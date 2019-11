Juventus - Arriva lo sponsor sul retro maglia: sarà Cygames

La Juventus continua nel suo processo di innovazione e dopo l'aggiornamento del logo arriva anche lo sponsor sul retro maglia che, come lo stile del brand, strizza anch'esso l'occhio al Giappone. L'accordo triennale è stato siglato con l'azienda di videogiochi Cygames, nata nel 2011 a Shibuya, Tokyo, e che vivrà il suo primo approdo nel vecchio continente il 31 Luglio 2017 con il suo nuovo videogioco per mobile: Shadowverse.

La Cygames fa parte del gruppo CyberAgent, azienda quotata in borsa sia a Tokyo che al Nasdaq di New York e apparirà per la prima volta sulla maglia bianconera il 22 Luglio nella sfida contro il Barcellona. L'accordo con la società del Sol Levante va ad inserirsi nella strategia studiata da Agnelli e soci per consolidare la presenza della Juventus nel continente asiatico, come detto anche da Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues della società sabauda: "La possibilità di aver stretto una partnership con un’azienda di prestigio internazionale ci ha fornito la motivazione per pensare a questo tipo di partnership. Per noi è quindi motivo di orgoglio accogliere nella famiglia degli sponsor di Juventus Cygames, con cui condividiamo una stessa vision aziendale, volta all’eccellenza in ambito globale. Questo accordo per Juventus è strategico, perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese, e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia. Il fatto che Cygames sia un’azienda leader nel settore dell’entertainment evidenzia una reale vicinanza con gli asset esperienziali e l’immagine di Juventus".

L'azienda giapponese è nota soprattutto per aver rivoluzionato il mobile gaming con il videogioco Shingeki no Bahamut (Rage of Bahamut), peraltro ricordato nel logo della società con l'immagine del drago fuso assieme ad un pezzo degli scacchi. Il secondo videogioco prodotto dalla Cygames è stato Granblue Fantasy e ora, come detto, ci sarà lo sbarco di Shadowverse in Italia, un gioco già leader in Giappone con oltre 10 milioni di download.