Serie A - Juventus cinica e propositiva: battuto il Cagliari (3-0)

Per la diretta di Juventus-Cagliari quindi è tutto! Un saluto da Andrea Mauri e vi rimando al live dell'anticipo serale tra Hellas Verona e Napoli!

Il Cagliari nonostante la sconfitta ha disputato una buona partita mostrando dedizione e sacrificio, oltre che unità di intenti con il proprio allenatore. Il pressing alto mostrato nel primo quarto d'ora di gioco e nell'ultimo sarà sicuramente la chiave per fare bene.

Torna a vincere la Juventus che riprende il cammino in campionato esattamente da dove lo ha lasciato a Bologna, ovvero con una vittoria convincente. Nonostante questo, però, restano i dubbi sulla tenuta della difesa, apparsa alle volte in difficoltà e che ha concesso due o tre palle gol molte pericolose a Farias.

93' - Come il primo tempo, anche il secondo finisce su una conclusione di Dybala: la Juventus batte 3-0 il Cagliari.

93' - DYBALA! Sfiora ancora la doppietta con una rasoiata mancina da fuori area che termina di poco a lato

90' - Tre minuti di recupero

87' - Ancora Dybala! Stavolta la Joya trova la porta, ma allo stesso tempo trova anche i guantoni di Cragno che blocca senza difficoltà

86' - Prova ancora Dybala che vuole la doppietta personale, ma la difesa cagliaritana è attenta e devia in angolo

81' - Doppio cambio nel Cagliari: escono Cop e Cigarini, entrano Dessena e Sau

80' - La gara sta scorrendo verso il novantesimo senza troppi sussulti né da una parte, né dall'altra. Il Cagliari non crede più nella rimonta, la Juventus sperimenta il nuovo 4-3-3 con Dybala prima punta e Mandzukic e Douglas Costa sugli esterni

77' - Primo giallo della gara, l'intestatario è Lichtsteiner

74' - Terzo cambio per Allegri: esce Cuadrado ed entra Douglas Costa. Esordio in Serie A per il brasiliano

70' - Cambio Juventus: esce Higuain che lascia spazio all'esordio in bianconero di Blaise Matuidi. Allegri rinforza il centrocampo e si copre

69' - Botta per Mandzukic che nel tentativo di salvare una rimessa laterale va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari

66' - HIGUAAAAAAIN!!! La Juve chiude il match! Fulminea ripartenza bianconera, Khedira allarga per Sandro che serve il Pipita al centro dell'area: da lì l'argentino non sbaglia e chiude i conti

63' - Cambio per il Cagliari: tra gli applausi dell'Allianz Stadium esce Padoin ed entra Joao Pedro

61' - Primo cambio del match: fuori Marchisio, dentro Khedira

61' - Ci prova Faragò dal centro dell'area che stoppa con la coscia e tira di sinistro: alto sopra la traversa

58' - Ora è un po' troppo sbilanciato avanti il Cagliari che sta subendo molte ripartenze bianconere, anche se per ora sono riusciti a rimediare

55' - Scontro tra Pjanic e Cigarini con il bosniaco che resta dolorante al fianco

51' - Taglio di Marchisio in area, ma il tocco è sbagliato. Intanto si scalda Douglas Costa

48' - DYBALA! Traversa della Joya che sfiora la doppietta personale!

46' - Si riprende

Questo il gol di Mandzukic che ha sbloccato la partita.

La Juventus a dispetto di quanto si aspettavano molti è apparsa in buona forma e con delle buone trame di gioco nella metà campo offensiva. Splendido il raddoppio bianconero firmato da Dybala, ma gran parte del merito va al lancio ad occhi chiusi di Pjanic. Vantaggio forse troppo ampio, ma comunque meritato per gli uomini di Allegri.

Incredibili gli errori di Faragò, a porta vuota, e di Farias che si è fatto neutralizzare da Buffon il primo rigore assegnato con il Var nella storia del nostro campionato.

Termina sul gol della Joya argentina il primo tempo di Juventus-Cagliari. I rossoblù erano partiti bene giocando alti e pressando i bianconeri in uscita dal palleggio, ma il gol di Mandzukic ha raffreddato tutti gli entusiasmi.

