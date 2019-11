Risultato Torino 0-5 Napoli in Serie A 2016/17: doppio Callejon, Insigne, Mertens e Zielinski

Per questo pomeriggio è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Ricordandovi il rotondo 5-0 con il quale il Napoli ha superato il Torino di Mihajlovic, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi danno appuntamento a tra poco, con cronache, interviste ed approfondimenti.

Non c'è storia nella ripresa! Il Torino, dopo uno scossone ad inizio ripresa, viene travolto dalla squadra di Sarri, che con Insigne, Mertens, Callejon e Zielinski legittima la vittoria e torna, momentaneamente, al secondo posto in classifica in attesa di Roma-Juve di stasera. Vittoria splendida, ancora una volta, per il Napoli, che ottiene la dodicesima affermazione in trasferta e si conferma migliore attacco del campionato.

90' Non c'è recupero! Fischia Irrati allo scoccare del novantesimo! Vince, stravince, il Napoli di Sarri. 5-0!

88' Angolo per il Torino. Male Koulibaly a centro area, che regala il corner ai padroni di casa. Esce bene invece Reina, ancora concentrato nonostante il rotondo vantaggio.

85' Cincischia Milik al limite dell'area: farraginoso il polacco nel controllo della sfera. Recupera Carlao.

83' Destro secco di Ljajic dal limite, palla che sorvola la traversa, con Reina e Sarri che strigliano i compagni.

81' Prova la reazione d'orgoglio il Torino! Ljajic prima e Molinaro successivamente, provano la conclusione dal limite, respinge Albiol in angiolo.

78' ZIELINSKI!!!!! NON SI FERMA IL NAPOLI!!!!! JORGINHO NELLO SPAZIO PER CALLEJON, CHE SERVE A RIMORCHIO L'ACCORRENTE MEDIANO POLACCO CHE DI PRIMA INTENZIONE CALCIA SUL PRIMO PALO, INSACCANDO PER IL POKERISSIMO AZZURRO! 5-0

76' CALLEJON!!!! DILAGA IL NAPOLI!!!! SPLENDIDI DA VEDERE GLI AZZURRI, DAVVERO FANTASTICA L'AZIONE DEL POKER! MERTENS APRE PER GHOULAM, IL TRIDENTE ATTACCA L'AREA ALL'UNISONO, PERFETTO IL CROSS DELL'ALGERINO, CHE TROVA CALLEJON SUL SECONDO PALO, CHE IN SCIVOLATA INSACCA! STUPENDO! 4-0!

74' Ancora Napoli: scivola Rog al limite dell'area, serve involontariamente Callejon che calcia di sinistro, ma trova la deviazione di Rossettini in angolo.

72' MERTENS!!!!! DRIES MERTENS!!!!! IL TRIS DEL NAPOLI, PERFETTO IN CONTROPIEDE!!!! INSIGNE LANCIA MERTENS, CHE SI ACCENTRA COME AL SOLITO SUL DESTRO E INSACCA, SEMPRE SUL PRIMO PALO! 3-0, PARTITA CHIUSA! VENTICINQUESIMO GOL IN CAMPIONATO PER IL BELGA!

70' Si è leggermente rallentato il ritmo della sfida, con il Napoli che adesso controlla agevolmente il possesso palla ed il Toro difficilmente riesce ad interromperlo. Palla dentro per Mertens che tuttavia non riesce a raggiungere la sfera.

65' Dentro anche Marko Rog, che rileva uno sfinito Marek Hamsik, autore di una buona prova, oltre la sufficienza ma senza particolari acuti.

Primo cambio per Sarri, che toglie uno sfinito Allan inserendo Zielinski al suo posto. Ottima partita del mediano brasiliano.

62' Dilaga il Napoli!!!! Che occasione per Mertens, che scambia al limite dell'area di rigore con Callejon, ma calcia centralmente su Hart! Barcolla il Torino.

