Juve, Szczesny è il primo post-Buffon: trattativa in dirittura, con Meret sullo sfondo

La Juventus, messa alle spalle la cocente delusione di Cardiff, poggia la prima pietra per costruire il dopo-Buffon. Stando a quando riferito da Gianluca di Marzio, è infatti in arrivo Wojciech Szczesny dall'Arsenal. Il polacco lascerà ufficialmente la Roma al 30 giugno, termine del periodo di prestito secco, come da accordo stipulato nello scorso agosto. I giallorossi avevano infatti già deciso di puntare su Alisson per il futuro, nonostante l'ottima stagione dell'estremo classe 1990.

I bianconeri hanno approfittato della situazione per piazzare la zampata decisiva e portare Szczesny a Torino già dall'estate in corso, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 14 milioni di Euro, con un contratto quadriennale che prevede uno stipendio di 4 milioni annui a salire. Nella stagione 2017/18 dovrebbe essere il secondo di lusso di Buffon, per poi raccoglierne l'eredità a partire dall'estate 2018, ricoprendo il ruolo da titolare e fungendo con ogni probabilità da ponte per la successione, quando il testimone dovrebbe passare a Meret, già monitorato e scelto come portiere del futuro.

La poca esperienza del prodotto dell'Udinese, per ora fermo ad un anno da titolare con la Spal, lo rende ancora troppo acerbo per essere diretto successore di Buffon, un peso difficile da sostenere per un giovane, soprattutto se Italiano. Per questo la società ha deciso di virare su un profilo più esperto.

Da sciogliere potrebbe rimanere il nodo legato alla volontà del giocatore, il quale aveva sempre affermato di voler essere un titolare da subito in una squadra di alto calibro, soprattutto dopo due anni più che buoni a Roma. Il ridimensionamento delle pretese in quanto a ruolo e minutaggio sembra un'ipotesi comunque cavalcabile, soprattutto avendo la quasi certezza di andare incontro all'upgrade tra dodici mesi, in una squadra che ambisce ad essere al top d'Europa ancora per molti anni.

Un anno insieme a Buffon, per apprendere, per crescere ancora, poi il grande salto: la Juve costruisce il futuro, con un anno di anticipo, per non farsi trovare impreparata. L'eredità di Buffon pesa, Szczesny, dovesse andare in porto l'operazione, dovrà dimostrare di avere le spalle larghe.