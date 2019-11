Atalanta - Roma, Serie A 2017/18 (0-1): decide Kolarov su punizione

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi danno appuntamento a tra poco con ulteriori notizie, approfondimenti e le voci dei protagonisti. Buona serata.

Decide la punizione di Kolarov alla mezz'ora. Gol da tre punti che consente alla Roma di rispondere alle vittorie di ieri di Juventus e Napoli. Le prime tre della classe della passata stagione sono le prime a portare a casa il bottino pieno nell'annata nuova.

Tre punti di capitale importanza per la truppa di Di Francesco, che non gioca una partita da ricordare, ma con esperienza e cinismo riesce a portare a casa una preziosissima vittoria per iniziare al meglio la stagione. Soffre anche nel secondo tempo la squadra romana, che però resiste alle avanzate di un'Atalanta sì volitiva ma spesso fumosa ed imprecisa. Non basta il Papu Gomez, con Petagna prima e Cornelius successivamente che sprecano molto davanti.

Fischia Giacomelli! Finisce così! Vince la Roma, poco spettacolare ma molto cinica. Vittoria importantissima per Di Francesco!

95' Hateboer!!! Poi Masiello!!! Murati i due atalantini sull'ultimo spunto del Papu Gomez! Resiste la Roma!

94' Cross di Gomez sul secondo palo, Hateboer si china troppo per colpire di testa, ma non c'arriva.

93' Toloi! Gira il brasiliano su punizione di Papu Gomez dalla sinistra. Non c'è nessuno sul secondo palo. Vacilla ma non crolla la Roma.

92' Clamorosa occasione per El Shaarawy. PArte in posizione regolare, stoppa divinamente ma cincischia nell'intento di servire Dzeko al centro. Salva Berisha.

Saranno cinque i minuti di recupero.

88' El Shaarawy. Buon break dell'azzurro, che ruba palla a Toloi e riparte, subendo fallo prima di scatenare il contropiede.

86' ILICIC!!! PALO INCREDIBILE!!!! Cross dalla sinistra di Gomez, devia Freuler, poi Ilicic sul secondo palo di destro, da pochi centimetri, centra il palo!

85' Spinge Ilicic sulla destra, chiude Fazio centralmente in fallo laterale. Tiene la Roma.

Pronto anche Pellegrini a bordo campo. Staremo a vedere chi rileverà l'ex Sassuolo. Esce Perotti!

82' Ancora sinistro di Ilicic dai venticinque metri, palla bassa che termina docilmente tra le braccia di Alisson.

80' Cross dalla sinistra di Ilicic per Cornelius. Juan libera in fallo laterale, mentre Peres - rientrato inizialmente - è ancora a terra. Dentro Fazio, Manolas a destra.

77' A terra Bruno Peres, Di Francesco pensa al cambio ma il brasiliano si rialza. Ultimo quarto d'ora di gioco, con l'Atalanta che stancamente si trascina in avanti con pochissima lucidità.

Altri due cambi, uno per parte: El Shaarawy per Defrel da una parte, De Roon in mediana per l'Atalanta.

74' La Roma riesce nell'intento di addormentare la sfida. Ritmi blandi e Atalanta che gira a vuoto sulla circolazione di palla della squadra di Di Francesco, che sta legittimando il vantaggio, seppur minimo, firmato da Kolarov.

72' Tentativo anche di Gomez, ma è sbilenco, col mancino. Palla ampiamente a lato.

70' Ci prova immediatamente Ilicic, col mancino dal limite. Blocca Alisson facilmente.

Kolarov forte e teso al centro, devia Dzeko che però non trova la porta. Secondo cambio per l'Atalanta, esce Kurtic, dentro Ilicic.

68' Buona giocata di Perotti sulla sinistra! Punta Toloi che lo abbatte. Giallo per il brasiliano.

66' Tantissimi errori di misura in questa fase, dove la stanchezza sta iniziando a venir fuori. Sul cross di Kolarov dalla sinistra non intervengono sia Defrel che Dzeko, entrambe a vuoto. Potenziale occasione fallita dai giallorossi.

64' In contropiede prova a punire la Roma. Prima Nainggolan, poi Perotti vengono chiusi dal recupero di Toloi e Masiello. Si salva l'Atalanta.

63' Cornelius! Mura Kolarov la girata di testa del centravanti di casa, che recupera la sfera e guadagna un secondo angolo.

