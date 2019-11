Napoli - Ounas, dalla Francia sono certi: si avvicina la fumata bianca

Adam Ounas è sempre più vicino al Napoli. In Francia ne sono praticamente certi. Mohamed Bouhafsi, giornalista di Radio MonteCarlo Sport, attraverso il suo profilo Twitter avrebbe annunciato, chiaramente in via ufficiosa, il primo acquisto dei partenopei per l'estate 2017. L'esterno del Bordeaux si trasferirebbe per circa dieci milioni all'ombra del Vesuvio, firmando inoltre un contratto per i prossimi cinque anni.

Info @RMCsport : C'est fait pour Adam #Ounas au @sscnapoli ! Transfert + de 10M€ et contrat de 5 ans. Visite médicale cette semaine #FCGB — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 26 giugno 2017

Dopo le notizie dei giorni scorsi, che vedevano De Laurentiis e Giuntoli sempre più vicini al ventenne - classe 1996 - del Bordeaux, ma frenati dall'affaire Reina da risolvere, sarebbe arrivata in queste ore l'accelerata decisiva dei napoletani, decisiva per sbaragliare la concorrenza di Roma e Zenit. Il giornalista francese parla addirittura di visite mediche fissate dal club partenopeo, che si effettueranno in settimana. Qualora fosse vero, il transalpino potrebbe essere il primo rinforzo per Sarri ed andrà a dare manforte al reparto di ali offensive degli azzurri. I francesi, per cautelarsi, hanno già preso e ufficializzato Alexandre Mendy, esterno del Guingamp.