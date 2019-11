Sassuolo, Berardi e Falcinelli rinnovano fino al 2022

Tempo di rinnovi importanti in casa Sassuolo. La società emiliana ha infatti annunciato nelle ultime ore i rinnovi dei due attaccanti titolari: Domenico Berardi e Diego Falcinelli.

Il rinnovato accordo contrattuale della punta calabrese va a chiudere definitivamente ogni tipo di discorso relativo al mercato e ad una sua eventuale partenza direzione Roma. Domenico Berardi ha quindi messo nero su bianco la sua volontà di non lasciare il Sassuolo, già chiara dopo il rifiuto nella scorsa estate prima alla Juventus e poi all'Inter. A nulla sono valsi i tentativi di Monchi e della Roma, forte dell'arrivo di Di Francesco, allenatore che lo ha lanciato e valorizzato, sulla propria panchina. Il calabrese non vuole lasciare l'Emilia ed il contratto che gli ha proposto Squinzi fa di lui il faro e l'uomo chiave della squadra neroverde. Berardi, che ha allungato il suo contratto di altri cinque anni fino al 2022, arriverà a guadagnare due milioni e mezzo di euro, uno sforzo non indifferente per una società piccola come quella emiliana. Il compenso del calabrese sarà diviso tra parte fissa e variabile, con l'ultima che gli regala la possibilità di toccare il tetto di cui sopra.

Dopo il rinnovo di Berardi, il Sassuolo annuncia anche quello di un altro attaccante: Diego Falcinelli. La punta di Marsciano è tornata in neroverde dopo l'ottima stagione disputata con il Crotone ed ora è un punto fermo dell'attacco di Bucchi, dove ha preso il posto di Defrel scalzando Alessandro Matri. Falcinelli, come il suo compagno di reparto, ha allungato il suo accordo con la società di Squinzi fino al 2022. Il Sassuolo pone così solide basi per il suo futuro e allontana tutte le voci di mercato che volevano i due attaccanti in procinto di lasciare l'Emilia.