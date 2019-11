Serie A, Juventus-Chievo Verona: le formazioni ufficiali

Ci siamo, la Serie A è pronta a scendere in campo per la terza giornata. A dare il via dopo la pausa nazionali sarà la Juventus che scende in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Chievo Verona di Rolando Maran.

Come preannunciato in conferenza stampa, Massimiliano Allegri opta per un turnover ragionato in vista della Champions League. Esordio dal primo minuto per Szczesny, che prende il posto di Buffon, Matuidi e Douglas Costa, dentro al posto di Cuadrado. Si devono ancora sedere in panchina Mattia de Sciglio e Federico Bernardeschi ed assieme a loro anche Paulo Dybala. Il tecnico livornese, infatti, vara il centrocampo a tre con Sturaro titolare assieme all'ex PSG e a Miralem Pjanic.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All: Allegri.

Formazione tipo, invece, per il Chievo Verona, schierato in campo con l'usuale 4-3-1-2 con Birsa a supporto di Inglese e Pucciarelli. A centrocampo Castro e Hetemaj proteggono il creatore Radovanovic, mentre Sorrentino avrà gli esperti Dainelli e Gamberini a fargli da guardia.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. All: Maran.