Road to Cardiff, Juve-Real: il cammino delle merengues

Continua il conto alla rovescia verso la grande sfida del Millennium Stadium ​tra Juventus e Real Madrid. Dopo aver ripercorso il cammino in Champions dei bianconeri, è il momento di rivivere il percorso delle merengues.​

Fase a gironi

La squadra di Zinedine Zidane viene inserita nel gruppo F insieme a Borussia Dortmund, Sporting Lisbona e Legia Varsavia. Raggruppamento abbordabile per gli spagnoli, i quali affrontano le partite in maniera un po' troppo remissiva. L'esordio in casa con lo Sporting ne è una dimostrazione, visto che il Real vince la partita in rimonta e nei minuti finali. Il doppio confronto col Borussia termina con due pareggi, entrambi per 2-2. Per concludere, ci sono le due vittorie contro Legia e Sporting e il rocambolesco 3-3 nella trasferta in Polonia.

Risultati

Real Madrid-Sporting Lisbona 2-1 ​(48' Cesar, 89' Cristiano Ronaldo, 90'+5 Morata)

Borussia Dortmund-Real Madrid 2-2 ​(17' Cristiano Ronaldo, 43' Aubameyang, 68' Varane, 87' Schurrle)

Real Madrid-Legia Varsavia 5-1 ​(16' Bale, 20' aut. Jodlowiec, 22' rig. Radovic, 37' Asensio, 68' Lucas Vazquez, 84' Morata)

Legia Varsavia-Real Madrid 3-3 ​(1' Bale, 35' Benzema, 40' Odjidja-Ofoe, 58' Radovic, 83' Moulin, 85' Kovacic)

Sporting Lisbona-Real Madrid 1-2 ​(29' Varane, 80' rig. Adrien, 87' Benzema)

Real Madrid-Borussia Dortmund 2-2 ​(28' e 53' Benzema, 60' Aubameyang, 88' Reus)

​Ottavi di finale

Real Madrid-Napoli 3-1 ​(8' Insigne, 18' Benzema, 49' Kroos, 54' Casemiro)

Napoli-Real Madrid 1-3 ​(24' Mertens, 51' Sergio Ramos, 57' aut. Mertens, 90'+1 Morata)​

​Agli ottavi di finale, i galacticos ​devono affrontare un'altra squadra del nostro campionato: il Napoli. La squadra di Maurizio Sarri sembra un avversario facile per i madrileni, ma non lo è a causa del bel gioco tutto votato all'attacco. Nella gara d'andata al Bernabeu​, i padroni di casa soffrono molto le ripartenze dei partenopei e addirittura subiscono la rete dell'1-0 dopo pochi minuti di gioco. Nel prosieguo dell'incontro le reti di Karim Benzema, Toni Kroos e Casemiro sistemano lo score in favore dei blancos. Anche la gara di ritorno al San Paolo ​si rivela più difficile del previsto: gli azzurri passano in vantaggio con Dries Mertens, poi arriva la rimonta madridista con la doppia incornata di Sergio Ramos (delle quali una deviata proprio dal folletto belga) e il sigillo finale di Alvaro Morata.

Quarti di finale

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 ​(25' Vidal, 47' e 77' Cristiano Ronaldo)

​​Real Madrid-Bayern Monaco 4-2 ​(53' rig. Lewandowski, 76' Cristiano Ronaldo, 78' aut. Sergio Ramos, 105' e 110' Cristiano Ronaldo, 112' Asensio)

​Super sfida ai quarti di finale: mentre la Juventus se la vede con il Barcellona, il Real è alle prese con il Bayern dell'ex Carlo Ancelotti. La doppia sfida tra spagnoli e tedeschi ha il sapore di una finale anticipata, poiché entrambe le squadre sono delle candidate alla vittoria finale. A trascinare le merengues ​in semifinale ci pensa Cristiano Ronaldo, che segna una doppietta nella gara d'andata e una tripletta al ritorno. Proprio la gara di ritorno, disputatasi al Bernabeu​, è oggetto di molte discussioni a causa delle decisioni del direttore di gara Viktor Kassai: l'arbitro ungherese prima espelle Arturo Vidal in modo discutibile, poi concede una rete a CR7 mentre si trova in posizione di fuorigioco. Partita comunque piena di emozioni, poiché i bavaresi riescono a passare in vantaggio due volte prima di andare ai tempi supplementari.

Semifinali

Real Madrid-Atletico Madrid 3-0 ​(10', 73' e 86' Cristiano Ronaldo)

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1 ​(12' Saul, 16' rig. Griezmann, 42' Isco)​

La semifinale mette in scena la rivincita della finale della scorsa edizione, ovvero il derby di Madrid. Gli uomini di Zidane passeggiano all'andata grazie alla seconda tripletta consecutiva di Ronaldo. Al ritorno, invece, i Colchoneros ​mettono i brividi ai cugini avvicinandosi alla rimonta nel primo quarto d'ora di gioco: la rete segnata da Isco nel finale di primo tempo consente un sospiro di sollievo ai tifosi blancos​.