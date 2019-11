Risultato finale Craiova - Milan, Europa League LIVE (0-1): la decide Riccardo Rodriguez

Il Milan è più vicino all'Europa: finisce 1-0 per i rossoneri con il gol su punizione al 44' di Rodriguez. Buona la prova dei ragazzi di Montella fino al 70' poi, complice la stanchezza, il Craiova ha preso le redini del gioco ma senza trovare la rete del pari. Il ritorno è tra sette giorni a San Siro dove i biglietti venduti sono già oltre 40 000. Buona notte da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI

90' Ci saranno tre minuti di recupero

89' Il Milan soffre in questi ultimi minuti di gioco

87' Conclusione di Balut, ma Donnarumma fa sua la sfera di gioco

84' Conclusione di Baluta, ma Donnarumma para

80' Ultimo cambio per Montella: fuori Cutrone, dentro Antonelli

79' Cambio per il Craiova: entra Roman fuori Dimitrov

76' Giallo per Kessie

74' Secondo cambio anche per il Craiova fuori Rossi dentro Mateiu

72' Altro cambio per Montella: fuori Abate, dentro Conti

68' Contropiede di André Silva che entra in area ma viene chiuso

67' Anche per Mangia arriva la prima sostituzione: Mitrita lascia il posto a Barbut.

67' Anzi il Milan si è posizionato 3-4-1-2

65' Primo cambio per Montella: fuori Borini e dentro Andre Silva. Milan che passa al 4-4-2

63' La differenza di preparazione sta avendo la meglio

60' Ora il Milan sta soffrendo

60' Uscita non perfetta di Donnarumma, il Craiova sfiora il pareggio.

riceve la palla e prova il gol vedendo fuori il portiere. Fuori di poco.

54' Ci prova Bonaventura da lontanissimo, ma la palla finisce altissima

52' Lancio di Kessié per Cutrone, ma l'attaccante non ci arriva

49' Sinistro di Niang, il portiere del Craiova mette in angolo

47' Musacchio difende con il corpo senza commettere fallo

45' Subito un guizzo di Niang, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa

45' Inizia il secondo tempo con il primo palline giocato dai padroni di casa

20.59 Tra poco il secondo tempo

20.50 Fassone e Mirabelli hanno salutato i tifosi rossoneri arrivati fin qui in Romania

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il Milan va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rodriguez su punizione. A tra poco per il secondo tempo

46' il gol di Rodriguez

45' ci saranno due minuti di recupero

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MILAN CI PENSA RODRIGUEZ A SBLOCCARE IL RISULTATO DIRETTAMENTE DA CALCIO DI PUNIZIONE

43' Punizione per il Milan

42' Goccasione per Rodriguez ma il terzino sinistro viene anticipato nel momento del tiro in porta

35' Dagli sviluppi del calcio d'angolo arriva lo stacco di Cutrone ma la palla finisce alta

35' Altro corner per il Milan

33' Fuorigioco di Baluta

32' Niang anticipato a centro area

28' Niang commette fallo in attacco

26' PALO INTERNO PER CUTRONE: ghiotta occasione per il Milan con Cutrone che colpisce il palo interno: la palla scorre lungo la linea ma non entra in porta

22: MIRACOLO DI DONNARUMMA: Mitrita tutto solo si presenta davanti al portiere rossonero, ma il classe '99 gli nega il gol con una grande parata

20' Bonaventura mette dentro per Cutrone e Niang ma nessuno dei due fa il movimento corretto e la palla si perde sul fondo

19' Primo tiro in porta del Milan con Niang, ma la conclusione del francese è troppo centrale

16' Fuorigioco fischiato a Borini

15' Nulla di fatto palla che arriva direttamente tra le braccia di Donnarumma

15' Punizione interessante per i padroni di casa

14' Continuo possesso palla rossonero

12' Montella richiama Bonaventura: il tecnico rossonero vuole che la manovra parti da lui

9' Il Milan pressa molto alto

8' Buon cross di Cutrone dalla sinistra per Borini, ma viene anticipato

6' Palla troppo lunga per Cutrone, facile la presa di Calance

4' Kessie prova a servire Abate, ma il terzino non controlla e la palla si perde in fallo laterale

3' Milan in attacco e continui cambi di lato per i rossoneri

1' Cross dalla sinistra di Bancu, ma Zapata libera

1' Subito fallo in attacco di Niang

0-0 INIZIA LA PARTITA

19.57 Squadre in campo

19.55 Le squadre sono negli spogliatoi

19.48 Le parole di Marco Fassone a Sky Sport: "DNA europeo del Milan? Il club ce l'ha dentro, l'Europa è un po' la casa del Milan, ciò non toglie che per tanti di questi ragazzi sia la prima volta in Europa. E l'Europa ha sempre un sapore diverso e delle difficoltà diverse".

