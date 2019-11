Toro, rinforzo a sorpresa in difesa: ufficiale N'Koulou dal Lione

Il Torino spiazza tutti e manda a bersaglio un grandissimo colpo per rinforzare la propria retroguardia. E' stato infatti ufficializzato in mattinata l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del centrale difensivo Nicolas N'Koulou, come annunciato proprio dal club con un comunicato sul proprio sito.

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'Olympique Lione il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas N'Koulou"

Il difensore arriva dal Lione, club che ha acquisito il cartellino del camerunense a parametro zero soltanto un'estate fa. Nella stagione scorsa ha collezionato soltanto 22 presenze, visto che spesso gli sono stati preferiti Diakhaby e Mammana. L'ulteriore innesto di Marcelo, oltre alla conferma di Diakhaby e di Yanga M'Biwa, ha fatto entrare il presidente Aulas nell'ordine di idee di rinunciare all'ex Olympique Marsiglia, scontento del proprio ruolo e finito in panchina anche nella sua nazionale, il Camerun, con la quale ha anche vinto l'ultima Coppa d'Africa. Nei Leoni Indomabili ha collezionato 72 presenze ed un gol.

N'Koulou porta a Torino tutta la sua esperienza anche a livello internazionale, avendo collezionato ben 34 presenze tra Champions ed Europa League, soprattutto vestendo la maglia del Marsiglia, club che l'ha prelevato dal Monaco nel 2011 e con il quale ha trascorso 5 anni, maturando anche come leader difensivo.

Oggi, 27enne, per la prima volta da quando è entrato nel mondo dei professionisti, N'Koulou lascia la Francia per tentare un'altra avventura in un nuovo campionato. Era stato cercato dal Napoli nelle scorse estati, ma non se n'è mai fatto più nulla. L'incursione del Torino si rivela vincente: Mihajlovic ha ora a disposizione un pilastro a cui affiancare i giovani come Lyanco e Bonifazi, senza dimenticare l'esperienza di Moretti e Rossettini. Il mercato granata si muove silenziosamente, anche in entrata.