45' - GOOOOOOOOOOOL!! DYBALA!!! Lancio fantastico di Pjanic che ad occhi chiusa lancia in profondità il numero 10 che controlla e batte senza problemi Cragno

43' - Brutta punizione della Joya che tira debolmente e centrale

42' - Ionita stende Dybala al limite dell'area, punizione pericolosa

41' - Due occasioni clamorose sprecate dal Cagliari nel giro di cinque minuti. Se dovesse terminare così la partita, i rossoblù avranno molto su cui pensare

39' - BUFFON!!!!! Sbaglia tutto Farias che tira un rigore indecente a partire dalla rincorsa. Botta semi centrale e Buffon che respinge la palla

37' - Calcio di rigore! Maresca rivede l'episodio al Var e concede il penalty al Cagliari!

36' - Intervento dubbio di Alex Sandro su Cop in area di rigore, l'arbitro dà l'angolo ma richiede l'intervento del Var

34' - OCCASIONISSIMA PER FARAGO'!! Buffon respinge lateralmente il tiro di Farias, Faragò si fionda sulla palla ma a porta vuota ed in scivolata spara alle stelle!

29' - Insistita azione offensiva della Juventus che manovra tramite scambi nella metà campo offensiva. Mandzukic arriva alla conclusione di testa, la palla sbatte su un difensore del Cagliari che poi allontana in fallo laterale

25' - Prova la magia da fuori area Dybala, ma la girata al volo è larga

22' - I giocatori del Cagliari chiedono il rigore per fallo di mano in area di Chiellini, l'arbitro lascia giustamente correre perché la palla va prima sul piede e poi sul braccio del giocatore bianconero

20' - Piccola interruzione di gioco per permettere a Pjanic di allacciarsi gli scarpini. Il Cagliari prova a creare qualcosa, ma la difesa juventina chiude bene gli spazi

15' - Ora il Cagliari si deve scoprire, ma deve stare attento a non subire i contropiedi bianconeri

12' - GOOOOOOOOOOLLL!!! MANDZUKIC!!! Fiammata della Juventus che sviluppa una bell'azione da destra a sinistra e poi nuovamente a destra: Lichtsteiner crossa, il croato la gira in rete di destro.

8' - Fase di studio tra le due squadre. Farias dà fastidio alla difesa bianconera con i suoi movimenti tra le linee

5' - Si fa vedere il Cagliari con un bel duetto tra Pisacane e Farias, ma il sudamericano si dimentica la palla sul più bello

3' - Fallaccio di Barella su Cuadrado che si dimostra molto aggressivo

2' - PJANIC! Che punizione del serbo! La palla sibila vicino all'incrocio dei pali ma si spegne sul fondo

2' - Subito Juve avanti con Dybala che viene atterrato da Barella sui 27 metri dalla porta difesa da Cragno

18.02 - Si parte! Inizia la nuova stagione!

18.01 - Calcio d'inizio per la Juventus

18.00 - Minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'attentato di Barcellona

17.57 - Eccole lì, squadre sul terreno di gioco

17.55 - Cinque minuti al via, squadre nel tunnel pronte a scendere in campo e regalare spettacolo

17.42 - E' particolarmente interessante il terzo punto perché come avrete capito l'arbitro potrà chiamare il Var solo in caso di espulsioni dirette, non quindi per ammonizioni o doppie ammonizioni

17.41 - 4) Scambi di persona sulle ammonizioni o l'espulsioni

17.41 - 3) Espulsioni dirette date e da togliere o omesse e da comminare

17.40 - 2) Calci di rigore, se concesso si può togliere o viceversa

17.40 - 1) Gol viziati da irregolarità come un fuorigioco od un qualsiasi fallo

17.40 - Ricordiamo che questa partita segna anche l'esordio del Var, che potrà essere utilizzato per quattro motivi:

17.30 - Riscaldamento in corso, mezz'ora al kick off della nuova stagione!

17.09 - Rastelli lascia in panchina Joao Pedro preferendo schierare un modulo più difensivo con Faragò tra i titolari. A centrocampo escluso anche Dessena per fare posto a Ionita.

17.08 - Ecco anche l'undici del Cagliari, qualche sorpresa anche qua!

17.05 - Allegri concede un'altra chance a Cuadrado che vince il ballottaggio con Douglas Costa, mentre in difesa ci sarà Rugani a far coppia con Chiellini. Avvicendamento anche a centrocampo dove Marchisio sostituisce un Khedira opaco.

