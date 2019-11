Terminata Frosinone - Carpi in play-off Serie B 2016/17 (0-1): Gli ospiti passano il turno in 9!

22.30 - Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Carpi batte Frosinone per 0-1 grazie alla rete di Letizia!

22.28 - TITANICA, scritto tutto rigorosamente maiuscolo, è l'unico aggettivo che può definire l'impresa del Carpi sul campo del Frosinone per 0-1: un tiro da lontano di Letizia ha sbloccato una gara soffertissima in 9 contro 11, che si era complicata anche per un arbitraggio piuttosto controverso che aveva fatto saltare i nervi alla squadra (manca un rigore netto ai biancorossi). Si conclude male la sfortunatissima stagione dei ciociari che però oggi hanno avuto la colpa di non essere riusciti a concretizzare quello creato, sia prima che dopo il gol: ma per perdere in 11 contro 9 bisogna avere delle colpe.

22.25 - E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAA! CARPI BATTE FROSINONE PER 0-1! UNA PARTITA E-PI-CA!

90' + 6' - Di Gaudio prova a tenerla lì, ma i padroni di casa guadagnano il fallo laterale.

90' + 5' - Fedato ancora di mestiere ottiene dei secondi preziosissimi alla bandierina e poi un calcio d'angolo con un gioco di sponda.

90' + 4' - Calcio di punizione: 9 saltatori del Frosinone contro 8 difensori del Carpi. Ammonito Crivello per una trattenuta sulla ripartenza di Fedato.

90' + 3' - Tiro di Ciofani che trova le mani di Belec, poi Dionisi guadagna un corner con il suo cross deviato.

90' + 2' - Romagnoli rilancia un pallone buttato in avanti. E' entrato in precedenza Mokulu al posto di Gori.

90' + 1' - 5 i minuti di recupero. Fallo in attacco, quelli in trasferta se la prendono molto comoda.

90' - Lasagna ha provato a muoversi verso la bandierina ma è stato chiuso, poi è arrivato un fallo ai 25 metri per Soddimo che si accinge a battere!

89' - Arrivano corner in serie per i padroni di casa che trovano il colpo di testa di Frara in anticipo, palla fuori, il finale è epico!

88' - Reagiscono rabbiosamente i ciociari che avevano in mano il match: adesso il finale è clamoroso!

86' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! LETIZIA! NON CI CREDO! 0-1! DA OLTRE 30 METRI IL TIRO DEL TERZINO BEFFA BARDI CHE, SORPRESO, NON CE LA FA A PRENDERLA! 0-1!

85' - Ultime chance per i biancorossi che provano con questo calcio di punizione dalla trequarti che verrà battuto dentro.

84' - Destro di Frara appena dentro l'area dal centro-destra, largo e troppo potente.

82' - Mbakogu se n'era andato per protesta... è stato sostituito allora, per Fedato.

81' - ESPULSO GAGLIOLO! Fallo inutile del difensore italiano, in scivolata da dietro, rosso diretto sacrosanto!

80' - Lollo è stato ammonito per un fallo sulla sua corsia di destra, nella propria metà campo. Ammoniti anche Bianco e Letizia.

79' - Il gioco riprende solo ora dopo una rissa piuttosto accesa. Nulla di commentabile a livello sportivo.

78' - Bagarre piuttosto clamorosa: Castori è stato espulso per proteste eccessive, tutta la panchina ammonita.

77' - DI GAUDIO STESO IN AREA! L'esterno entra al centro dell'area con il suo taglio e va a contatto con Fiamozzi: per me è rigore, non secondo l'arbitro...

76' - Deviazione sul sinistro di Lasagna, che è entrato bene in partita: l'italiano ha guadagnato un calcio d'angolo.

75' - Paganini lascia il campo, buona prestazione per lui. Lo rileva Fiamozzi.

74' - Stanno spingendo molto gli emiliani adesso, cercando di comandare il gioco.

73' - Di Gaudio ha spazio sulla sinistra: si va però a chiudere alla lunetta cercando di rientrare sul destro per il tiro.