62' Ottima la giocata del Papu Gomez sulla sinistra. Supera Defrel in dribbling, pennella nello spazio per il taglio di Cornelius, chiuso da Juan Jesus in angolo.

60' Iniziano ad arrivare i primi cross al centro per la testa di Cornelius, chiuso prontamente però da Manolas per due volte.

57' Primo cambio per l'Atalanta: esce Petagna, dentro Cornelius. Non cambia molto dal punto di vista tattico.

55' Grande uscita di Palomino palla al piede. Anticipa Dzeko e rilancia l'azione in prima persona, come Caldara al San Paolo un anno fa. Punta e salta Nainggolan, prima di fare lo stesso con Defrel sulla sinistra, che lo stende. Giallo per il francese.

54' Roma vicinissima al pareggio! Nainggolan va via sulla sinistra ad Hateboer, mette al centro per Defrel che viene disturbato dal liscio di Masiello.

53' Dzeko! In contropiede, dopo un errore banale di Masiello, va via sulla destra, ma non trova il tempo né per battere a rete, né per servire al centro un compagno.

52' Insiste l'Atalanta! Pressing alto e squadra in costante proiezione offensiva. Qualche errore tecnico banale, ma la Dea è sempre propositiva.

49' Petagna!!! Che occasione! Protegge bene la sfera, scambia con Kurtic e, dopo un rimpallo fortunoso, ha l'occasione sul destro per battere Alisson, ma strozza debolmente e centralmente.

47' Ennesimo errore di Manolas in fase di impostazione. Molto falloso il greco da questo punto di vista, meglio in chiusura.

19.06 Qualche minuto di ritardo, ma si riparte. Fischia Giacomelli, Atalanta in possesso palla.

Squadre che stanno tornando in campo alla spicciolata, qualche minuto e si riparte.

L'1-0 firmato Kolarov.

18.50 E' il cinismo a fare la differenza nel primo tempo dell'Atleti Azzurri d'Italia. Quello della Roma, brutta da vedere, senza grandi idee per il momento, che sfrutta la punizione di Kolarov per andare in vantaggio all'intervallo. Quello che non ha avuto l'Atalanta, con Gomez, Petagna e Kurtic, le cui occasioni sono sì pericolose ma mai precise ed efficaci. Gioca la Dea, vince la squadra giallorossa.

45' Non c'è recupero! Fischia Giacomelli! Finisce 1-0 un discreto primo tempo, deciso dal gol di Kolarov su punizione alla mezz'ora. Bene l'Atalanta, che pecca tuttavia in fase di finalizzazione.

43' Ci prova anche Kurtic dalla distanza, tentativo velleitario ed ampiamente fuori misura.

Gomez! Destro debole e sul palo del portiere. Blocca facilmente Alisson.

39' Continua ad essere buona la trama dell'Atalanta, che si è riversata in avanti, ma non riesce praticamente mai ad impensierire Alisson. Ci prova Gomez, mettendosi in proprio al limite dell'area. Fallo di Juan Jesus. Punizione da posizione diametralmente opposta a quella dalla quale Kolarov ha segnato.

36' Ci prova l'Atalanta, con il cross dalla destra di Hateboer. Petagna non c'arriva di testa, la difesa romana non libera, ma Kurtic non riesce ad approfittarne al limite.

33' Staremo a vedere come reagirà l'Atalanta di Gasperini, sotto immeritatamente dopo un buon primo tempo.

KOLAROV!!!!! IL VANTAGGIO DELLA ROMA!!!! PERFETTO KOLAROV, CHE SBLOCCA UNA PARTITA DIFFICILISSIMA PER LA ROMA! FORTE E PRECISO, SOTTO ALLA BARRIERA. NON C'ARRIVA BERISHA, 1-0 ROMA!!!

30' Fallo su Nainggolan al limite! Ingenuità di Masiello, che esce con troppa irruenza sul belga. Punizione da posizione pericolosissima, soprattutto per Kolarov.

28' Ancora Petagna! Sbaglia ancora la Roma in uscita, con Manolas. Petagna ne approfitta ed apre per Gomez prima di tagliare in area e ricevere il passaggio di ritorno! Sinistro di prima deviato da Juan in angolo.

26' Kurtic!!! Ottima azione dell'Atalanta! Solito sviluppo della manovra, con Gomez trovato sulla sinistra: l'argentino punta Manolas, aspetta l'arrivo di Kurtic che si inserisce con i tempi giusti ma col mancino non trova lo specchio della porta.

