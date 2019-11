Lazio-Juve, ultimo atto di Coppa Italia: le formazioni ufficiali

Notte di fuoco all'Olimpico, notte di finale: è il giorno di Juventus-Lazio, ultimo atto della Coppa Italia edizione 2016/17. I biancocelesti vanno alla caccia del settimo sigillo, per coronare una stagione in cui stanno raccogliendo forse meno di quanto meriterebbero, complice il passo spedito di Napoli e Roma. Dal canto loro, però, i bianconeri vogliono conquistare il primo trofeo stagionale, in attesa di chiudere il discorso scudetto e soprattutto con vista sulla finale di Champions League, da giocare contro il Real Madrid il 3 giugno. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Juventus

Massimiliano Allegri non riserva sorprese e conferma le previsioni della vigilia, optando per il 4-2-3-1 tramutabile in 3-4-2-1 all'occorrenza, con Barzagli terzino destro e Dani Alves alto. A completare la difesa davanti a Neto, portiere di Coppa, ci sono Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, mentre in avanti con il brasiliano gli intoccabili Dybala, Mandzukic e Higuain. In mezzo recupera appieno Marchisio, al suo fianco gioca Rincon.

Juventus XI: Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rincon, Marchisio; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. #JuveLazio — JuventusFC (@juventusfc) 17 maggio 2017

Lazio

Simone Inzaghi prosegue sulla strada del 3-5-2, compiendo una rinuncia importante in avanti: Felipe Anderson. C'è infatti Keita a supportare l'unica punta Immobile. Sulle corsie si muovono Basta e Lulic, al centro recupera Parolo, il quale agisce sul centro-destra, con Milinkovic-Savic opposto e Biglia perno centrale. In difesa la scelta ricade su Bastos, con Wallace a sinistra e De Vrij in mezzo. Panchina per Radu. Tra i pali Strakosha.