72' - Dionisi sfrutta un altro colpo di tacco di Ciofani e calcia da fuori, in bocca a Belec.

71' - Paganini si inserisce sul cross di Crivello ma non riesce ad intervenire all'altezza del palo lontano.

70' - Lasagna è chiuso da Krajnc e Terranova su questo pallone lungo suggerito da Lollo.

69' - Gagliolo si erge sulla corsia sul pressing avversario, ma sceglie di spazzare e non ragionare con la palla.

67' - Pallone buttato dentro ancora dalla destra per i ciociari che trovano però ancora una respnta. Gori calcia dal limite dell'area ma non dà potenza, blocca Bardi.

66' - E' entrato da qualche minuto Gagliolo al posto dell'ammonito Jelenic.

65' - Lasagna col sinistro da quasi 30 metri: pallone che si spegne sul fondo.

64' - Daniel Ciofani si gira e calcia, ma viene murato; Dionisi con l'interno piede destro cerca l'ennesima conclusione a giro, larga.

63' - La palla sfila lunga dove soltanto Bardi può andare a recuperarla e rinviare.

62' - Terranova prova a realizzare questo cross dalla sinistra con un tiro al volo, che termina però debole e largo.

61' - Jelenic è stato ammonito in questo momento per un fallo.

60' - Crivello sforbicia dal limite dell'area: il suo tiro a rimorchio dopo un pallone messo dentro termina largo.

58' - Maiello si accinge a battere una punizione da sinistra. Il suo cross, sul secondo palo, viene deviato in calcio d'angolo.

57' - Dentro Frara al posto di Soddimo.

56' - MAIELLO! DI POCO FUORI! Molto più bella la gara: fraseggia Gori che apre lo spazio per Maiello il quale calcia con una rasoiata da fuori che termina larga non di molto!

55' - Paganini ha cercato un cross da destra: aveva molto spazio, l'ha messa in tribuna.

54' - Sta giocando molto meglio la squadra emiliana in inferiorità numerica: è un paradosso.

53' - Fuori Mbaye, entra Lasagna. PALO DI MBAKOGU! Verticalizzazione per il nigeriano che si trova da solo e tira col piattone verso il secondo palo, a portiere battuto prende il palo pieno e poi la sfera viene spazzata!

52' - I modenesi concedono poi un calcio d'angolo.

51' - Soddimo all'interno dell'area di rigore sulla sinistra va a contatto con Poli: non c'è nulla per l'arbitro.

50' - Poli chiude sulla verticalizzazione di Dionisi.

49' - Uno-due fra Daniel Ciofani e Dionisi che non si completa per l'ottimo lavoro di Romagnoli.

48' - Belec rinvia un pallone lungo: Letizia si incarta ma guadagna un fallo in mezzo al campo sull'intervento di Paganini.

47' - Comunque grande personalità di tutti i giocatori che nonostante l'inferiorità numerica stanno tenendo il possesso.

46' - 4-4-1 da parte di chi ha mosso la palla, con Di Gaudio e Jelenic che realisticamente a turno dovranno andare a supporto di Mbakogu.

21.34 - Si riparte! Muove la sfera il Carpi.

21.33 - Le squadre sono rientrate sul terreno di gioco. Vediamo come si schierano gli ospiti, che sono in 10.

21.25 - Non è stato diverso dalla gara d'andata il primo tempo fra Frosinone e Carpi: tanta legna, tante botte e mezze palle gol, di cui quasi nessuna su cui c'è stato comunque bisogno dell'intervento del portiere. Le due squadre hanno entrambe enorme rispetto dell'avversario e non vogliono sbilanciarsi: l'espulsione di Struna nel finale per due ammonizioni ingenue (anche se la seconda è stata parecchio generosa) cambia la situazione degli emiliani, che hanno solo la vittoria. Per i ciociari c'è stato il dominio territoriale e in generale qualcosina in più (nel poco che si è visto) rispetto all'altra fazione, ma per mettere il tutto in ghiaccio ci vorrà di più. Vedremo fra poco, dopo l'intervallo.