25' Petagna ci prova dalla distanza, col mancino. Conclusione che risulta debole e centrale. Blocca Alisson.

23' Defrel! Va vicina al vantaggio la Roma! Bruno Peres beffa Masiello, sbaglia il tempo dell'intervento il centrale, con il terzino abile nel servire l'ex Sassuolo nello spazio. Puntata di destro del francese, che trova solo l'esterno della rete.

22' Guizzo di Petagna, che protegge benissimo la sfera e va via a Jesus sulla destra. Fallo del brasiliano che rischia il giallo, lo grazia Giacomelli.

20' Sull'asse Strootman-Defrel la Roma conquista un corner dalla destra, ma Masiello è abile sul primo palo e sventare la minaccia.

16' Ci prova la Roma ad allargare il gioco sulle corsie laterali, ma la disposizione tattica dei bergamaschi è perfetta e toglie tutte le linee di passaggio verso i tre attaccanti. Molto lenta la manovra dei giallorossi.

13' Decisamente meglio in questo inizio la squadra di Gasperini. Arranca, apparentemente senza molte idee, quella di Di Francesco. Bergamaschi che hanno impostato la gara secondo le proprie caratteristiche, alzando ritmi e pressing: ospiti in difficoltà.

10' Insiste l'Atalanta, stavolta sulla destra: Hateboer scambia con Petagna ed arriva al cross, sul quale Gomez prova a stoppare la sfera, ma viene chiuso prontamente dai centrali giallorossi.

7' Altra potenziale occasione per l'Atalanta, che va via sulla sinistra con Gosens: puntuale il suo cross, preciso all'altezza dell'area piccola, ma Petagna non c'arriva.

5' Risponde Dzeko dalla parte opposta. Scappa alle spalle di Palomino, stoppa di petto e calcia di sinistro da posizione defilata, ma non trova la porta.

3' Gomez! La prima occasione della gara è dell'Atalanta! Errore in fase di uscita della Roma, come a Vigo, il Papu ne approfitta, punta De Rossi e calcia col destro dal limite, non riuscendo ad angolare la conclusione.

1' Scambio nello stretto tra Dzeko e Nainggolan, Palomino prova l'intercetto, ma trova le gambe del rivale belga.

Sarà la Roma a dare il via alla contesa. Fischia Giacomelli, partiti!

Tutto pronto, si parte! Chiaramente ci sarà un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime dell'attentato di Barcellona.

17.58 Entrano in campo le rispettive panchine, che precedono le squadre! Boato del pubblico di casa. Tutto pronto per l'inizio della sfida.

17.50 C'è in tribuna anche Francesco Totti, accanto al nuovo ds Monchi. L'ex capitano è stato omaggiato da un grande applauso dalla tribuna atalantina. Quella di oggi è una partita storica, sarà la prima della Roma senza la sua bandiera.

17.40 Ultimi minuti di riscaldamento. A breve le squadre torneranno negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista della gara.

17.25 Squadre in campo per il riscaldamento pre gara. Mezz'ora al fischio d'inizio della sfida. Nel frattempo, lo spogliatoio dell'Atalanta.

17.17 Ufficiali anche le scelte di Gasperini, che sceglie Hateboer sulla fascia. Questo l'undici completo.



Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Tolói, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Kurti?, A. Gómez; Petagna

17.10 Nel frattempo, in attesa della formazione ufficiale dell'Atalanta, un giro negli spogliatoi dell'Atleti Azzurri d'Italia. Partiamo da quello degli ospiti.

17.03 E' appena arrivato il primo undici stagionale della Roma di Eusebio Di Francesco. Ecco la formazione dei giallorossi.



Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco.

All'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si apre la stagione anche per i bergamaschi - sorpresa e rivelazione della passata annata - di Gian Piero Gasperini ed i giallorossi di Eusebio Di Francesco, alla prima sulla panchina dei capitolini.

Dopo le vittorie di Juventus - allo Stadium - contro il Cagliari, e del Napoli a Verona contro l'Hellas di Pecchia, è tempo anche per la Roma di Di Francesco esordire in questo campionato 2017/18. Trasferta tutt'altro che agevole però quella che si pone al cospetto dell'ex tecnico del Sassuolo alla gara inaugurale della sua avventura capitolina. L'Atalanta di Gasperini, seppur rinnovata in alcuni interpreti, resta squadra arcigna e difficile da digerire per qualsiasi rivale, soprattutto davanti ai propri tifosi.

