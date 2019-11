Chievo-Torino, Samp-Crotone, Udinese-Cagliari: le formazioni ufficiali

Tra le speranze di salvezza del Crotone, la voglia di crescere della Samp, la necessità di riscatto di Chievo e Torino, la passerella per Udinese e Cagliari. Il pomeriggio della 33esima giornata di Serie A offre tre sfide con diversi spunti di interesse. Entriamo nel dettaglio, analizzando le scelte dei tecnici.

Sampdoria - Crotone

Nessuna sorpresa per Giampaolo, c'è Fernandes sulla trequarti con Praet interno sinistro. Nicola sceglie Nalini e rinuncia a Stoian, probabile passaggio al 4-3-3.

Sampdoria (4-3-3) - Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Dodo; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

Crotone (4-3-3) - Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis; Nalini, Falcinelli, Trotta. All. Nicola

Chievo - Torino

Maran sopperisce all'emergenza in difesa lanciando il giovanissimo De Paoli. Poche sorprese per il resto, in porta rientra Sorrentino. Toro a trazione offensiva con Boyé. Sugli esterni bassi De Silvestri e Avelar.

Chievo (4-3-1-2) - Sorrentino; Frey, Spolli, Dainelli, De Paoli; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pellissier. All. Maran

Torino (4-2-3-1) - Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Avelar; Acquah, Baselli; Falque, Ljajic, Boyè; Belotti. All. Mihajlovic

Udinese - Cagliari

Classico 4-3-3 per Delneri, c'è Badu in mezzo al campo. Rastelli va con Deiola in mezzo al campo, spazio per Salamon in difesa. Tridente con Joao Pedro a rifinire.

Udinese (4-3-3) - Karnezis; Widmer, Angella, Danilo, Felipe; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri

Cagliari (4-3-1-2) - Rafael; Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Barella, Tachtsidis, Deiola; João Pedro; Sau, Borriello. All. Rastelli