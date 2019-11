Risultato Fiorentina-Sampdoria in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Caprari, Quagliarella(R), Badelj (1-2)

Restate con noi, in arrivo le cronache di tutte le altre gare in programma questa sera. Io vi auguro buonanotte, alla prossima!

49' - Termina qui la gara; Sampdoria batte Fiorentina 2-1!

48' - Fioccano i gialli adesso: ammoniti Torreira e Quagliarella

46' - CHIESA! Cross di Gaspar prolungato dalla difesa, Chiesa sceglie la sforbiciata ma non trova la porta da due passi. Occasionissima

45' - QUAGLIARELLA! Mette il piede sul traversone di Linetty, il palo lo ferma. Poco male, fuorigioco!

43' - Fallo di Chiesa su Caprari. L'arbitro non sanziona lo stesso, ma le banali proteste del 25

40' - Azione convulsa della Fiorentina. Simeone scappa in contropiede, Bereszynski lo porta sull'esterno e lo costringe all'errore; Benassi va da Gaspar, dentro per Gil Dias che vede respinta la sua conclusione, stessa sorte per Babacar

38' - QUAGLIARELLA! Acrobazia tentata dall'ex Napoli, palla che scappa via alta

36' - BABACAR! Destro violento del centravanti viola, respinge Puggioni. Simeone - sulla respinta - prende il palo ma Lo Cicero aveva già alzato la bandierina

35' - Giallo per Silvestre, entrato su Simeone

32' - Rischia Sportiello sul rinvio, Alvarez in agguato era pronto a colpire

30' - Esce un mostruoso Ramirez, dentro Alvarez

29' - BABACAR! Tocca la palla da angolo, mischia furibonda che restituisce palla a Puggioni

27' - CHIESA! Conclusione ravvicinata respinta egregiamente da Puggioni. Grande occasione

23' - Esce Sala, entra Bereszynski

22' - CHIESA! Conclusione del 25, deviata

21' - La Fiorentina prova a non far uscire la Samp, pressing alto

18' - CHIESA! Conclusione dal limite, si distende Puggioni e fa sua la sfera

15' - Vivace la gara, continui ribaltamenti e ritmo alto

12' - PEZZELLA! Incornata nell'area piccola, palla alta

11' - Cambia Giampaolo: Fuori Murru, dentro Ferrari

10' - CHIESA! Gil Dias alleggerisce per il talento viola, conclusione bassa che non impensierisce Puggioni

8' - Attacca con rigore la Fiorentina, mettendo alla corde alla Sampdoria.

5' -BADEEEEEELJ! ACCORCIA LE DISTANZE LA FIORENTINA! Bruno Gaspar fa dimenticare le falle di Tomovic; prende il fondo e assiste Badelj: il croato - di piatto al volo - buca Puggioni

3' - CAPRARI! Ancora palla filtrante perfetta di Ramirez, Caprari lascia scorrere e poi tenta un tocco sotto. Palla fuori non di molto

1' - Inizia il secondo tempo

Cambia la Fiorentina: fuori Tomovic, dentro Gaspar

Partita equilibrata, più di quanto il risultato possa sentenziare. Match compassato nei primi minuti, poi le due squadre hanno tolto la coperta puntando la porta avversaria. L'infortunio di Eysseric ha tolto una pedina importante nello scacchiere di Pioli, trovando però un Gil Dias pericoloso con le sue sortite offensive. In mezzo, il tap-in di Caprari sulll'ennesima giocata di Ramirez - brillante illusionista nei primi 45' - ed il rigore di Quagliarella

47' - Finisce qui il primo tempo!

45' - Due minuti di recupero

42' - Simeone prende tempo a Regini, si immola verso la porta ma lo stesso difendente blucerchiato gli chiude l'angolo di tiro

41' - Intervento duro di Ramirez su Biraghi, Doveri non estrae il cartellino

38' - GIL DIAS! Sempre lui, ma stavolta il suo colpo di testa termina sulla schiena di Murru

37' - GIL DIAS! Elude il pressing di Murru, e pesca il secondo palo: Puggioni evita il gol

35' - QUAGLIARELLAAAAAA! RADDOPPIOOOO! Fiondata sotto l'incrocio, rigore perfetto

34' - RIGORE, RIGORE SAMP! Tomovic tocca con un braccio il cross provenente dalla destra. Doveri non ha dubbi ed indica il dischetto.