21.18 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 2' - DIONISI! BELEC C'E' L'attaccante è libero in area e da destra cerca una soluzione verso il palo lontano che è di poco respinta da Belec con un intervento straordinario in tuffo!

45' + 1' - ESPULSO STRUNA! Ha impedito col braccio a Crivello di andare via sulla linea di fondo campo, sgomitando un po' troppo: secondo giallo per l'ex Palermo che lascia anticipatamente il campo! Un minuto di recupero.

45' - Soddimo libera Dionisi tutto solo dinanzi a Belec, ma quest'ultimo segna partendo da posizione di fuorigioco. Da quest'altra parte è Di Gaudio ad essere in off-side sul passaggio lungo.

44' - Letizia entra dentro al campo e calcia dalla distanza, in curva.

43' - Pallone molto lungo: Matteo Ciofani cerca di contro-crossarla di testa ma la mette sul fondo. Riparte Belec.

42' - Finalmente concretizzano qualcosa: Dionisi ottiene un calcio d'angolo. Sulla battuta di Crivello arriva una deviazione ed un nuovo corner.

41' - Serie di passaggi degli ospitanti, parecchio sterili però.

40' - Colpo duro di Struna a Dionisi, troppo secondo l'arbitro che ammonisce addirittura il terzino.

39' - Con questo calcio d'angolo quelli in trasferta pareggiano i conti dei giri alla bandierina, portandosi sul 2-2.

38' - DI GAUDIO! ALTO! Gira molto il destro potente dell'esterno dai 25 metri dopo un dribbling: la sfera poteva beffare Bardi ma è terminata sopra la traversa per poco!

37' - Calcia in porta da lontanissimo Lollo, Bardi non deve nemmeno intervenire su questa insidiosa - ma fuori misura - traiettoria.

36' - Mbakogu, premiato bene da Lollo dopo un ottimo break, si defila a sinistra: con un colpo di tacco l'africano ottiene un corner.

35' - Jelenic cerca con una giocata aerea di appoggiare a Mbakogu ma è fermato sul più bello sugli sviluppi di questo cross verso il secondo palo.

34' - Rimessa laterale lunga di Struna che cerca di ripartire.

33' - E invece stavolta è Lollo a stendere un avversario, si riparte in mezzo al campo.

32' - Ormai regolarmente arrivano fischi dell'arbitro Ghersini, che è costretto ad interrompere il gioco: questa volta hanno sbagliato i gialloblù, i quali si difendono posizionalmente adesso.

31' - Crivello lavora ancora molto bene e scippa la sfera a Jelenic, completamente annullato in questa mezz'ora.

30' - Steso Daniel Ciofani sulla trequarti: il centravanti guadagna un'altra battuta che varrà per un traversone.

29' - Mbakogu lavora defilato sull'out di sinistra: un rimpallo sull'intervento di Matteo Ciofani è sfortunato al nigeriano, che regala una rimessa laterale agli avversari.

28' - Ennesima prevaricazione del regolamento in pressing da parte degli emiliani, calcio da fermo.

27' - Daniel Ciofani col tacco premia l'inserimento centrale di Dionisi su una verticalizzazione: dal centro-sinistra, col mancino tira l'ex Livorno, male, rinvio dal fondo. Bell'azione e chance sprecata.

26' - Soddimo colpisce questo cross sul secondo palo verso la sua porta in maniera strana, Bardi riesce ad evitare il corner bloccando la palla in tuffo.

25' - Paganini e Letizia fanno scintille dopo un recupero palla irregolare del ciociaro, che poi ha palesemente simulato dopo una mezza spinta dell'avversario... si riprenderà con un cross dalla sinistra dei biancorossi.

24' - Gori ci prova dai 30 metri sul centro-destra: conclusione alta e debole. Rinvia Belec.

23' - Fuorigioco di Paganini su questo cross dalla sinistra verso l'area di rigore.

22' - Maiello contrastato al limite dell'area, secondo il direttore di gara, senza fallo: parte il contropiede oppositore che si ferma sulla buona lettura di Crivello ai danni di Jelenic in corsia.

