all'ora di pranzo. Tutto esaurito al Meazza, c'è voglia di calcio

Nessun cambiamento rispetto alla vigilia. Torna Joao Mario nel ruolo di trequartista, con Banega in panchina. Nagatomo rileva Ansaldi sulla fascia mancina. Nel Milan, Mati titolare nel terzetto di centrocampo

Ecco le formazioni ufficiali

Uno sguardo agli spogliatoi!

Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Milan, trentunesima giornata del campionato di Serie A. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca a San Siro, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Milano

Montella sceglie il 4-3-3. In porta Donnarumma, a sua protezione Romagnoli e Zapata con De Sciglio e Calabria terzini. Sosa vertice basso, Fernandez e Kucka ali. Davanti Suso e Deulofeu a supporto di Bacca

Il Milan continua a macinare punti in un 2017 iniziato male - due sconfitte, Udinese e Sampdoria - ma comunque caratterizzato da tante note positive e pochi scivoloni. I rossoneri - come i cugini - sono in corsa per un posto in Europa League e li precedono grazie ai 57 punti della sesta piazza. Nelle ultime 5 giornate: 3 vittorie, un pareggio - sanguinoso contro il fanalino di coda Pescara - ed una sconfitta, maturata contro la Juventus. In settimana è arrivato anche il tanto atteso passaggio di proprietà, inizia l'era Li. Milano si ferma, il mondo ci guarda, c'è il derby

Allenamento Milan - Fonte: milan.com

Le parole di Montella

Pioli opta per il 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda e Nagatomo. Gagliardini e Kondogbia mediani, Joao Mario agirà alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic sulle ali

L'Inter saluta la Champions. La sciagurata sconfitta patita a Crotone ha fatto scivolare i nerazzurri al 7^ posto, a -12 dal Napoli. In bilico anche l'Europa League, con l'Atalanta distante 4 punti. Pesano sul groppone gli ultimi 3 risultati: pareggio con il Torino prima dei tonfi con Sampdoria e - appunto - Crotone. Un calo mentale, anche fisico, normale dopo le fatiche di un inseguimento al cardiopalmo che non ammetteva stop. Adesso il derby, arriva il Milan

Allenamento nerazzurri -Fonte: inter.it

Pioli in conferenza stampa

Sono 165 i precedenti totali in Serie A. L'Inter conta 61 vittorie, il Milan ne annovera 51 mentre sono 53 i pareggi. L'ultimo head to head risale al novembre dell'anno passato quando la doppietta di uno scatenato Suso - intervallata dalla marcatura di Candreva - stava per regalare la stracittadina al Milan; ma Perisic geló i rossoneri al 92'

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Manganelli, quarto uomo Meli. Addizionali di porta i signori Damato e Russo