32' - CAPRARIIIIII! VANTAGGIO SAMPDORIA! Ramirez fa man bassa della fascia sinistra, si accentra e calcia a giro; Sportiello interviene, ma non può nulla sulla respinta dellìex Pescara

31' - Orchestra il contropiede Caprari, supera Tomovic sul lato corto e crossa: palla respinta

30' - Numero favoloso di Gaston Ramirez; supera tre giocatori e costringe al fallo Badelj. Giallo anche per lui

29' - A fine azione, giallo per Tomovic. Punito lo sgambetto a Caprari

27' - QUAGLIARELLA! Impatta di testa da angolo, palla che termina out

25' - Cantano i piedi di Ramirez, che vede il taglio di Quagliarella e lo serve con i giri esatti; il centravanti tenta di beffare l'estremo difensore con un pallonetto, Sportiello blocca

24' - RAMIREZ! Calcio piazzato dell'ex Bologna, facile l'intervento di Sportiello

22' GIL DIAS! Orrore di Murru, Benassi controlla e fa carburare il neo entrato sulla corsia destra. Dal lato corto, si accentra e prova la conclusa; palla in bocca a Puggioni

20' - Ed eccolo il cambio: esce Eysseric, entra Gil Dias

19' - Dolorante Eysseric, dopo l'entrata in ritardo di Linetty. Il fantastista viola non ce la fa. Al suo posto Gil Dias

18' - Si gioca molto a centrocampo, le due difese proteggono perfettamente la porta

14' - Verticalizza Eysseric per lo scatto fulmineo di Simeone, Silvestre frena la sua corsa e lo manda in fuorigioco

13' - CAPRARI! Praet allegerisce per Sala, cross di prima intenzione per la torsione di Caprari che non trova la porta.

10' - CHIESA! Controllo e sinistro, blocca Puggioni senza grattacapi

8' - PRAET! Sala serve sulla corsa Praet, lui arriva sul fondo, vince un rimpallo e prova a prendersi il rigore. Doveri non abbocca, e lascia proseguire

7' - Si studiano le due squadre, ritmo compassato

4' - Cross insidioso, palla che orbita in area piccola prima dell'intervento di Puggioni

3' - Riceve largo a sinistra Simeone, temporeggia ed aspetta la freccia Eysseric, controllo e cross respinto

2' - Ottanta secondi, e Doveri già mette mano al taccuino. Praet frana su Biraghi, giallo.

1' - Al via il match!

Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto di Ischia

Risuona l'inno ufficiale della Serie A!

Uno sguardo agli spogliatoi

Le ufficiali delle due compagini

Buon calcio a tutti da parte di Simone Cappelli e da tutta la redazione di Vavel Italia e benvenuti alla diretta live di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2017/18.

I viola cercano riscatto al Franchi dopo l'amara sconfitta per 3-0 subita all'esordio, a San Siro contro l'Inter, ma i blucerchiati vengono da una buona prestazione fornita contro il Benevento in casa e rappresentano un avversario insidioso.

Oltre all'avversario ostico, Stefano Pioli deve anche affrontare un'insidia più fisiologica dei suoi in questo momento. La rosa è infatti totalmente nuova ed i giocatori hanno avuto poco tempo per conoscersi e per avere intesa, cosa che questa sera potrebbe pesare, come è pesata a San Siro.

Sette giorni fa il tecnico ha optato per l'inserimento di cinque giocatori "vecchi", ovvero presenti anche la scorsa stagione, più due subentrati dalla panchina. Questa sera dovrebbero essere invece soltanto quattro i titolari presenti: Sportiello, Astori, Badelj e Chiesa, elementi tutti imprescindibili.

Il 4-2-3-1 di Pioli dovrebbe poi prevedere gli esordi di Pezzella al centro della difesa, oltre a Gaspar e Biraghi terzini. In mezzo Veretout confermato, così come Simeone in avanti ed Eysseric sulla trequarti. Insieme all'ex Nizza, Chiesa ed uno tra Benassi e Gil Dias, col primo favorito.

La risposta della Samp si compone invece col solito 4-3-1-2, con due soli dubbi per Giampaolo: Praet e Ferrari. Il primo è insidiato da Linetty, il secondo da Murru. Giocasse l'ex Cagliari, scalerebbe al centro della difesa davanti a Puggioni Regini, con Silvestre in mezzo e Sala a destra.

In mediana sono intoccabili Barreto e Torreira, Linetty può invece competere col talento belga, mentre Ramirez giocherà alle spalle delle punte Quagliarella e Caprari. Occhi soprattutto sull'ex Torino, Juve, Napoli e tante altre, che all'esordio ha firmato una doppietta.

Fiorentina (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Eysseric; Simeone. All. Pioli

Sampdoria (4-3-1-2) - Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo