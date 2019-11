Juventus, Chiellini a rischio per il Barça

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano ed essere tornato a Torino, Giorgio Chiellini si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio. L'esito di questi esami è arrivato oggi nel primo pomeriggio ed ha evidenziato un trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave, come riportato dal comunicato rilasciato dalla Juventus. Tuttavia, Chiellini dovrà essere tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni e la sua presenza contro il Chievo al rientro dalla pausa e con il Barcellona nell'esordio in Champions League resta in dubbio.

Aggiornamento sulle condizioni di @chiellini e sul sabato di lavoro a Vinovo https://t.co/lyOFCOswMW pic.twitter.com/PtSFCmGHDp — JuventusFC (@juventusfc) 2 settembre 2017

L'assenza è certamente di quelle pesanti, soprattutto perché la pausa nazionali non consente ad Allegri di provare il neo arrivato Howedes e di inserirlo negli schemi. Il tecnico bianconero dovrà quindi puntare su chi gli da più certezze. Uno di questi è certamente Daniele Rugani, ottimo nelle prime due partite di Serie A, mentre verosimilmente ci sarà il ballottaggio tra Mehdi Benatia e Andrea Barzagli per il secondo posto in mezzo alla difesa. Comunque sia, il tecnico bianconero avrà una settimana di tempo per decidere come sopperire all'assenza del numero 3, soprattutto in vista della fondamentale gara di Champions League contro il Barcellona.

Oggi, intanto, il tecnico toscano ha tenuto l'allenamento con i pochi giocatori rimasti a Vinovo. La seduta è stata molto intensa con una fase abbastanza prolungata di lavoro atletico, prima di lavorare sul possesso in spazi stretti e provare qualche nuovo schema.