21' - Bianco anticipato in maniera fallosa da parte di Manuel Ciofani quasi sulla trequarti: arriva un altro fischio dell'arbitro.

20' - Contatto duro fra Soddimo, che sta svariando molto, e Jelenic: intervento decisamente fuori tempo nella metà campo difensiva rispetto allo sloveno.

19' - Mbaye commette un altro fallo e si prende un rischio sulla sinistra, fosse qui gli sconsiglierei di commettere altre infrazioni.

18' - Uno schema porta Dionisi, in seguito, a tirare dai 22 metri: la soluzione scelta è a giro col mancino e termina alta, anche qui non di tanto.

17' - Mbaye rifila una manata a Paganini, che lo aveva saltato con una classica Ronaldo Chop: viene anche ammonito il senegalese.

16' - Fuori misura il cross di Lollo dal limite dell'area verso i tagli di Mbakogu e Di Gaudio: addirittura la sfera termina in fallo laterale. Recupero palla immediato degli ospiti che da oltre ai 20 metri cercano la via del gol col destro di Jelenic, rasoterra, che si spegne non di molto fuori.

15' - Bianco approfitta al volo di questo pallone messo sul primo palo sul fondo: da questa posizione defilatissima cerca di passare dentro ma trova solo le braccia di Bardi.

14' - Terranova in anticipo su Mbakogu evita la partenza in profondità di questo su un lancio lungo quasi casuale.

13' - Mbakogu non controlla questo pallone servitogli da Struna: la retroguardia avversaria alza un campanile e Bianco commette un fallo sugli sviluppi. Partita molto dura.

12' - Con grande personalità Paganini difende la sfera e cerca un numero da circo: si trascina però oltre la linea di fondo campo, Belec si accinge dunque a rinviare.

11' - Mbaye lotta con troppa irruenza con Soddimo: fallo in favore di quest'ultimo in mezzo al campo.

10' - Malinteso fra Struna e Jelenic: passaggio troppo morbido del primo verso il secondo, che si muoveva per ricevere una verticalizzazione in profondità, e perciò Crivello può avviare il possesso dei suoi.

9' - Addirittura direttamente in porta Soddimo, a giro, ma la palla termina oltre il secondo palo.

8' - BELEC C'E'! Dopo una prima respinta, altro cross di Soddimo che trova la sforbiciata di Paganini, che era tutto solo al centro dell'area: Belec respinge! In seguito, un'altra situazione porta un nuovo corner.

7' - Un rimpallo sempre sulla destra concede un calcio d'angolo, il primo della gara, ai padroni di casa.

6' - Punizione guadagnata da Paganini sulla destra: da quella zona dovrebbe arrivare un cross dentro l'area. Proprio il centrocampista prima steso cerca un'acrobazia vicino alla lunetta ma spedisce la sfera a lato nonostante un buon impatto.

5' - Letizia cerca un cambio campo complicato verso Mbakogu: Crivello può battere una rimessa laterale dopo questo passaggio fuori misura.

4' - Crivello difende questo pallone in profondità lanciato verso Jelenic e concede a Bardi la possibilità di ricominciare il gioco.

3' - Belec accompagna fuori il tiro al volo di Daniel Ciofani da 22 metri sul centro-destra: ora rinvia l'ex Udinese. Lo imita Di Gaudio che sfrutta un rimpallo tirando di prima intenzione, lontano però dall'incrocio dei pali.

2' - Struna dalla trequarti crossa verso il primo palo: tentativo di sponda di Mbakogu sul taglio, ma la sfera è raggiungibile solo per Bardi che blocca.

1' - Letizia rilancia subito un pallone alto arrivato nella sua zona. Di Gaudio può allora provare a scatenare la sua velocità in corsia ma viene raddoppiato e chiuso.

20.30 - Si parte! Primo pallone mosso dal Frosinone.

20.27 - Squadre in campo!

