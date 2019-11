Risultato Inter - Fiorentina diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Icardi (2), Perisic!(3-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

49' - Finisce qui, Inter batte Fiorentina 3-0!

47' - Alta la punizione di Cristoforo

45' - Quattro minuti di extratime

41' - Match che vede il tramonto all'orizzonte

38' - Esce Icardi - standing ovation - dentro Eder

37' - Gagliardini lancia Candreva con il goniometro, Candreva fa lo stesso con Icardi; mette le mani Sportiello sul fendente

35' - Entra Zekhnini, fuori Veretout

34' - PERISIIIIIC! 3-0 INTEEER! Continua a disegnare calcio Joao Mario; cross dentro per il taglio magistrale di Perisic: tuffo e partita in ghiaccio

33' - VERETOUT! Bomba dai 25, trema il palo alla destra di Handanovic

31' - Altra intuizione magistrale di Joao Mario; palla fantastica per Icardi che si ritrova davanti al portiere. Il controllo sbagliato lo costringe ad aprire per Gagliardini, che scivola al momento dell'impatto. Incredibile l'occasione

30' - Joao Mario guida la ripartenza e sguinzaglia i cavalli, palla per Candreva che calcia su Astori

29' - Veretout supera Skriniar al limite, apertura per Oliveira che sbaglia il cross

27' - Gagliardini prende il posto di un positivo Brozovic

25' - BABACAR! Rasoiata velenosissima del prodotto delle giovanili, Handanovic si allunga in angolo con un grande intervento

24' - Cross velenoso di Eysseric, Skriniar salva l'Inter dal tap-in di Babacar

22' - Altra occasione per i nerazzurri, che si sono risvegliati. Brozovic vede e serve Perisic, che a grandi falcate prende il fondo; cross sterile in bocca a Sportiello, occasione sprecata

21' - PERISIC! Joao Mario - tambureggiante - porta a spasso la viola, servizio per Perisic che calcia alto

20' - NAGATOMO! Joao Mario tocca per Perisic, il croato vede la sovrapposizione alle spalle del giapponese e lo serve con una palla perfetta; cross da dimenticare, blocca Sportiello

19' - Esce Valero, grande match. Dentro Joao Mario

17' - Gioco di gambe pazzesco di Astori, atipico per un centrale. Skriniar ci mette una pezza. Fiorentina molto più propositiva, Inter sugli allori

15' - Secondo cambio per Pioli: Babacar rileva un ottimo Simeone

15' - ASTORI! Prende tempo in area, ma direziona male il mirino

13' - Arriva al limite Cristoforo, dentro per Simeone che cerca fortuna appoggiando al centro; solo maglie nerazzurre, pericolo

10' - Primo cambio nella Fiorentina: Benassi - dolorante - esce, entra Cristoforo

7' - Candreva teso al centro, Icardi spunta dietro Vitor Hugo e lo brucia sul tempo; Sportiello devia la conclusione

6' - Candreva ferisce la difesa viola, apre le maglie; Brozovic lo vede ma non dosa il passaggio. Sfuma l'azione

5' - Dolorante Benassi dopo un contatto a centrocampo. Il 24 esce per ricevere le cure di rito

3' - Morde la Fiorentina, Inter che si chiude e riparte tramite il direttore Valero

1' - Si riparte!

Il rigore - netto - spezza l'equilibrio al Meazza. Inter che inizia ad ingranare, mette le ali e sale di livello. Il raddoppio arriva al quarto d'ora; cross nel cuore dell'area di rigore firmato Perisic, Icardi prende l'ascensore e piazza la palla all'angolo lontano. Fiorentina che si sveglia con Simeone; mobile l'ex Genoa, che mette in moto Handanovic con un colpo di testa alla mezz'ora. Perisic non concretizza una grande occasione, e si rimane sul 2-0

46' - Finisce qui il primo tempo!

45' - Erroraccio di Vitor Hugo, Icardi capisce tutto e si immola verso la rete; Sportiello lo anticipa sul tempo, controllo non impeccabile del 9

41' - Dopo il rigore, torna il VAR. Simeone va giù in area sul contatto con Miranda, Tagliavento va dai due assistenti per rivedere l'azione. Nessun contatto, non viene dato il rigore

39' - Apertura di Gil Dias, cross tagliato per Simeone che viene chiuso dai due centrali

36' - Ripiegamento perfetto di Perisic, che toglie tempo e palla a Gil Dias

33' - SANCHEZ! Lavora Eysseric sul lato corto dell'area di rigore, servizio dietro per Gil Dias; velo che apre le maglie a Sanchez, fendente impreciso

29' - PERISIC! Veretout regala palla a Valero, appoggio per Candreva che cambia lato per un liberissimo Perisic; corre Icardi parallelamente a lui, pronto per la battuta a rete, ma il croato sbaglia il passaggio. Occasione mastodontica.

