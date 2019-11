Agosto di fuoco: i top 5 uomini-mercato della Serie A

Quella del 2017 è sicuramente una sessione di calciomercato piuttosto particolare. Perchè raramente è successo che, arrivati all'inizio del mese di agosto, ci fossero ancora così tanti calciatori di livello internazionale disponibili a lasciare il proprio club: si tratta di situazioni particolari, tutte ancora da chiarire per diversi motivi; il caso diventa ancora più strano se si pensa che la prossima stagione sarà quella precedente a quella del Mondiale 2018, in cui praticamente tutti questi giocatori hanno interesse a brillare per non perdere il biglietto per la Russia. Noi di VAVEL Italia abbiamo perciò selezionato 25 elementi, 5 per ognuno dei top 5 campionati europei, la cui situazione di mercato è ancora da chiarire e che, probabilmente, vi piacerebbe vedere nella vostra squadra del cuore.

Oggi siamo in chiusura: nell'ultima puntata di questa nostra mini-rubrica è il turno della Serie A. Per chi non avesse seguito le recenti edizioni: abbiamo parlato, nell'ordine, di Premier League, poi di Liga, in seguito della Ligue 1 e, giusto ieri, della Bundesliga.

Joao Mario

Inter - 19/1/1993

Sembrava che l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter potesse portare a Joao Mario una collocazione tattica migliore rispetto a quella, non pienamente definita, dello scorso anno: il portoghese avrebbe dovuto giocare alle spalle di Icardi. Una situazione tranquilla interrotta da una chiamata, di qualche giorno fa.

Dall'altro lato della cornetta, Ausilio ha sentito il Paris Saint-Germain, che sta fortemente spingendo per l'attuale numero 10 nerazzurro, avendo anche fatto una proposta da 30 milioni più il cartellino di Serge Aurier ai milanesi, che per ora hanno chiesto di portare avanti separatamente le due trattative. E' proprio l'interesse del Biscione per l'ivoriano a tenere in piedi le operazioni, che sono "moralmente" legate una all'altra: o si faranno entrambe, o nessuna delle due. Probabilmente, sarà la volontà dell'ex Sporting Lisbona a spostare definitivamente questa situazione.

Matteo Politano

Sassuolo - 3/8/1993

Ieri ha compiuto 24 anni e, forse, Matteo Politano è pronto ad un piccolo salto di qualità dopo gli anni di gavetta e crescita nel Sassuolo. Reduce da un paio di annate tutto sommato positive e in costante miglioramento, l'italiano adesso interessa a diverse squadre: in pole c'è la Fiorentina, ma non solo.

Non è un segreto che i viola avevano individuato l'ex Roma come sostituto di Bernardeschi; non è un segreto nemmeno che la risposta neroverde a queste avances è stata una richiesta da 15 milioni, cui Corvino sta riflettendo dopo aver ottenuto l'ok dal ragazzo. Nel frattempo, potrebbe scatenarsi un'asta: si è infatti inserito il Valencia in questa corsa. Aspettiamo che ci siano dunque offerte ufficiali, ma questa trattativa sta per decollare...

Nikola Kalinic

Fiorentina - 5/1/1988

A dire il vero, quando un giocatore dice in un'intervista: "Il mio ciclo qui è concluso, vado al Milan" la sua strada è piuttosto segnata. Almeno teoricamente: quello fra Nikola Kalinic e i rossoneri era un affare, previa una richiesta esplicita di Montella a quanto pare, in cui mancavano soltanto le firme e c'erano tutti gli accordi del caso.

Il croato è entusiasta della possibilità, la Fiorentina non abbasserà la richiesta di 30 milioni di euro nonostante è palese che lui voglia andarsene. Intanto, il Diavolo riflette: ieri Patrick Cutrone ha segnato il suo primo gol da professionista nella vittoria sul Craiova e Fassone non è così sicuro dell'investimento, avendo in casa un talento così brillante. E l'ex Dnipro, al momento, sta disputando pure le amichevoli col suo attuale club...

Patrik Schick

Sampdoria - 24/1/1996

La telenovela che non ha (più) portato Patrik Schick alla Juventus è stata sicuramente fra le più controverse di questa sessione (e non solo). Il ragazzo non ha superato i test medici con i bianconeri, venendo di fatto obbligato al riposo senza alcuna idoneità sportiva nell'ultimo mese. Adesso è tornato a Bogliasco, dove si sta allenando con la Sampdoria ed un dubbio: sarà tutto ok per l'anno prossimo?

Se fosse così, la Signora tornerebbe alla carica, cercando di completare il proprio reparto offensivo con il ceco come da programma: il ragazzo stesso è volenteroso di trasferirsi a Torino. A quel punto la palla passerebbe alla dirigenza blucerchiata, che ha proposto all'ex Sparta Praga un rinnovo da 1,6 milioni annui con cui diventerebbe il giocatore più pagato della squadra; prima di tutto, però, il ragazzo dovrà essere considerato clinicamente idoneo.

Keita Baldé Diao

Lazio - 8/3/1995

Dovesse lo slavo rivelarsi irraggiungibile per diversi motivi, l'alternativa sul taccuino di Marotta e Paratici si chiama Keita Baldé. L'attaccante, come ogni anno da due stagioni a questa parte, ha rifiutato le proposte di rinnovo contrattuale della Lazio e, con un accordo in essere in scadenza nel 2018, rischia di essere perso dai biancocelesti a parametro zero nella prossima stagione.

Lotito non ne farebbe un problema: per lui, la cosa più importante è legata ad una perdita nell'immediato del calciatore che non dovrebbe avvenire senza il pagamento di una somma di 25-30 milioni di euro; altrimenti, il senegalese rimarrà un altro anno a Formello per poi scegliersi da svincolato il suo prossimo club. In questo senso, lui desidera fortemente la Juventus, con cui si dice abbia già un accordo di massima; Madama, forte di questa spinta del ragazzo, potrebbe tentare un assalto nel finale della sessione corrente, specie se il ceco di cui sopra risultasse irraggiungibile. E intanto l'Inter si è messa in corsa con una proposta importante...