60' INSIGNE!!!!! LORENZO INSIGNE!!!!! RADDOPPIA IL NAPOLI!!! CONTROPIEDE FULMINEO DEI PARTENOPEI: ITURBE PERDE PALLA, CALLEJON SERVE MERTENS IN AREA CHE SCARICA A RIMORCHIO PER L'ACCORRENTE INSIGNE CHE NON TIRA SUL SECONDO PALO MA INFILA HART SUL PRIMO PALO! 2-0!

58' HAMSIK! Sfiora il raddoppio il Napoli! Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra svetta lo slovacco che angola troppo. Secondo cambio per il Torino, dentro Iturbe al posto di Boyé.

55' BOYE'! Ci prova col destro a giro l'attaccante argentino, che sfiora il palo alla sinistra di Reina. Troppo lezioso il Napoli.

53' Ci prova in ripartenza il Napoli, con Hysaj che recupera e serve Mertens al centro dell'area, con il belga ancora in offside.

51' Primo cambio per Lombardo: dentro Gustafson, esce Benassi.

49' Cross dalla destra di Allan, forte e teso, respinto da Zappacosta. Ci prova anche Ghoulam dalla distanza, palla a lato.

47' Benassi! Primo squillo del Torino in avvio di ripresa: destro dal limite del centrocampista di casa, Reina respinge.

16.05 PARTITI!!! INIZIATO IL SECONDO TEMPO!!!

16.00 Pochi secondi e si riparte. Squadre che stanno per tornare sul terreno di gioco.

15.55 Il gol di José Callejon, che al minuto sette ha sbloccato il punteggio.

15.52 Un buon Napoli, dilagante nei primi venti di gioco, ma poco preciso e cinico, chiude avanti il primo tempo a Torino, sfruttando al meglio la prima occasione da rete, finalizzata da Callejon. Poco o nulla da parte del Torino, che stancamente si trascina in avanti senza molte idee e senza particolare lucidità: imprecise le conclusioni di Belotti e Ljajic. Napoli in controllo che tuttavia non chiude la sfida.

15.48 Fischia Irrati! Finisce così il primo tempo! 1-0 per il Napoli all'Olimpico Gran Torino, decide il gol al settimo di gioco di José Callejon!

Ci sarà un minuto di recupero.

42' Break centrale di Hamsik, che punta l'area di rigore prima di scaricare sulla sinistra per Insigne, ma il partenopeo è in offside, che non c'era nemmeno in questo caso.

39' Ljajic per Belotti, che all'altezza della trequarti si protegge bene col fisico dall'arrivo di Jorginho e, dopo essersi girato, calcia di destro, non inquadrando lo specchio della porta. Calati notevolmente i ritmi rispetto ai primi venti minuti di gioco.

38' Assist al bacio di Insigne per Mertens, Carlao buca di testa, ma il belga è in offside - inesistente -.

35' Azione alla mano, di ripartenza, del Napoli: Callejon appoggia per Hamsik, che non calcia e serve la sovrapposizione di Allan a destra; il cross del brasiliano, forte e teso sul primo palo, trova però solo Hart.

34' Non funziona, invece, la corsia sinistra del Napoli: Ghoulam spesso disattento ed impreciso, Insigne molto fumoso e poco concreto. Prova a spingere il Torino, ma l'assist di Benassi per il taglio di Molinaro è impreciso.

31' Bello scambio nello stretto tra Hamsik e Mertens: lo slovacco si libera all'interno dell'area e, non trovando il tempo per battere a rete, scarica per Insigne, il cui pallonetto termina alto sopra la traversa.

29' Destro di Allan dalla trequarti, devia Carlao, palla in angolo.

28' Sontuoso Koulibaly, che mette una pezza, in scivolata, al secondo errore di giornata di uno spaesato - in fase difensiva - Ghoulam.

26' Gran cross di Zappacosta dalla destra, sul quale Belotti si coordina benissimo, ma non calcia con forza. Blocca centralmente Reina.

25' Primo guizzo di Belotti, che taglia bene alle spalle di Albiol, ma viene prontamente chiuso da Koulibaly. Ottimo in uscita l'intervento del senegalese del Napoli.

23' Si vede anche il Toro! Cross dalla sinistra di Boyé, Koulibaly respinge di testa sul piede di Ljajic il cui destro termina alto sopra la traversa.

20' ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER IL NAPOLI! GHOULAM DA RIMESSA LATERALE TROVA MERTENS TUTTO SOLO DAVANTI AD HART, MA IL PALLONETTO DEL BELGA E' IMPRECISO! PALLA ALTA E CHANCE DEL RADDOPPIO ANCORA SPRECATA!

19' CHE ERRORE DI CALLEJON! PERFETTO ANCORA IL TAGLIO DELLO SPAGNOLO, SERVITO AL MILLIMETRO DA HYSAJ SULLA CORSA: FINTA DI CALCIARE COL DESTRO E PIATTO SINISTRO CHE TERMINA DI POCO A LATO!

17' Errore gravissimo di Ghoulam in fase di impostazione, Zappacosta ne approfitta e crossa per Belotti, anticipa mettendoci una pezza Albiol.

15' E' sulla destra, stranamente, che il Napoli sta dilagando: Allan scambia con Callejon, cross teso al centro per il taglio di Mertens, frustrato da Carlao prima che il belga intervenga sulla sfera.

12' Insiste il Napoli, a caccia del bis. Insigne taglia per Callejon, Molinaro chiude male di testa, servendo Hamsik centralmente. Lo slovacco appoggia per l'accorrente Allan, che conquista un corner dalla destra. Svetta Koulibaly sugli sviluppi dello stesso, mettendo però alto.

10' Alza il baricentro il Torino, il Napoli ci prova in contropiede: leggermente oltre la linea difensiva la posizione di Callejon sul lancio di Hamsik.

8' Giallo per Baselli. Brutto il fallo di reazione su Allan, di frustrazione, dopo che il brasiliano ha sradicato la sfera dai piedi di Ljajic.

7' CALLEJON!!!!! NAPOLI IMMEDIATAMENTE IN VANTAGGIO!!!! PERFETTA L'INCURSIONE CENTRALE DI ALLAN, ALTRETTANTO PERFETTO IL TAGLIO DELLO SPAGNOLO, CHE COL DIAGONALE DI DESTRO BEFFA HART! 0-1!!!!

5' Spinge sulla destra il Napoli, con Callejon servito in profondità che conquista un prezioso corner. Chiude Carlao.

4' Primo spunto del Torino: cross di Molinaro dall'out mancino, Belotti va incontro alla sfera e prova il tacco, lisciando la sfera.

3' Banale palla persa in uscita dal Torino, angolo per il Napoli battuto in amlo modo.

1' Subito Napoli in avanti, Mertens prova ad andar via sulla destra, fermato in primis da Baselli, successivamente da Molinaro.

FISCHIA IRRATI!! IL NAPOLI HA DATO IL VIA AL MATCH!

14.59 Squadre in campo! Tutto pronto per l'inizio della sfida.

14.55 Ci siamo! Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco. Cinque minuti e si parte!

14.40 Venti minuti al fischio d'inizio. Ultimi dettagli del riscaldamento prima di tornare negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista del via del match. Atmosfera che inizia a riscaldarsi sulle tribune dell'Olimpico.

Napoli in campo per il riscaldamento pre partita.

14.20 In attesa dell'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento pre gara, un'istantanea dall'Olimpico Gran Torino.

14.05 Ufficiali anche le scelte di Sinisa Mihajlovic, che conferma il 4-2-3-1 della vigilia. Questi gli interpreti.



Torino (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Molinaro; Baselli, Benassi; Falque, Ljajic, Boyè; Belotti.

14.00 In attesa della formazione ufficiale dei granata, diamo uno sguardo negli spogliatoi.

13.55 Nella giornata di ieri, così come già fatto in occasione della trasferta di Torino lo scorso anno, Sarri ha visitato la collina di Superga, rendendo così saluto alla caduta del Grande Torino.

13.50 E' stata appena ufficializzata la formazione ufficiale del Napoli, scelta da Maurizio Sarri per l'occasione. Non ci sono novità. Ecco l'undici dei partenopei.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.

13.45 Quando manca un'ora e un quarto al fischio d'inizio, andiamo a dare uno sguardo alla gara d'andata, terminata con un rocambolesco 5-3 in favore dei partenopei.

