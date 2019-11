La Juve fa cassa, il Bayern esercita il diritto di riscatto per Coman

La Juve incassa e inizia a mettere da parte il tesoretto da investire in estate. Dopo il riscatto di Zaza da parte del Valencia, è ufficiale anche quello di Kingsley Coman, il cui cartellino diventerà interamente di proprietà del Bayern Monaco. Il club bavarese ha comunicato via Twitter l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto per l'ala francese, acquistato il 30 agosto 2015 dai bianconeri con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. 7 sono i milioni di Euro già versati nelle casse della società di corso Galileo Ferraris, altri 21 quelli che arriveranno.

Coman era arrivato in bianconero a parametro zero nell'estate del 2014, dopo non aver rinnovato il proprio contratto con il Psg, club nel quale è cresciuto. Nella sua esperienza a Torino ha messo piede in campo per ventidue volte, nove di queste da titolare, segnando un solo gol, in Coppa Italia contro il Verona, al quale ha aggiunto due assist. Decisamente più fruttuosi i suoi due anni in Baviera, conditi finora da 58 presenze, con annesse otto reti e dodici assistenze.

L'intenzione di riscattare Coman da parte del Bayern Monaco era già trasparita da alcune dichiarazioni di Karl-Heinz Rummenigge, quello che mancava era di fatto solamente l'annuncio ufficiale. Il francese ha un contratto che lo lega ai bavaresi sino al 2020. Per la Juventus si tratta di un'enorme plusvalenza, l'ennesima messa a bilancio dall'accoppiata Marotta-Paratici.

#Rummenigge: "He is a player with huge potential. We're convinced that he will be of great help to us in the coming years." pic.twitter.com/Dl3gkcrc3M — FC Bayern English (@FCBayernEN) 27 aprile 2017

A questa operazione potrebbe essere legato anche il riscatto di Mehdi Benatia, la cui opzione d'acquisto detenuta dai bianconeri ammonta a 17 milioni di Euro. Sempre il dirigente dei tedeschi aveva affermato che il marocchino sarebbe probabilmente rimasto a Torino, ma per quest'annuncio ci sarà probabilmente ancora qualche settimana di attesa. L'impressione è che le intenzioni della Juventus siano di mantenere il difensore ex Roma in rosa, nonostante la sua annata sia stata contraddistinta da un numero non elevatissimo di presenze.