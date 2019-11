Terminata Juventus - Chievo, LIVE Serie A 2017/18 (3-0): Autogol di Hetemaj, poi Higuain e Dybala

19.54 - Direi che è tutto. E allora un grazie a tutti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Chievo per 3-0 grazie all'autogol di Hetemaj e le reti di Higuain e Dybala!

19.52 - Nel momento di maggiore difficoltà, in avvio di ripresa, Max Allegri ha liberato la sua migliore arma e da lì in poi non c'è stata storia: il 4-3-3 è andato bene in linea di massima, ma non abbastanza perchè diventi la soluzione definitiva, tant'è che ci si è dovuti accollare al numero 10, il più forte di tutti. A Barcellona la Juventus ci arriverà serena, conscia di avere un sistema che conosce benissimo, il 4-2-3-1, e tanti interpreti per renderlo imprevedibile. Ma uno non potrà mancare, perchè alza troppo il livello. Il Chievo, invece, può continuare serenamente il proprio campionato: vincere allo Stadium è troppo difficile, certe volte.

19.48 - Termina il match. Risultato di 3-0.

90' + 3' - Dybala sbaglia un passaggio, per dimostrare che anche lui è umano.

90' + 2' - Nervoso Higuain perchè l'arbitro gli ha fischiato un fallo. Al 92esimo. Sul 3-0. Contro il Chievo.

90' + 1' - Higuain va in progressione fino al limite, poi calcia, in bocca a Sorrentino, col sinistro.

90' - Bernardeschi avvia un altro lungo possesso palla. Mancano 3 minuti al termine.

89' - Matuidi viene anticipato da Cacciatore sul passaggio di Higuain.

88' - Lichtsteiner, Benatia, Dybala, Lichtsteiner... sempre così, per un po'.

87' - Bernardeschi qui è puntuale, ancora in chiusura, anche se concedendo corner.

86' - Fallo di Pjanic, che aveva perso qui la sfera al limite.

85' - Bernardeschi cambia gioco con classe. Buon impatto del numero 33 sulla gara.

83' - Bentancur entra al posto del numero 17 croato. GOOOOOOOOL! DYBALA! 3-0! MA QUANTO E' FORTE! Bernardeschi con una bella giocata sulla destra serve un assist al numero 10, che rientra sul sinistro e calcia piano, ma nell'angolo! 3-0!

82' - Mandzukic si è steso da solo per terra e ha chiesto il cambio.

81' - Guadagna un fallo Bernardeschi, steso spalle alla porta.

80' - BIRSA! Fuori di niente! Quasi alla perfezione la battuta dello sloveno che fa la barba al palo!

79' - Matuidi ammonito per un fallo ai 23-25 metri, in zona Birsa, sul centro-sinistra. Forse un po' eccessiva la sanzione, ma tant'è.

78' - PELLISSIER! Largo! Taglio sul primo palo di Pellissier seguito dal sinistro di Birsa, pallone largo non di molto alla sinistra di Szczesny!

77' - Rigoni cerca un tiro da fuori, Benatia devia pericolosamente ma è solo calcio d'angolo.

76' - Entrato al posto di Inglese l'ex di giornata Leris; dall'altro lato debutto di Bernardeschi, a cui fa spazio Sturaro.

75' - Dybala stavolta chiede un fallo, non lo ottiene, e poi lo commette.

74' - Higuain preferisce tornare indietro in questa situazione.

73' - Dybala viene servito con uno schema da Pjanic, controlla e calcia ancora tutto col mancino: stavolta alto. Ma è decisamente in palla.

72' - Sturaro crossa ad occhi chiusi, Dybala controlla e cerca un altro tiro ma viene fermato in corner; in seguito, ne arriva un altro.

71' - DYBALA! FUORI DI POCHISSIMO! Controlla col sinistro e con lo stesso piede calcia dal limite, rasoterra verso il secondo palo, fuori davvero per centimetri!

70' - Benatia ha subito una botta a centrocampo ma sembra comunque in grado di proseguire.

69' - Dybala orchestra la manovra dal centro-destra.