#TorinoNapoli: gli highlights dell'andata Torino vs Napoli: watch the highlights from the first round #SerieATIM? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dlYtlFspgC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 13 maggio 2017

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Torino - Napoli, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio Gran Torino, ex Olimpico, si sfidano i granata di Mihajlovic, senza alcun obiettivo di classifica, ma con la voglia di ben figurare in una delle ultime apparizioni davanti ai propri tifosi, e gli azzurri di Maurizio Sarri, in corsa ancora per il secondo posto. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Lo stato di forma delle squadre

Terz'ultima giornata della Serie A 2016/17, che vede i partenopei ancora in corsa per un posto in Champions League, assicurato quantomeno per i preliminari dopo la sconfitta della Lazio di ieri a Firenze, sfidare un Torino che nelle ultime giornate nonostante le scarse motivazioni di classifica è riuscito ad inanellare una buona striscia positiva di risultati. I granata, infatti, non perdono da sette giornate, dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, e soprattutto sono reduci dal pareggio del derby di Torino allo Stadium che ha un sapore di beffa per come è arrivato (pareggio di Higuain allo scadere).

Toro dunque in salute ed in forma, che proverà a mettere lo sgambetto agli azzurri, ai quali serve necessariamente la vittoria, la terza di fila dopo il pareggio di Sassuolo, per continuare la rincorsa alla Roma, impegnata nello scontro con la Juventus nel posticipo serale. Napoli che viaggia verso Torino con la forza e la consapevolezza di essere la miglior squadra del girone di ritorno, ma soprattutto la migliore in trasferta in tutta la stagione: dopo aver conquistato il record di vittorie di sempre del club in esterna, Sarri ed i suoi proveranno a centrare anche dodicesima e tredicesima affermazione oggi e tra due domeniche a Marassi contro la Sampdoria, nell'intento di acciuffare quel secondo posto che vorrebbe dire evitare il preliminare di Champions, sebbene non rappresenti uno spauracchio come nelle stagioni precedenti.

Che partita ci aspetta

Due squadre decisamente votate all'attacco ed allo spettacolo, pronte a far valere le proprie armi rispetto a quelle dell'avversario. Se il gioco palla a terra del Napoli potrebbe provare ad allargare i due centrocampisti centrali dei granata, cogliendoli alle spalle della linea di trequartisti, sarà fondamentale il lavoro di Ljajic su Jorginho - o chi per lui - e degli esterni d'attacco su Hysaj e Ghoulam. Fondamentale potrebbe risultare il tre contro due dei partenopei in mediana per creare la superiorità numerica in attacco, con Hamsik che sganciandosi potrebbe formare un quattro contro quattro con la linea difensiva granata, tutt'altro che impenetrabile. Discorso simile anche dalla parte opposta, dove però il maggiore equilibrio dovrebbe essere dato dalla scelta di Allan al posto di Zielinski, maggiormente abile in rottura ed in copertura, soprattutto su Ljajic centralmente, in coppia con Jorginho, e su Benassi, che dei due mediani torinesi è quello maggiormente propenso ad offendere.

Le ultime dai campi

Mihajlovic non cambia modulo nonostante la pericolosità offensiva del Napoli e conferma il 4-2-3-1 decisamente a trazione anteriore con i tre rifinitori - Iago Falque, Ljajic, Boyé - alle spalle di Belotti. Benassi ed Obi a comporre la cerniera di centrocampo, mentre davanti ad Hart ci saranno Zappacosta, Rossettini, Carlao e Molinaro.

La conferenza stampa della vigilia di Mihajlovic.

Altrettanto solito il 4-3-3 che schiererà Sarri per il suo Napoli, con l'undici titolare che non dovrebbe prevedere alcun cambio: torna Koulibaly al centro della difesa accanto ad Albiol, mentre Hysaj e Ghoulam saranno i terzini. In mediana dovrebbe esserci Allan con Jorginho dal primo minuto, con Hamsik a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco con il tridente composto da Mertens centravanti, Callejon ed Insigne ai lati.

La conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri.

Le probabili formazioni