20.25 - Mancano pochi secondi all'ingresso in campo delle squadre. Non mancate! Sta per iniziare Frosinone-Carpi.

20.15 - Entriamo nello spogliatoio dei padroni di casa con un loro tweet.

20.05 - Il riscaldamento delle due squadre è iniziato da qualche minuto.

19.55 - Castori si copre inserendo Mbaye in mezzo in quello che, in fase difensiva, sarà un 4-5-1. Marino sceglie invece Soddimo, un attaccante esterno, in fascia con Paganini in mezzo e Krajnc dietro.

19.47 - La risposta del Carpi (4-3-3): Belec; Struna, Romagnoli, Poli, Letizia; Mbaye, Lollo, Bianco; Jelenic, Mbakogu, Di Gaudio.

19.46 - Formazione ufficiale del Frosinone (3-5-2): Bardi; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Soddimo, Gori, Maiello, Paganini, Crivello; D. Ciofani, Dionisi.

19.45 - Iniziamo ad avvicinarci alla gara: a breve vi proporremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Gentili lettori di VAVEL Italia, Gianluigi Sottile vi dà il benvenuto, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Frosinone-Carpi, gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Lega B della stagione 2016-2017, il cui calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.

Dopo la delicatissima sfida dell’andata, terminata per 0-0, i ragazzi di Castori dovranno compiere una vera e propria impresa, superando i ciociari in casa ed evitando così l’eliminazione a causa di un regolamento che, di fatto, li estrometterebbe dalla finale in caso di parità di punteggio e di reti dopo i centottanta minuti di gioco.

Forti del terzo posto nella stagione regolare, i ragazzi di Marino faranno sicuramente leva sul pubblico del Matusa, pronto a sostenere i propri beniamini, obbligati a passare il turno per non bollare come fallimentare una stagione difficile ed altalenante fino a questo momento.

Secondo le ultime news provenienti dalla Ciociaria, Marino non dovrebbe stravolgere troppo l’assetto della rosa, riproponendo il 3-5-2. Contro l’equilibrata disposizione tattica degli ospiti, comunque, i leoni dovranno pensare a soluzioni diverse rispetto a quelle adottate all’andata, cercando di verticalizzare il più possibile per trovare impreparati i difensori biancorossi.

Discorso analogo, per il Carpi di Castori, fedelissimo di quel 4-4-2 che ha spesso messo alle corde i rispettivi avversari dei Falconi. Confermati Lasagna e Mbakogu in avanti, sulle fasce non dovrebbero esserci problemi per Di Gaudio e Jelenic. Andando a ritroso troviamo Lollo e Bianco in mezzo al campo, in difesa invece Struna, Romagnoli, Poli e Letizia. L'ex Udinese Belec fra i pali.

L'undici del Carpi

Dall'altra parte invece davanti al portiere Bardi dovrebbero esserci i soliti Matteo Ciofani, Terranova ed Ariaudo. Fiamozzi a destra, Crivello dall'altro lato; in mediana spazio a Gori, Maiello e Sammarco. In attacco c'è il solito tandem con Dionisi a supportare la punta Daniel Ciofani.

Le scelte di Marino

Tanta incertezza, dunque, tra le due big di questa stagione, che la vorticosa girandola dei playoff ha voluto accoppiare, anticipando di fatto la vera finale del torneo post-campionato. Chi vincerà la semifinale, infatti, salvo clamorosi ribaltoni avrà serie chance di promozione, dato il più basso tasso tecnico di Perugia e Benevento, altre contendenti di queste emozionanti sfide di Lega B, campionato sempre ricco di emozioni e colpi di scena.

La sfida di oggi, d'altronde, l'anno scorso l'abbiamo vista due volte in Serie A. Queste due squadre hanno l'ambizione di tornare subito nel massimo torneo nazionale: quando ci sono passate l'anno scorso, i due confronti sono terminati entrambi per 2-1, con un successo per parte; durante questa stagione, durante il campionato regolamentare, un altro 0-0 al Braglia ed una vittoria dei padroni di casa per 1-0 nello stadio dove si giocherà oggi.