68' - Esce l'ammonito Hetemaj, entra al suo posto Nicola Rigoni.

67' - Sturaro recupera un pallone in zona pericolosa ma non riesce a trasformarlo.

66' - Birsa dal limite cerca la sua tipica conclusione a giro, troppo alta però. E' entrato Pellissier al posto di Pucciarelli.

65' - Rugani copre bene il secondo palo e lascia sfilare questo cross. Szczesny si accinge a rilanciare.

64' - Fallo di Matuidi che ha affondato un po' troppo il tackle.

63' - Benatia in fuorigioco su questo lancio lungo di Matuidi.

62' - Dybala arriva nella sua zona preferita sulla trequarti, poi allarga per Pjanic che sbaglia, allungandosi troppo il pallone. Higuain guadagna poi un calcio d'angolo.

61' - Lichtsteiner sbaglia un passaggio verticale per Mandzukic.

60' - Sturaro anticipa Gobbi con una grande diagonale ma concede calcio d'angolo.

59' - Subito provano ad alzare ancora il ritmo gli ospiti, che però adesso sono in una situazione molto difficile.

58' - GOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 2-0! Risponde alle critiche, grazie alla magia di Dybala dal limite che lascia a Pjanic, il quale serve l'assist per Higuain che, dal centro-destra dell'area, la piazza sotto l'incrocio! 2-0!

57' - Sturaro crossa benissimo col mancino, Mandzukic fa perfettamente la sponda e Higuain tira, venendo murato. Sembrano tornati in fiducia i torinesi.

56' - Higuain viene premiato a causa di questa pressione, da cui ottiene un fallo laterale e poi un corner, grazie al supporto di Lichtsteiner.

55' - Matuidi difende la sfera sull'assalto d'Inglese. Adesso la Joya si posiziona punta insieme ad Higuain in un 4-4-2 con Sturaro e Mandzukic esterni alti.

54' - Mandzukic qui invece lascia uscire un cross dalla sinistra, non c'era nessuno sul secondo palo. Esce Douglas Costa, un po' spento, dentro al suo posto Dybala.

53' - Mandzukic ammonito per un fallo a centrocampo ai danni di Dainelli. Brutta gomitata. Matuidi devia un cross di Castro e cerca un calcio d'angolo.

52' - Cacciatore entra dentro al campo e calcia col mancino, alto.

51' - Matuidi alza troppo la gamba in pressing, commettendo fallo.

50' - Rugani chiude Inglese sul dischetto del rigore, Matuidi spazza.

49' - Pucciarelli anticipato da Rugani, ma il pressing veronese è molto alto in questo avvio.

48' - Pjanic si addormenta, Radovanovic se lo mangia sulla sua trequarti.

47' - E poi di Mandzukic. Lo svizzero prima aveva anche preso un calcio doloroso ma è in grado di proseguire.

46' - Fallo prima di Gobbi su Lichtsteiner...

19.00 - Si riparte! Palla mossa dal Chievo.

18.59 - Squadre nuovamente in campo. A breve si riparte.

18.50 - Chi segue la Serie A da tempo sa che dietro al piccolo nome del Chievo si nasconde una squadra difficile da affrontare, mai da sottovalutare, specie per una Juventus che ha ancora i tratti del cantiere aperto. Ed è così che, nonostante il risultato come al solito dica per i bianconeri (gol casuale ma propiziato dal migliore in campo, Pjanic), abbiamo una partita: anzi a livello di condizione atletica, come vi dicevamo nella preview, i giocatori ospiti hanno retto meglio e più a lungo. Per questo, attenzione a dare il tutto per finito: sapremo a breve come finirà. Per ora, è 1-0. Ci vediamo fra poco!

18.45 - Arriva, puntuale, il duplice fischio dell'arbitro: termina il primo tempo, parziale di 1-0.

45' - Non ci sarà recupero.

44' - Sturaro gestisce male un pallone sulla destra, rilanciando senza troppi pensieri.

43' - Pucciarelli calcia dal limite in caduta dopo un paio di rimpalli, ma Szczesny blocca senza problemi.

