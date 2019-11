Juventus - Il messaggio di Pjanic: "Momento difficile, ma in Champions ci riproveremo"

Quella della Juventus rimane - aldilà della brutta sconfitta in finale di Champions League a Cardiff - una stagione importante in cui i bianconeri hanno scritto la storia una volta di più, arrivando per la prima volta alla vittoria del sesto titolo consecutivo nei confini nazionali, e calando il tris in Coppa Italia. Il momento è amaro a causa dell'ultima brutta scoppola europea, ma due trofei rimangono qualcosa di importante.

Miralem Pjanic è stato uno dei protagonisti di quest'annata, alla sua prima stagione con la Signora. Il bosniaco, arrivato dalla Roma fra l'entusiasmo generale, è stato un po' un oggetto tatticamente misterioso fino a quando Allegri non si è deciso a cambiare sistema e a piazzarlo in mediana, nella tipica zona dei registi dove l'ex Lione ha potuto dare il proprio meglio. Aumentando il proprio ventaglio di capacità di lettura e posizionamento e rimanendo uno degli elementi più validi qualitativamente dell'intera rosa, il numero 5 è diventato imprescindibile ed ha garantito, oltre a questo, una continuità prestazionale che non gli era mai appartenuta prima in carriera. Questo bilancio personale il calciatore non lo ha condiviso su Instagram, dove ha preferito semplicemente ringraziare i tifosi in un semplice messaggio in un italiano stentato ma comprensibile che potete trovare sotto.

























































Come detto, traspare grande amarezza da queste parole, ma anche una forte speranza per il futuro che per il bosniaco non sarà dunque lontano da Torino, stando a queste parole che allontanano definitivamente i rumours che lo volevano possibile partente verso l'Inghilterra, con tante squadre della Premier League interessate ad un profilo di questo livello, in particolare quando durante la finestra di gennaio Madama non era completamente soddisfatta del rendimento del proprio centrocampista. Adesso quei tempi sembrano lontani anni luce: Pjanic sarà una colonna portante anche della Juventus delle prossime stagioni, a meno di clamorose sorprese.