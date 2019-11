L'Empoli a Palermo per salvarsi tra il vociare sul paracadute

Al Renzo Barbera di Palermo si decide la salvezza... degli altri. I rosanero già conoscono il proprio futuro, ma non l'Empoli, che si gioca l'ultima speranza di rimanere in Serie A sul campo di una squadra già retrocessa. 32 punti i toscani, 31 il Crotone, che è impegnato all'Ezio Scida contro la Lazio. Combinazioni facili: gli azzurri devono conseguire un risultato migliore - o uguale - di quello dei calabresi, avendo lo scontro diretto a sfavore.

Al match, oltre alle motivazioni di salvezza, si è accompagnata una polemica legata al paracadute da incassare per le retrocesse: il Palermo, in caso di retrocessione del Crotone, incasserebbe 40 milioni, contro i 25 in caso retrocessione dell'Empoli. "Insinuazioni fastidiose", ha definito Bortoluzzi le voci, aggiungendo che "per non dare adito a certe voci, avremo ancora più grinta".

Per quanto (poco) possa contare, la storia sorride ai toscani, che hanno vinto sei volte contro il Palermo in Serie A su un totale di undici precedenti. Soltanto due i successi rosanero, tre i pareggi. All'andata a sorridere furono ancora gli azzurri, che vinsero grazie a un rigore di Maccarone.

Qui Palermo

Bortoluzzi non può disporre degli infortunati Vitiello, Rajkovic, Embalo e Gazzi, rilevante è soprattutto l'assenza del mediano ex Bari e Torino, il quale verrà sostituito dal giovanissimo Ruggiero - classe 2000. Insieme al ragazzo, spazio a Jajalo e Bruno Henrique in mezzo al campo, con Rispoli e Aleesami sulle corsie. In avanti con Nestorovski sembra già scritta l'alternanza tra Diamanti e Sallai, anche se resta da decifrare chi sarà il titolare. In difesa il trio composto da Giancarlo Gonzalez, Goldaniga e Thiago Cionek, in porta ancora Fulignati.

L'undici di Bortoluzzi

Qui Empoli

Defezioni di un peso specifico elevatissimo per Martusciello, che si gioca la gara decisiva senza i due giocatori probabilmente più rappresentativi: Skorupski, tornato in Polonia per problemi familiari, e El Kaddouri, squalificato, così come Buchel. Sarà sempre 4-3-1-2, con Pelagotti tra i pali e la difesa idealmente titolare - Laurini e Pasqual ad occupare le corsie, Costa e Bellusci in mezzo - e un nodo da sciogliere in mezzo: Krunic avanzerà da trequartista, Tello e Zajc si giocano il posto sul centro-destra per completare il reparto con Croce e Dioussé. Davanti Pucciarelli e Thiam, anche se preme Maccarone.

L'undici di Martusciello

Calcio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Renzo Barbera, arbitro della sfida Nicola Rizzoli.