Roma, adesso è ufficiale: Monchi è il nuovo direttore sportivo

Mancavano soltanto i crismi dell'ufficialità, arrivata qualche minuto fa tramite il sito ufficiale della As Roma: Monchi è il nuovo Direttore Sportivo della società capitolina. Dopo settimane di trattative, l'ex Siviglia è arrivato quest'oggi nella Capitale poco dopo l'ora di pranzo e, dopo aver svolto un primo sopralluogo nel centro sportivo di Trigoria, ha siglato il contratto che lo legherà con la squadra giallorossa per i prossimi quattro anni.

Questo il comunicato apparso sul sito dell'As Roma qualche minuto fa: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Ramon Rodriguez Verdejo, noto come Monchi, è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Il dirigente spagnolo, che si metterà subito al lavoro, ha firmato un contratto di quattro anni con un’opzione per il quinto. Monchi ha ricoperto la carica di direttore sportivo nel Siviglia negli ultimi 17 anni, periodo durante il quale il club ha conquistato nove trofei, in un’era di successi senza precedenti per la squadra andalusa".

A margine del comunicato, anche le parole del patron James Pallotta: “A nome mio e di tutta l’AS Roma, do il benvenuto a Monchi nella nostra famiglia e non vedo l’ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il Club. Non potrei essere più felice per l’arrivo di un dirigente, comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio”.

Ed infine, anche le prime battute del diretto interessato: “Vorrei ringraziare il presidente della Roma James Pallotta e i membri dello staff dirigenziale per avermi dato questa opportunità. Questo è un progetto esaltante e non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica, per tanti anni”.

A quanto pare, la prima grana da risolvere per il nuovo DS sarà quella relativa al nome dell'allenatore della prossima stagione della Roma, con Emery - tra gli altri - favorito dalla precedente collaborazione in Andalusia con lo stesso Monchi. Nel frattempo, Monchi è già volato a Pescara per assistere alla contesa di stasera tra Pescara e Roma, con il nuovo Direttore che ha incontrato alcuni giocatori sul manto erboso dell'Adriatico.



Questo il video tratto dal profilo Twitter della società As Roma.