17.05 - Ecco la formazione ufficiale della Juventus!

Juventus XI: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain #JuveCagliari — JuventusFC (@juventusfc) 19 agosto 2017

16.46 - Pronto, ovviamente, anche quello del Cagliari.

16.25 - Manca ancora un'ora e mezza al calcio d'inizio della prima sfida della Serie A 2017-2018, ma gli spogliatoi dell'Allianz Stadium sono già pronti.

Buona serata a tutti gli amici lettori di Vavel Italia da parte di Andrea Mauri e benvenuti alla diretta live ed online di Juventus-Cagliari, match valido per la prima giornata di Serie A 2017-2018. Si parte alle 18.00 con il calcio d'inizio della partita inaugurale del nuovo campionato di calcio italiano.

Diretta Juventus-Cagliari

Casa Juventus

Due sconfitte nelle ultime due partite ufficiali, entrambe finali, entrambe perse giocando male o non giocando affatto. La Juventus di Massimiliano Allegri deve ritrovare al più presto la vittoria e per farlo deve ritrovare la concentrazione e la fame che l'hanno contraddistinta nelle ultime tre annate sotto la guida del tecnico livornese.

L'addio di Bonucci ha lasciato qualche perplessità sulla difesa bianconera, confermata in Supercoppa, che ora deve trovare un nuovo equilibrio ed un nuovo leader. Contro la Lazio, Allegri, ha preferito dare fiducia alla coppia composta da Giorgio Chiellini e Mehdi Benatia, ma con ogni probabilità alla prima all'Allianz Stadium ci sarà Daniele Rugani al posto del nazionale marocchino.

La notizia di questa settimana in casa bianconera è certamente l'arrivo di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese va ad infoltire il reparto mediano, apparso anch'esso in difficoltà contro la Lazio, fornendo fisicità e qualità, anche se non è un creatore di gioco. Matuidi, ufficializzato nella giornata di ieri, sarà disponibile per la partita di stasera, ma difficilmente verrà gettato nella mischia da Allegri che gli preferirà la coppia composta da Pjanic e Marchisio, dopo la debaclé di Khedira in Supercoppa.

Blaise Matuidi nella sede Juventus

Davanti con gli arrivi di Douglas Costa e Federico Bernardeschi la scelta non manca e dopo la prestazione opaca offerta in Supercoppa da Cuadrado, il colombiano potrebbe sedersi in panchina per fare spazio al brasiliano. Gli unici sicuri del posto, come sempre, sono Paulo Dybala, già doppietta con la 10 sulle spalle, e Gonzalo Higuain, anche lui in ombra contro la Lazio e voglioso di trovare il gol all'inizio del nuovo campionato.

Il probabile 11 della Juventus

Casa Cagliari

Il precampionato del Cagliari sembrava filare liscio fino alla sfida di Coppa Italia con il Palermo quando è deflagrato il caso Borriello. Il giocatore non ha gradito la sostituzione facendolo notare a tutto lo stadio con insulti verso il proprio allenatore che, come si può ben intuire, non l'ha presa bene.

Il trascinatore della scorsa stagione rossoblù, autore di 20 reti in 37 presenze, è quindi ai margini della rosa e sembra sempre più diretto verso il trasferimento a titolo definitivo alla Spal. Rastelli quindi si presenterà a Torino senza il suo bomber di riferimento, ma comunque voglioso di fare lo scherzetto a Madama.

In conferenza stampa il tecnico cagliaritano ha chiarito subito che quella a Torino non sarà una gita e con la voglia di ripartire dall'ultima giornata dello scorso anno, quella che terminò con la prestigiosa vittoria sul Milan. In questo senso la gara di Coppa Italia potrebbe aiutare i rossoblù.

Il gol cagliaritano nella sfida di Coppa Italia con il Palermo

Per quanto riguarda l'11 d'esordio di Rastelli, in porta ci sarà Cragno, protetto da Padoin, in ballotaggio con Faragò, e dalla nuova coppia centrale formata da Andreolli e Pisacane, a sinistra Capuano. Faro del centrocampo sarà Cigarini, mentre al fianco di Joao Pedro e Sau ci sarà Cop, incaricato di non far sentire la mancanza di Borriello.