La composizione delle rose

Cessioni importanti quelle dell'Atalanta di Gasperini, che al Milan ha venduto prima Kessie e successivamente Conti. Non solo. L'addio di Spinazzola, oramai certo, ha costretto la dirigenza bergamasca a ripartire da una mediana quasi esclusivamente rinnovata, con Freuler, Cristante e Kurtic a dover indicare la via ai nuovi De Roon, Castagne e Gosens. E' arrivato dalla Fiorentina Ilicic, che fornirà al reparto offensivo quella qualità necessaria per scardinare le difese arcigne ed un'alternativa al gioco dello scorso anno.

Estate tormentata in casa Roma, con le cessioni di Rudiger e Salah che hanno caratterizzato il periodo estivo e non solo. Le voci di un addio di Manolas, unite a quelle su Nainggolan, hanno destabilizzato un ambiente già di per sé fragile dopo la partenza per Milano sponda Inter di Luciano Spalletti. Si riparte da Di Francesco e soprattutto da Monchi, che ha completato la rosa con gli arrivi di Defrel e di un paio di giovani interessanti, ai quali ha abbinato l'esperienza ed il carisma di giocatori come Kolarov e Gonalons. Basterà per confermarsi al vertice?

Che tipo di partita ci aspetta

Nonostante qualche avvicendamento, difficile pensare che Gasperini modifichi per la gara odierna il suo modo di intendere calcio, soprattutto contro le grandi, soprattutto tra le mura amiche. Quindi, l'Atalanta proverà ad impostare la gara con i soliti uno contro uno in difesa come in attacco, con una pressione alta ed intensa per quanto possibile a questo punto della stagione e, in ripartenza o a difesa schierata, affidarsi alla qualità ed all'imprevedibilità del Papu Gomez, punta di diamante della Dea.

Di contro, la Roma di Di Francesco dovrà provare a curare i mali di inizio stagione, quelli relativi all'equilibrio, scarso a tratti pessimo, visto contro il Celta Vigo, e ad una distanza tra i reparti che ha messo a nudo i tanti, forse troppi limiti di una difesa che deve ancora trovare certezze e solidità. La presenza di Manolas non sembra bastare e sarà compito del centrocampo, soprattutto di De Rossi e Strootman, dare manforte al reparto arretrato. Non ha demeritato, ma nemmeno impressionato, invece il reparto offensivo, sia a Siviglia che a Vigo, trascinato più dalle giocate individuali che da un gioco corale che a tratti si è iniziato ad intravedere. A Perotti - o El Shaarawy in alternativa - il compito di rivitalizzare e dare brio ed estro ad una manovra che ancora deve trovare geometrie e misure.

Le ultime dai campi

Gasperini con qualche problema di formazione. Il caso Spinazzola costringerà il tecnico bergamasco a schierare sugli esterni due nuovi arrivi, Castagne e Gosens i favoriti con Hateboer che scalpita alle spalle. Non dovrebbe giocare Caldara al centro della difesa, con Palomino pronto a subentrare. Gomez e Kurtic, più di Ilicic, alle spalle di Petagna.

La conferenza stampa della vigilia di Gasperini.

Risponde Di Francesco, alla prima sulla panchina della Roma, con il solito 4-3-3. Bruno Peres e Kolarov di spinta sulle corsie laterali, Manolas e uno tra Fazio e Juan Jesus al centro, con quest'ultimo leggermente favorito. Strootman e Nainggolan ai lati di De Rossi, mentre davanti Perotti e Defrel partono leggermente avvantaggiati su El Shaarawy ed Under per una maglia da titolare ai lati del solito Edin Dzeko.

La conferenza stampa della vigilia di Di Francesco.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Palomino, Toloi; Castagne, Freuler, Cristante, Gosens; Gomez, Kurtic; Petagna. All: Gasperini.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco.

I precedenti

All'Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta e Roma si sono affrontate 56 volte, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio in 19 occasioni. L'ultimo successo casalingo dei bergamaschi risale alla scorsa stagione, grazie al 2-1 firmato da Caldara e dal rigore di Kessiè al 90' (Perotti per la Roma). 19 i pareggi, mentre 18 sono i successi della Roma che non espugna l'Atleti Azzurri d'Italia dall'1-2 firmato Ljajic e Nainggolan di stagione 2014/2015 (Moralez in rete per l'Atalanta).