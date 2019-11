Gigio Donnarumma-show sui social: "Amore assoluto per il Milan". Ma era stato hackerato

Il caos generatosi attorno al giovanissimo Gianluigi Donnarumma sta diventando sempre di più la telenovela di facciata di questa sessione del calciomercato, in Serie A e non solo. Dopo i primi attriti col Milan in seguito ai quali il rinnovo del classe 1999 non sembrava aver più alcuna intenzione di prolungare il proprio attuale contratto - in scadenza nel 2018 - per accasarsi in un top club estero che gli avrebbe garantito sicuramente di più dei rossoneri sotto l'aspetto economico ma soltanto dalla stagione 2018-2019, visto che la posizione presa a Milano non contemplava comunque la possibilità di una cessione rapida in questi mesi, negli ultimi giorni si sono aperti gli spiragli per un clamoroso colpo di scena.

Media autorevoli hanno parlato anche di un'imminente rottura fra il talento e Mino Raiola, procuratore del portiere e altra figura molto rilevante all'interno di questa storia, per dei dissidi prontamente smentiti nella giornata di oggi dal numero 99 del Diavolo, che su Twitter ha garantito la perfetta intesa che c'è ad oggi fra lui e il proprio agente con il messaggio che vedete sopra. E ancora tramite i social - nel particolare, stavolta su Instagram - il giovanissimo estremo difensore ha lanciato un altra lettera ai propri tifosi, che recita così: "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo".

Un segnale che rappresenta un po' quella che è la posizione che Donnarumma sembrava avesse assunto rispetto ai nuovi spiragli di trattativa nelle ultime settimane: c'è il tifo per i milanesi, adesso si scenderà nel concreto. Anche le parole di Raiola avevano riaperto ad una possibilità di rinnovo: sembra dunque che il calciatore dopo l'Europeo under-21 prenderà la sua decisione, ma potrà essere positiva per il prolungamento solo se presa in un "ambiente favorevole", citando quanto detto dal procuratore una decina di giorni fa. La situazione si evolverà molto a breve: a giorni giungeranno dei nuovi sviluppi.

23:20 - Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, Donnarumma si è reso ancora protagonista: il portiere del Milan ha infatti fatto sapere che il suo account è stato hackerato e che quindi, il post sopra riportato, probabilmente non era stato scritto dal classe 1999 stesso. Bisognerà chiarire se l'operazione di accesso non voluto nell'account era stato antecedente a quel post o no: il fatto che però quel messaggio sia apparso solo su Instagram lascia far pensare che non si tratti di un "originale". Potrebbero seguire altri aggiornamenti: la situazione è molto viva.