Lazio, è 3-0 contro la Triestina: Milinkovic infortunato, esordio per Lucas Leiva

La Lazio di Simone Inzaghi vince la sua terza amichevole stagionale contro la Triestina. Il tecnico propone il 3-5-2 con lo schieramento in campo del nuovo acquisto Marusic. In cabina di regia si continua a testare Luis Alberto, con il tandem offensivo composto da Immobile e Anderson. La squadra pressa molto, ma Anderson manca l’occasione per schiodare il match. Molto positiva la prova di Luis Alberto, con lo spagnolo che si diverte a creare e inventare in questo nuovo ruolo. Per vedere la Lazio spostarsi sull’1-0 bisogna aspettare il 36′, quando un colpo di testa di Bastos non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Ottimo l'assist da parte di Murgia. Poco più tardi arriva il raddoppio firmato da Immobile, che posiziona la palla sotto alla traversa sfruttando un errore di Brandmayr. Nella ripresa la Lazio spreca diverse occasioni per ampliare il vantaggio, e Inzaghi decide di buttare nella mischia anche Lucas Leiva. Dentro anche Guerrieri, Oikonomidis, Djordjevic, Crecco e Palombi. Al 29′ del secondo tempo, i biancocelesti chiudono la partita con un gran goal di Patric.

Debutto da capitano per Lulic e quello del brasiliano Lucas Leiva. Buono il suo impatto, ma ovviamente dovrà crescere sotto l'aspetto della forma fisica e del feeling con i compagni. Assente Keita e qui ci sarà da aprire un piccolo capitolo. Il giocatore, un'ora prima della partita, attraverso Twitter ha espresso tutto il suo rammarico per l'esclusione. La decisione di Inzaghi, però, dovrebbe essere strettamente legata a una questione tecnica. Assente anche Milinkovic per un affaticamento muscolare accusato nell'allenamento mattutino.

Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare... — keita balde diao (@keitabalde14) 19 luglio 2017

Il mercato, infine, prosegue a rilento. In uscita è ufficiale la cessione di Cataldi al Benevento, mentre per l'attacco è spuntato il nome di Falcinelli, centravanti che piace molto al tecnico laziale.

TABELLINO LAZIO-TRIESTINA 3-0

Marcatori: 36′ Bastos, 40′ Immobile, 74′ Patric

LAZIO primo tempo (3-5-2): Vargic, Bastos, de Vrij, Radu, Basta, Murgia, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Anderson, Immobile. All. Inzaghi

LAZIO secondo tempo (3-5-2): Guerrieri, Bastos (dal 14′ Luiz Felipe ), Hoedt, Wallace, Marusic (dal 14′ Lombardi), Murgia (Oikonomidis dal 14′), Leiva, Luis Alberto (Crecco dal 14′), Patric, Felipe Anderson (dal 14′ Palombi), Immobile (dal 14’ Djordjevic).