Europa League, tutto facile per il Milan: 6-0 allo Shkendija

Già archiviata la pratica qualificazione per il Milan che vince con un rotondo 6-0 contro lo Shkendija a San Siro. Doppietta sia per Montolivo e Andrè Silva, ma anche Borini ed Antonelli hanno partecipato alla festa. Unica nota negativa l'infortunio a Bonaventura (problema all'inguine ndr).

Primo tempo perfetto per il Milan che mette la partita nei giusti binari fin da subito con il gol di Andrè Silva. Al 24esimo arriva il raddoppio con Riccardo Montolivo e solo dopo tre minuti arriva il terzo gol sempre con il portoghese. Ma anche nel secondo tempo i rossoneri continuano a macinare gol con Borini, Antonelli e ancora il regista rossonero a segno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Zapata, Antonelli; Kessie, Montolivo, Çalhanoglu; Suso, Silva, Borini.

Shkendija: Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikov; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi, Ibraim

LA CRONACA

Ottimo inizio dei padroni di casa con un buon triangolo tra Borini ed

acmilan

Antonelli, ma il terzino viene murato in area di rigore da Bejtulai. Ancora il numero 11 rossonero è protagonista nell'azione successiva, ma Cuculi spazza via.

Ma è sempre il Milan ad avere la palla tra i piedi con continui cambi di fascia e con le azioni pericolose che partono sempre dal capitano Bonucci. All'ottavo arriva la prima conclusione in porta con Kessiè, ma il tiro viene deviato in corner.

Fluida la manovra del Milan che trova il gol del vantaggio al dodicesimo con la zampata di Andrè Silva: azione carambolata, la palla finisce tra i piedi dell'attaccante ex Porto, stop perfetto per il portoghese e piazza la sfera nell'angolino basso alla sinistra di Zahov.

Il gol scuote lo Shkendija che si fa vedere nelle zone di Donnarumma con la prima conclusione verso la rete: un rimbalzo inganna la difesa rossonera ed Abdurahimi ci prova, ma il suo destro violento è impreciso.

Ma è sempre il Milan ad essere il padrone del campo e del gioco e trova la rete del raddoppio con l'ex capitano Riccardo Montolivo: sugli sviluppi di una punizione battuta di Suso, il regista si getta sulla palla ribattuta da Zahov e deposita in rete.

Passano solo due minuti e i padroni di casa segnano anche il 3-0 sempre con Andrè Silva: Calhanoglu serve il portoghese in area, il quale resiste al contrasto e mette in rete la palla. L'azione successiva il Milan sfiora il quarto gol con il fantasista turco, ma la sua forte conclusione va oltre la traversa di Zahov.

Lo Shkendija al 31esimo va vicino al gol per riaprire la partita: Todorovski mette in mezzo la palla, la retroguardia rossonera non è attenta, ma per fortuna nessun giocatore della squadra macedone ci arriva e la sfera di gioco si perde sul fondo.

Dall'altra parte il Milan è ad un passo dal poker: assist perfetto di Çalhanoglu per Kessie, ma Cuculi anticipa all'ultimo l'ex Atalanta e mette la palla in corner. Dopo due minuti è ancora il ivoriano a rendersi pericoloso, ma Bejtulai sporca la conclusione al momento decisivo.

Il Milan chiude in avanti il primo tempo, ma non riesce a trovare il quarto gol. Rossoneri che vanno soddisfatti negli spogliatoi: 3-0 per gli uomini di Montella autori di un primo tempo perfetto.

Anche ad inizio secondo tempo il Milan cerca di arrotondare il risultato, sempre con il bomber della serata, Andrè SIlva, ma il palo nega il terzo gol al portoghese.

I ritmi, come era prevedibile, calano e Montella inserisce Bonaventura per Çalhanoglu, autore di una buona partita. Il Milan sta dilagando in termine di azioni di gioco, la difesa dello Shkendija praticamente non c'è più, ma non riesce a trovare la rete.

La squadra macedone torna a farsi vedere, ma Donnarumma è attento e para la conclusione di Radeski.

Finalmente il Milan riesce a calare il poker con Borini: buona triangolazione tra Silva e Conti, il terzino mette in mezzo e l'ex Roma spinge dentro il 4-0.

Tutto facile per i rossoneri che trovano anche il 5-0 con Antonelli: Suso va al tiro, Zahov libera ma direttamente sui piedi del terzino sinistro che deve depositare solamente la palla in rete.

Il portiere dello Shkendija nega la gioia della tripletta ad Andrè Silva: a al centro dell'area il portoghese prova il colpo di tacco, grande risposta di Zahov.

Con la partita ormai archiviata, Montella cambia anche in vista della gara contro il Crotone: fuori Suso e Conti, dentro Cutrone ed Abate.

Milan che non molla un centimetro e prima sfiora il gol con Cutrone, ma poi lo trova davvero ancora con Montolivo: doppietta per il regista rossonero che mette in rete la palla dello 6-0 con un'imparabile rasoterra.

Nei minuti finali i rossoneri rallentano il gioco e tengono la palla. Finisce 6-0 per la squadra di Montella che chiude già la pratica qualificazione.