Serie A, seconda giornata: le formazioni ufficiali di Chievo-Lazio

Seconda di campionato per Chievo Verona e Lazio che arrivano a questo scontro con sensazioni differenti. I padroni di casa sono alla ricerca della conferma dopo la vittoria di Udine e possono contare sul fattore casa che li ha sempre aiutati negli ultimi tre match con i capitolini. Gli uomini di Inzaghi invece devono trovare i primi tre punti della stagione dopo il deludente pareggio a reti bianche contro la Spal, Immobile guida la carica.

Rolando Maran conferma in blocco la squadra vittoriosa della Dacia Arena con Pucciarelli ancora preferito a Pellissier per affiancare Inglese in attacco. Birsa sempre pronto ad agire tra le linee per mettere in difficoltà la retroguardia a tre della Lazio. In porta, come sempre, ci sarà Sorrentino che avrà davanti a lui una delle difese più esperte di tutta la Serie A.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. All.: Maran.

Nessuna sorpresa nell'undici iniziale di Inzaghi che conferma le attese schierando Parolo e Lucas Leiva in mezzo al campo, mentre alza il raggio d'azione di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. L'unico riferimento offensivo è come sempre Ciro Immobile, con Felipe Anderson in tribuna e probabilmente disponibile dalla terza giornata di campionato.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi.