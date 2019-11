Juve-Torino, si alza il sipario sul derby della Mole: le formazioni ufficiali. Panchina per Higuain

Torino si infiamma, è la serata del derby. Allo Juventus Stadium, i bianconeri ricevono i granata per mettere in cassaforte lo scudetto, con un ampio turnover decretato da Massimiliano Allegri, mentre Mihajlovic parte con la massima ambizione di ottenere una vittoria su un campo dove la Juve vince da 33 gare consecutiva. Calcio d'inizio ore 20.45. Di seguito le formazioni ufficiali.

Juventus

Massimiliano Allegri sorprende, ribalta la sua squadra e lascia a riposo uomini chiave, Pjanic e Higuain su tutti. Sono solamente tre i superstiti dell'undici titolare a Montecarlo: Bonucci, Dybala e Mandzukic. In porta, come annunciato, gioca Neto, mentre in difesa ci sono Bonucci e Benatia al centro, Lichtsteiner e Asamoah sulle corsie. A centrocampo tantissimi cambiamenti, perchè trovano spazio Khedira e Rincon, mentre davanti il tridente a supporto dell'unica punta Mandzukic è composto da Sturaro, Dybala e Cuadrado.

Juventus (4-2-3-1) - Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Rincon; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Mandzukic. All. Allegri

Torino

Non si nasconde e non guarda in faccia l'avversario, Sinisa Mihajlovic, che opta per una formazione iper-offensiva. 4-2-3-1, con Hart tra i pali, difeso dalla linea composta da Zappacosta a destra, Rossettini e Moretti in mezzo, Molinaro a sinistra. Duo di mezzo con Baselli e Acquah, poi Iago Falqué, Ljajic e Boyé alle spalle di Belotti.

Torino (4-2-3-1) - Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Molinaro; Acquah, Baselli; Iago Falqué, Ljajic, Boyé; Belotti. All. Mihajlovic