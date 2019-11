Juventus-Crotone, le formazioni ufficiali

Match-point scudetto, senza appello. Massimiliano Allegri l'ha affermato ieri: la Juventus "deve" festeggiare oggi il tricolore. Lo può fare battendo il Crotone alle 15, nel match della 37esima giornata di Serie A. Per questo il tecnico manderà in campo il miglior undici possibile, al netto di alcune assenze. Di seguito le formazioni ufficiali.

Juventus

Massimiliano Allegri dispone i suoi con il classico 4-2-3-1 e non fa prigionieri: in campo tutti i titolari annunciati, ad eccezione di Giorgio Chiellini, per cui è stato deciso un riposo precauzionale. Al suo posto, vicino a Leonardo Bonucci al centro della difesa davanti a Buffon, c'è Benatia. Larghi Dani Alves e Alex Sandro, come anticipato. In mezzo ancora Marchisio con Pjanic, davanti Cuadrado a destra, Mandzukic a sinistra, Dybala sulla trequarti e Higuain al centro.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Crotone

Due dubbi attanagliavano Davide Nicola, uno a centrocampo e uno in attacco. In mediana il ballottaggio tra Barberis e Capezzi viene vinto dal primo, che fa reparto con Crisetig, mentre Rohden e Nalini occupano le corsie. In attacco invece non ce la fa Trotta, va Tonev ad affiancare Falcinelli. Difesa davanti a Cordaz confermata: Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella.

Crotone (4-4-2) - Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Nalini; Falcinelli, Tonev. All. Nicola