42' - Birsa in mezzo a tanti uomini cerca il tiro: lo trova da fuori, alto però.

41' - Pucciarelli con una magia spalle alla porta serve Castro, il quale però perde il tempo per calciare. La palla sfila allora oltre Szczesny.

40' - Douglas Costa ne salta uno, con una veronica fa due, ma non ce la fa a tenere il pallone.

39' - Buona ripartenza dei veronesi, che termina con il tiro alto di Radovanovic col destro (che, come attenuante, possiamo dire che non è il suo piede).

38' - Sturaro reclama un fallo, la sfera è ancora sua, allarga per Costa che crossa, ma troppo alto, per Mandzukic. Forte intensità.

37' - Tiro strozzato di Matuidi col mancino dai 20 metri, largo.

36' - Pjanic serve Mandzukic in verticale, ma lo fa in ritardo: fuorigioco del croato.

35' - Possesso della retroguardia della Vecchia Signora.

34' - Pucciarelli si spende come al solito nel pressing, ma Asamoah vince il duello.

33' - Sorrentino cerca un rinvio, Rugani vince il duello aereo con Inglese e non c'è allora una ripartenza.

32' - Pjanic ed Higuain perdono la possibilità di un contropiede rapido, Douglas Costa sceglie di palleggiare.

31' - Brutto retropassaggio di Benatia, che regala così un calcio d'angolo.

30' - Prima volta di Douglas Costa: si prende la palla, duetta con Pjanic, calcia dai 20 metri, alto, ma che giocata!

29' - Douglas Costa difende la palla vicino alla bandierina e guadagna un calcio d'angolo. Il tiro alla bandierina trova l'anticipo di Dainelli, che ne concede un altro. Doppia deviazione su questo cross, prima di Mandzukic e poi di Rugani, ma la sfera termina alta.

28' - Sugli sviluppi arriva un altro corner per il destro di Pjanic.

27' - PJANIC TROVA LA TRAVERSA! Contropiede bianconero culminato nel tiro del bosniaco dal limite, complice una deviazione di Sorrentino la palla scheggia la traversa e va fuori!

26' - SZCZESNY E POI BENATIA! Finta e tacco di Birsa che appoggia a Radovanovic, il quale trova la risposta di Szczesny e il salvataggio molto reattivo di Benatia!

25' - Birsa e Radovanovic sul punto di battuta per una punizione dai 22 metri... vediamo. Il fallo è stato commesso da Sturaro.

24' - Cross in seguito, ma Mandzukic non ci arriva.

23' - LICHTSTEINER PER POCO! Lichtsteiner trova spazio sulla destra, il suo cross viene deviato e fermato da Sorrentino, quasi un altro autogol! Ma è soltanto corner.

22' - Asamoah con un ottimo break difensivo, poi prova a ripartire ma subisce l'intervento irregolare di Hetemaj, anche ammonito nell'occasione.

21' - Mandzukic si prende un rischio e non spazza bene il pallone: Pucciarelli calcia subito dopo al volo dal limite, ma lo fa malissimo.

20' - Douglas Costa si attiva, finta e contro-finta, poi cerca Lichtsteiner ma non lo trova. Anche qui, come prima, intesa da affinare.

19' - Pjanic completa un disimpegno complicato con un dribbling perfetto in zona pericolosissima.

18' - Mandzukic anticipato al limite, Sturaro cancella i brividi.

17' - GOOOOOOOOOOOOL! O AUTOGOL FORSE! Palla tagliata di Pjanic, tutti abbracciano il bosniaco ma la deviazione decisiva è di Hetemaj che la piazza nell'angolo sì, ma nella porta sbagliata! 1-0!

16' - Hetemaj commette fallo di mano sulla sua corsia mancina: punizione per Pjanic (o Douglas Costa) che verosimilmente cercheranno il traversone.

15' - Gamberini ancora in scivolata chiude bene Sturaro in corsia.

14' - Matuidi non raggiunge questo passaggio di Asamoah, che lo aveva cercato nell'area di rigore. Intesa da affinare su quella corsia.

13' - Calcia Birsa dal limite, il suo tiro viene però respinto. Fa lo stesso Radovanovic dai 22-24 metri, Pucciarelli devia ma la spedisce fuori.

12' - Matuidi ancora in anticipo di testa, cerca Higuain che però è palesemente il fuorigioco e non partecipa all'azione.

11' - Cacciatore e Mandzukic a contrasto, il primo subisce fallo.

10' - Matuidi arriva in posizione da esterno a mettere dentro la palla per Pjanic, che dal limite trova Higuain, palla poi a Sturaro che calcia, altissimo, dalla lunetta. Buono comunque l'impatto fisico in quest'azione.

9' - Si continua sulla stessa falsariga, fino all'errore di Rugani a cui Matuidi rimedia solo parzialmente.

8' - La squadra ospite tutta ripiegata nella sua metà campo. Possesso palla di casa.

7' - Lichtsteiner di testa cerca Douglas Costa che sbaglia il primo controllo e non riesce a proseguire la sua azione.

6' - Douglas Costa in ripiegamento difensivo copre qui il cambio di gioco verso Gobbi. Gamberini ferma Higuain in scivolata al limite dell'area, buon intervento.

5' - Birsa difende bene il pallone e lo gira per Cacciatore. Possesso dei suoi in questa fase.

4' - Hetemaj apre a sinistra per Gobbi, Sturaro ne ferma però la corsa con una poderosa scivolata. Avvio aggressivo dei padroni di casa.

3' - Primo buon disimpegno dei nuovi: Douglas Costa per Matuidi, che serve Higuain. In seguito il francese pressa Cacciatore fino alla bandierina, da cui riprenderà il gioco: ha infatti guadagnato calcio d'angolo.

2' - Higuain subito in pressing sulla corsia sinistra, rimessa laterale per i gialloblù che subiscono poi la pressione con fallo di Matuidi.

1' - Szczesny tocca il suo primo pallone da portiere juventino rinviando lungo. Mandzukic poi viene steso e rimane a terra, per poi rialzarsi senza troppi problemi.

18.00 - SI COMINCIA! Muove la sfera la Juventus.

17.57 - SQUADRE IN CAMPO!

17.55 - Adesso mancano pochi minuti all'ingresso in campo delle squadre: a breve inizierà Juventus-Chievo. Non mancate!

17.45 - Risponde Pjanic, alla stessa emittente televisiva: "Dobbiamo fare le cose e i movimenti che proviamo in settimana. Oggi è difficile, contro una squadra ben organizzata: dobbiamo sbloccarla per farli uscire e poi trovare più spazio fra le linee. Allegri ci ha detto chiaramente che è più importante la partita di oggi. La volontà sarà sicuramente di prendere i 3 punti. Chievo? Loro sono sempre aggressivi, vogliono fare risultato".

17.35 - Castro nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo coraggio. Dobbiamo averlo per affrontare questa partita che sarà molto difficile, abbiamo preparato in queste due settimane tutto quello che dovevamo fare. Cosa faremo? Quello che facciamo sempre: attaccare, correre, a volte soffrire. Siamo tranquilli perchè sappiamo di averla preparata bene".

17.25 - L'unica sorpresa nei bianconeri è la presenza di Asamoah al posto di Alex Sandro, mentre tutto confermato in avanti per Maran che sceglie Pucciarelli e non Pellissier in avanti.

17.15 - La formazione ufficiale del Chievo.



(4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli.

17.06 - In attesa dell'undici dei clivensi...

17.04 - La panchina di Massimiliano Allegri:



Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Barzagli, Howedes, Bentancur, Caligara, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala.

17.01 - Notizia direttamente dal profilo Twitter bianconero: Alex Sandro ha lasciato questa mattina il ritiro per un attacco influenzale. Ecco perché a sinistra partirà Asamoah.

17.00 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA JUVENTUS, ALLA PRIMA CON IL 4-3-3!



Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

16.55 - La Juventus è arrivata allo Stadium. A breve le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Chievo, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabbri.

Higuain e Dybala festeggiano il gol del parziale 1-0 durante la sfida dello scorso anno. | calciomercato.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno passato tranquillamente la sosta, anche se con 13 giocatori in giro per il mondo, dopo le vittorie con Cagliari prima (in casa) e Genoa poi (in trasferta). Adesso si torna all'Allianz Stadium per una partita fondamentale, per iniziare con il piede giusto un tour de force incredibile.

Tour de force che, fra tre giorni, vedrà i campioni d'Italia sfidare il Barcellona al Camp Nou nel debutto stagionale in Champions League. Allegri in conferenza stampa è stato però chiaro: "Non c'è turnover, c'è il Chievo". E ha dato anche delle indicazioni importanti per quanto riguarda la formazione...

Partiamo dagli assenti: quelli accertati sono Barzagli, Chiellini, Marchisio, Khedira e Pjaca. I sudamericani Cuadrado e Dybala hanno fatto pochi allenamenti dal loro ritorno, mentre Mandzukic ha comunque dovuto recuperare la partita col Kosovo con la sua Nazionale, giocando così due volte in due giorni. Bernardeschi ha giocato invece solo pochi minuti con gli Azzurri, nella gara con Israele.

Mario Mandzukic esulta per il suo gol contro il Cagliari. | yahoo.com

La formazione che schiererà Max Allegri dovrebbe essere dunque un 4-3-3, con Szczesny fra i pali. Lichtsteiner, Rugani, Benatia ed Alex Sandro sono tutti certi del loro posto in difesa, mentre in mediana il tecnico ha annunciato la coppia Pjanic-Matuidi: al loro fianco o agirà Sturaro o nessuno: se non sarà l'ex Genoa a giocare si passerà infatti ad un 4-2-3-1 con Bernardeschi sulla trequarti. Douglas Costa e Mandzukic (anche lui nel ballottaggio a tre per due maglie con i due italiani) esterni con Higuain punta in attacco.

Il probabile 11 scelto da Max Allegri.

QUI CHIEVO

Molti meno problemi per i gialloblù, che cercano riscatto dopo la beffa nel finale contro la Lazio nel debutto in casa. Nella prima giornata i clivensi avevano comunque vinto in casa dell'Udinese, ed oggi sperano in un altro successo su un campo bianconero, anche se - ovviamente - il coefficiente di difficoltà è molto più alto.

La maggiore tranquillità dei clivensi è data dai pochi convocati in Nazionale fra i giocatori di Maran: il più rilevante fra questi è Valter Birsa, che con la sua Slovenia ha realizzato un gol splendido nel poker rifilato alla Lituania, confermando il suo formidabile stato di forma. In conferenza stampa il tecnico ha comunque definito "un'impresa" provare a fare punti a Torino.

Anche la lista indisponibili per i veneti è corta: è qui presente infatti solo Meggiorini, che tornerà intorno a novembre. Il mercato - come al solito sufficiente - ha portato però diversi innesti: nell'ultimo giorno sono arrivati Tomovic dalla Fiorentina e Stepinski dal Nantes, che oggi avranno occasione di debuttare.

Birsa, Inglese e Pucciarelli festeggiano il gol decisivo segnato contro l'Udinese dallo sloveno. | gazzettaobjects.it

Rolando Maran comunque dovrebbe affidarsi ancora una volta al suo gruppo e al suo modulo, il 4-3-1-2. In porta c'è Sorrentino, davanti a lui Cacciatore e Gobbi sulle fasce, con Gamberini e Dainelli (entrambi insidiati da Cesar) nel mezzo. Castro, Radovanovic ed Hetemaj formano la cerniera di centrocampo, Birsa completa il rombo. Inglese, neo-acquisto del Napoli, fa coppia con Pucciarelli - o, meno probabilmente, Pellissier.

La risposta di Maran

PRECEDENTI

30 i precedenti ufficiali fra le due squadre: mai una vittoria dei veronesi in Piemonte, una sola considerando anche le gare al Bentegodi (1-0 del 17 gennaio 2010, gol di Sardo). L'anno scorso Madama si impose sia all'andata (1-2, reti di Mandzukic e Pjanic), che al ritorno (2-0, doppietta di Higuain).