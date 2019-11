Inter - Banega e Gabigol? "Per ora restano". Intanto il Besiktas riscatta Erkin

L'Inter continua a preparare un'importante serie di cambiamenti per la prossima stagione, che dovrà obbligatoriamente andare meglio, con l'unico impegno della Serie A da mantenere. Il mercato nerazzurro sta entrando nel vivo, dopo la nomina di Spalletti come allenatore, e già oggi stanno arrivando delle importanti news in chiave uscite.

In particolare, sembrava che in mattinata, con un'offerta di 13 milioni di euro circa, il Tigres stesse fortemente insistendo per l'acquisizione del cartellino di Ever Banega, già a dire il vero richiesto in Cina: i messicani avrebbero potuto scatenare un'asta piuttosto rilevante per le casse della proprietà cinese, che vendendo l'argentino concretizzerebbe una discreta plusvalenza. Tuttavia, il procuratore Marcelo Simonian ha parlato ai microfoni di fcinternews.it per chiarire la situazione, garantendo "Non c’è niente. Nulla. Banega non va in Messico. E aggiungo anche che non andrà in Cina. Il suo futuro per ora sarà all'Inter". La porta insomma non è stata chiusa definitivamente, ma per ora le sensazioni riguardanti la permanenza del numero 19 sudamericano sono positive. Poi bisognerà vedere le intenzioni di Spalletti a riguardo.

Un altro tassello della rosa dei lombardi per l'annata che verrà, perlomeno nelle intenzioni del padre, è il Gabriel ormai noto a tutti come Gabigol. Dopo un gol-vittoria al Bologna che sembrava poter lanciare la propria stagione, il brasiliano ha continuato a non venire utilizzato ma, parola di Valdemir Barbosa (genitore dell'ex Santos) riportata da TuttoMercatoWeb, non dovrebbe trasferirsi al Las Palmas come delle voci insistenti nelle ultime ore sostenevano: "Al momento Gabriel è in vacanza in Brasile per godersi del tempo libero con famiglia e amici e per ricaricarsi per la nuova stagione. Conosce il suo potenziale, ha sempre affrontato le sfide e questa volta non sarà diverso. L'intenzione di mio figlio è di rimanere all'Inter e rendere felici i tifosi. Il Las Palmas? Con tutto il rispetto per il club spagnolo, non abbiamo mai avuto contatti con loro né richieste di prestito. Quindi queste sono solo invenzioni di mercato".

Inoltre, una news di qualche minuto fa riguarda la certezza del riscatto di Caner Erkin da parte del Besiktas, che ha deciso di usufruire della propria opzione per l'acquisizione del cartellino, versando nelle casse dell'Inter una cifra di 750mila euro. Nulla di particolare: il turco però rappresenta comunque una mini-plusvalenza per i nerazzurri, che lo comprarono a costo zero l'estate scorsa, salvo non utilizzarlo mai in gare ufficiali, cedendolo dopo soltanto qualche settimana.