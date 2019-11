Milan, il Barcellona vuol tenersi Deulofeu

Gerard Deulofeu è diventato un punto fermo del Milan: in in una stagione così complicata, dal punto di vista del closing e degli infortuni ndr, il suo arrivo a gennaio è stato una manna dal cielo. ln pochi mesi è diventato un idolo della tifoseria rossonera e diventato un punto fermo nella rosa di Vincenzo Montella. Qualità, personalità, salta l'avversario in un amen, forse manca il gol a raffica, ma a Milanello, per il momento, si accontentano così visto che è tra i migliori del Milan in questi mesi.

Dalla Spagna stanno seguendo il suo exploit, come ha confermato Robert Fernandez a TV3: "Stiamo seriamente contemplando la possibilità che torni da noi. E' un'opzione più che reale". Dunque il segretario tecnico del Barça conferma la volontà del club di riportare il talento spagnolo ai Blaugrana sfruttando l’opzione di recomprada fissata al momento della cessione all’Everton: già perchè pagando solamente 12 milioni al club inglese entro il 30 giugno, si può riportare Geri al Camp Nou.

Ma tornare al Barcellona per Deulofeu può essere la scelta migliore? Il giocatore vuole giocare, ma al Barca avrebbe una concorrenza spietata: Messi, Neymar, Suarez ma non solo. Quindi per giocare con costanza forse, ritornare nel club catalano, non è la scelta migliore. Deulofeu si trova davvero molto bene al Milan, con la maglia del Diavolo ha riconquistato la maglia della Nazionale ed ha già un feelling speciale con Montella. Quindi rimanere in rossonero anche alla prossima stagione non gli dispiacerebbe. Questo Marco Fassone lo sa bene e punterà sulla volontà del giocatore. Già perchè l'ultima parola aspetterebbe proprio a Deulofeu, il quale sarebbe libero di rifiutare la destinazione e in quel caso si potrebbe trattare con l'Everton per ottenere la cessione a titolo definitivo dell'esterno spagnolo per puntare su di lui anche nella prossima stagione. Il Milan spera, un po' di speranza per i rossoneri c'è.