27' - SIMEONE! Gran palla di Eysseric nel mezzo, Simeone sguscia tra i due centrali ed impatta; bene Handanovic

25' - BROZOVIC! Velo di Borja Valero, Icardi spalle alla porta vede l'avanzata di Brozovic; il croato avanza sino alla trequarti poi calcia, respinge in angoolo Sportiello

23' - Prova ad uscire la viola, Inter compatta

20' - Candreva salta la mediana con il telepass, servizio per la corrente D'Ambrosio che tenta il traversone basso, respinto

19' - BENASSI! Ci prova dalla lunga distanza, Handanovic controlla

18' - Eysseric entra nelle pieghe nerazzurre; supera Valero e monopolizza la fascia sinistra, cross che nessuno raccoglie

15' - ICARDIIIIII, ANCORA LUIIIII! CHE GOL! Perisic - da destra - pennella in mezzo, Icardi prende tempo ai due colossi in maglia bianca, sale in cielo e mira l'angolo lontano

13' - Finta di Borja Valero ad eludere la pressione in mediana, Sanchez non frena la corsa e lo tocca duro. Giallo

11' - Energica e pimpante l'Inter. Conclusioni non precise di Vecino e Perisic

10' - Azione antologica di Vecino. Al limite, trova la parallela per Nagatomo che serve lo stesso uruguaiano in mezzo: piattone largo

9' - Leggerezza di Sanchez, male in ripiegamento. Regala palla a Candreva, Icardi non controlla il suggerimento

8' - Possesso palla ragionato dell'Inter, Fiorentina che pressa alta

6' - ICARDIIIIIIII, VANTAGGIO NERAZZURROOOO! Palla da una parte, portiere dall'altra. Freddo il sudamericano

4' - RIGORE INTER! Skriniar porta palla e scarica su Nagatomo, lancio dalle retrovie per Icardi che controlla, entra in area, e viene steso da Astori

1' - Inter che conferma il 4-2-3-1, Fiorentina camaleontica, a cavallo tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1 per mettere in risalto le qualità da tuttocampista di Benassi

1' - Si parte! Inizia la stagione per Inter e Fiorentina

Come in tutti gli stadi, minuto di raccoglimento anche a San Siro per ricordare le vittime dell'attentato a Barcellona

L'inno della Serie A risuona nel cielo di San Siro, poi sarà contesa

Fiorentina che conferma la formazione della vigilia. C'è solo Simeone a posto di Babacar

La probabile non rispecchia l'Inter ufficiale. Nagatomo scalza Dalbert e si prende la titolarità. Vecino vince il ballotaggio con Gagliardini ed affianca Borja Valero in mediana. Brozovic dietro Icardi

Ecco le formazioni iniziali!

Le immagini dagli spogliatoi del Meazza!

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Fiorentina, 1° giornata della Serie A 2017/18. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano

Stesso modulo anche per Pioli, 4-2-3-1. In porta Sportiello, difesa composta da - destra verso sinistra - Tomovic, Vitor Hugo, Astori ed Oliveira. Cerniera di centrocampo formata da Veretout e Sanchez, con Eysseric a supporto di Babacar; Benassi e Gil Dias ali

Storie d'intrecci, amori finiti e mai sbocciati l'Inter - Fiorentina odierno. Storia di Vecino e Valero - partiti alla volta di Milano - ma anche di Stefano Pioli, arrivato a Firenze con l'obiettivo di far tornare grande la viola. Estate difficile per i tifosi, i quali hanno dovuto assorbire - oltre agli addii dei due sopracitati - partenze come quella di Bernardeschi e l'imminente saluto di Kalinic. Tankare a metà - per usare un termine cestistico - poiché il mercato ha portato Benassi e Simeone, insieme ad alcuni giovani profili che dovranno essere sgrezzati. Servirà tempo, l'Inter è il primo, difficile, step

Pioli in conferenza stampa

Inter - Fonte: LineupBuilder.com

Spalletti opta per il 4-2-3-1. In porta Handanovic, a sua protezione Miranda e Skriniar, D'Ambrosio e Dalbert terzini. Vecino e Gagliardini sigillano la mediana, Borja Valero alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Ai nastri di partenza, solite speranze e soliti obiettivi. L'Inter riparte dall'entusiasmo dei tifosi e dalla voglia dei nuovi acquisti, ma soprattutto dalla ventata d'aria fresca e di grinta firmata Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è il profilo perfetto per riportare i nerazzurri ai fasti dell'era pre Juventus, avendo stoffa europea ed esperienza da vendere. Il mercato stellare che i tifosi attendevano non è arrivato, ma la rosa è stata puntellata a dovere. Da un centrocampo ribaltato con Valero e Vecino, all'acquisto di un possibile crack come Skriniar. Il campo parlerà, subito esame Fiorentina

Fonte: @Inter / Facebook

Le parole di Spalletti

Sono 158 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 64 vittorie, la Fiorentina ne conta 44, mentre sono 50 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'aprile scorso: un funambolico 5-4 a favore della Fiorentina spegne i sogni europei dell'Inter, e regala alla Fiorentina una gioia in una stagione travagliata. In gol Vecino (2), Astori, Babacar (2), Perisic, Icardi (3)

La preview, offerta dalla nostra redazione

Come sapete, novità Var. Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da Peretti ed Alassio, quarto uomo Pinzani, V.A.R (video assistant referees) Banti, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Abbattista