Empoli-Atalanta, tra sogni di salvezza e certezze d'Europa

Il pareggio contro il Milan, la festa per l'Europa raggiunta, i capelli biondi di Conti, la convocazione di Gomez in nazionale. Il momento magico dell'Atalanta sembra non finire mai, ma c'è ancora una pratica da rifinire: la conquista matematica del quinto posto, il quale garantirebbe l'accesso certo alla fase a gironi di Europa League, senza passare dagli scomodi due turni preliminari di fine luglio e agosto.

Basta un punto ai bergamaschi per mettere l'obiettivo in cassaforte, un punto che la banda di Gasperini vuole conquistare sul campo dell'Empoli, nel match valido per la 37esima giornata di Serie A. Forse una delle sfide più difficili per gli orobici, visto che i toscani cercano punti salvezza pesantissimi e hanno un turno sulla carta favorevole.

Il Crotone dista infatti soltanto un punto, ma è impegnato allo Juventus Stadium in una gara quasi proibitiva. Martusciello vuole sfruttare al meglio la situazione, per intascarsi la matematica salvezza con un turno di anticipo e scacciare i fantasmi dopo una stagione comunque tutt'altro che positiva.

Permanenza in Serie A da una parte, per una squadra che ha vinto 3 delle ultime 5 gare disputate; obiettivo miglior piazzamento possibile dall'altra, allungando la serie di sette risultati utili consecutivi. Situazioni diverse rispetto alla gara d'andata, l'ultima del 2016 di ambo le compagini, quando l'Atalanta ebbe la meglio per 2-1 all'Atleti Azzurri d'Italia.

Qui Empoli

Giovanni Martusciello si affiderà al classico 4-3-1-2 per provare il colpaccio e prendersi i tre punti, affiancando alla certezza Thiam con ogni probabilità Pucciarelli, in vantaggio su Maccarone. Alle loro spalle El Kaddouri, con il centrocampo a tre formato dal rientrante Krunic, oltre che da Dioussé e Croce. Ballottaggio a destra in difesa, dove Veseli insidia Laurini; al centro sicuri del posto Bellusci e Costa, come Pasqual a sinistra. Tra i pali Skorupski. Unico indisponibile José Mauri, infortunatosi durante la rifinitura.

Le scelte di Martusciello

Qui Atalanta

Giampiero Gasperini deve fare i conti con l'assenza di Berisha, messo fuori gioco da alcuni problemi muscolari: al suo posto giocherà Gollini. Davanti a lui il solito trio con Masiello, Caldara e Toloi. Conti e Spinazzola dovrebbero presidiare le corsie, con Kessié e Freuler in mediana, insidiati anche da Cristante. Davanti torna Kurtic a dare supporto al tandem formato da Andrea Petagna e dal Papu Gomez, ma anche lo sloveno deve valutare la concorrenza dell'ex Milan e Benfica.

La risposta di Gasperini.

Calcio d'inizio alle 15 allo stadio Castellani, arbitro della sfida Valeri.