19.43 Pillole statistiche: Giacomo Bonaventura torna in campo per una partita ufficiale 179 giorni dopo l'infortunio (29 gennaio). (Opta)

19.38 I rossoneri stanno ultimando il riscaldamento

19.27 I tifosi del Milan arrivati in Romania

19.21 Immagini che arrivano direttamente da Drobeta Turnu Severin

19.13 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali

CRAIOVA: Calancea; Dimitrov, Sphaija, Kelic, Briceag; Zlatinski; Vagenin, Mitrita, Rossi, Bancu; Baluta. A disp.: Mitrovic, Ferreira, Screciu, Mateiu, Roman, Barbut, Barthe. All.: Mangia

MILAN: G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Cutrone, Niang. A disp.: Storari, Mauri, André Silva, Conti, Gomez, Antonelli, Locatelli. All.: Montella

19.06 Eccoci collegati cari lettori

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Craiova - Milan in diretta. Seguiremo minuto per minuto il terzo turno preliminare di Europa League che vede i rossoneri sfidare la squadra rumena di Mangia. Io sono Arianna Radice e vi racconterò questa entusiasmante partita. Restate con noi!

Il Milan torna in Europa dopo ben 1234 giorni ovvero dal mese di marzo del 2014. Questa sera i rossoneri scenderanno in campo in Romania contro il Craiova nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Non si tratta della Champions League, ma dopo tre anni e mezzo fuori da tutto va bene anche ripartire da qui. Ma l'obiettivo è chiaro: arrivare a Lione in finale l'anno prossimo.

Ovviamente il Milan parte con i favori dei pronostici tutti dalla sua parte, ma attenzione a non sottovalutare il Craiova: Montella non vuole che questo entusiasmo attorno alla propria squadra si trasformi in presunzione o in un atteggiamento errato.

La squadra di Devis Mangia, ex ct dell'Under 21 azzurra, ha già iniziato il proprio campionato e nelle prime due giornate ha già collezionato quattro punti.

C'è tanta curiosità per vedere all'opera i nuovi acquisti, anche se questa sera scenderanno in campo solo Kessie, Rodriguez e Musacchio, mentre André Silva dovrebbe iniziare dalla panchina.

I tifosi stanno facendo registrare grandi numeri in merito alla prevendita per la gara di ritorno del 3 agosto: al momento sono stati venduti oltre 40 mila biglietti, ma in via Aldo Rossi sperano di arrivare ai 50 mila tagliandi staccati.

Piccolo particolare: questa sera non si giocherà allo stadio del Craiova, ma bensì a Drobeta Turnu Severin, piccola cittadina rumena, in quanto lo stadio della squadra di Mangia non è disponibile.

Non ci sarà Suso, ma Montella spera di recuperarlo per il match di ritorno che è in programma il 3 agosto a San Siro. Invece Paletta, Bacca e Sosa non sono stati convocati perchè tutti e tre sono sul mercato.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mangia: "Io lo dicevo dai giorni del ritiro: “Troviamo il Milan”. Quando è successo, il mio preparatore si è messo a ridere: “Devis, pensavo scherzassi”. Non scherzavo. A furia di dirlo, però, ce la siamo tirata… anche se nel calcio ci sono corsi e ricorsi. Il problema è che abbiamo preso il Milan nell’anno sbagliato".

Montella: "Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo anche se un po' indietro come condizione generale. Dobbiamo fare una prestazione aggressiva come contro il Bayern, servirà pertanto grandissima concentrazione per capire il tipo di partita dal primo minuto".

I CONVOCATI

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo.

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silv

LE PROBABILI FORMAZIONI



CSU CRAIOVA (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spanhija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi; Bancu; Baluta, Roman. All. Mangia.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Niang, Cutrone, Borini. All. Montella.

STATISTICHE

Il Craiova debutterà in Europa con la nuova dicitura CSU, dopo il fallimento della vecchia società



Devis Mangia - milanese di Cernusco sul Naviglio - ha allenato il Palermo in Serie A nel 2011

Il Milan è imbattuto contro squadre rumene (2 vittorie e un pareggio); nella finale di Coppa dei Campioni del 1989 il Milan di Arrigo Sacchi s'impose per 4-0 sui rumeni dello Steaua Bucarest.