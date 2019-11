Juve, i convocati per il Barcellona: tutti presenti. Undici di gala al Camp Nou

Tutti a Barcellona. Massimiliano Allegri non riserva sorprese ed esclusioni tra i ventitré convocati che, nel pomeriggio, volano alla volta della Catalogna, dove la Juventus affronterà domani sera il ritorno degli ottavi di Champions League al Camp Nou, forte di un vantaggio per 3-0 meritatamente conseguito nella gara d'andata di una settimana esatta fa. Di seguito l'elenco completo.

Ovviamente nella lista non figura Marko Pjaca, lungodegente, mentre è aggregato Mattiello, il quale rimarrà probabilmente in tribuna. Non c'è invece spazio per Mandragora, che rimarrà a Torino ad allenarsi. Nelle ultime ore sembrava esserci un'opportunità anche per il classe 1998 Bove, allenatosi con la prima squadra, ma l'abbondanza ha convinto Massimiliano Allegri a fare a meno dell'elemento della Primavera.

Nel tardo pomeriggio i bianconeri dovrebbero atterrare in suolo iberico, poi, alle 18.30, Allegri e Dani Alves parleranno in conferenza stampa . Successivamente, tempo di breve una visita al prato del Camp Nou in vista di domani, giorno di gara. Si sono tenute invece oggi all'ora di pranzo le conferenze stampa di Iniesta e di Luis Enrique.

L'undici - Con il recupero completo di Dybala, allenatosi regolarmente in gruppo questa mattina (sessione iniziata alle 12), il tecnico bianconero ha avuto ulteriore conferma che il 4-2-3-1 potrà essere riproposto con i migliori interpreti: Buffon in porta, Dani Alves, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, Khedira e Pjanic a centrocampo, con Cuadrado, Dybala e Mandzukic a rifinire alle spalle di Higuain. Lo stesso identico undici dell'andata.