Lazio - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (4-1): Uragano Immobile, poker biancoceleste

Uno stop brusco del Milan che perde 4-1 contro la Lazio. Buonissima gara giocata dai biancocelesti guidati da uno strepitoso Immobile (tripletta per lui). A segno anche Luis Alberto. Rossoneri malissimo umiliati all'Olimpico. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE 4-1 IN FAVORE DELLA LAZIO

93' Espulso Parolo per doppio giallo!ingenuità del giocatore biancoceleste.

90' Saranno 4 minuti di recupero

89' Kalinic guadagna angolo

86' Giallo per Bonaventura, inutile fallo del numero 5 su Luis Alberto

85'Prova il tiro dalla lunga Bonaventura, facile la presa per Strakosha.

84' Ritmi molto calati in questi ultimi minuti

80' Cambio per la Lazio esce Radu dolorante, esordio per Luiz Felipe.

79' La Lazio ora più che affondare, gestisce la palal

78' biancocelesti spazzano via e partono in contropiede

78' Radu stende Bonaventura, punizione per il Milan

77' Tanti errori da entrambe le squadre

72' Terzo ed ultimo cambio per Montella: dentro Bonaventura, fuori Suso

71' Giallo per Parolo che non arriva in tempo su Calhanoglu

70' Immobile vicino al quarto gol personale, ma la palla sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

67' Curiosita': la Lazio non segnava 4 gol al #Milan da semifinale ritorno Coppa Italia 2003/04, in SerieA da 4-4 99/00

65' Angolo per il Milan. Decisamente un altra squadra ora

63' Lukaku entra al posto di Lulic

62' Squadre molto allungate in questo momento

60' Milan in attacco

59' Brutto fallo di Lulic su Montolivo, cartellino giallo.

57' GOOL DEL MILAN, A SEGNO MONTOLIVO: Da punizione di Çalhanoglu, la palal finisce sui piedi del centrocampista che spinge la palla in rete.

56' Punizione per il Milan

55' Montella cambia sia Cutrone e Borini: dentro Calhanoglu e Borini

54' Tiro a giro di Suso, Strakosha ci mette i guantoni

53' Milan che prova a farsi vedere in attacco

49' QUARTO GOL PER LA LAZIO, CONTROPIEDE GUIDATO DA IMMOBILE E SERVE IN CONTROPIEDE LUIS ALBERTO, IL QUALE DEVE SOLO SPINGERE IN PORTA. CLAMOROSO ALL'OLIMPICO. CHE IMBARCATA PER IL MILAN.

48' GOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO, TRIPLETTA PER IMMOBILE. Leggerezza della difesa del Milan che lascia da solo l'attaccante biancoceleste.

47' Lazio in avanti

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO!

17.04 Montella per il momento non cambia

17-04 Squadre in campo

17.00 E' ricominciato a piovere a Roma!

Finisce il primo tempo la Lazio chiude in avanti: 2-0 sul Milan. Buon avvio dei rossoneri, ma dopo i primi dieci minuti si sono persi. Bene i biancocelesti che prendono il pallino del gioco e rifila due reti sempre con Immobile. a tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO, LAZIO MILAN 2-0

45' Due minuti di recupero

43' Rivediamo il secondo gol della lazio

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO, RADDOPPIO FIRMATO ANCORA DA IMMOBILE! Che tiro al volo per l'attaccante azzurro che trasforma in gol un cross al bacio.

Rivediamo il gol di Immobile

38' GOL DELLA LAZIO! IMMOBILE SU RIGORE! 1 A 0!i Bancocelesti in vantaggio, gol di #Immobile su un bel rigore.

37' Lo batterà Immobile

36' RIGORE PER LA LAZIO, FALLO DI KESSIE SU LUIS ALBERTO. NETTO

33' Ennesimo corner per la Lazio

32' Buon Milan, ma in attacco non sta facendo molto

31' Bella azione dei padroni di casa: Basta crossa al centro per #Lulic che non riesce a toccare la palla

30' Sta crescendo la Lazio

26' Ci prova Suso, palla che non si abbassa a dovere

25' fallo su Biglia. Calcio di punizione per il Milan

23' - Luis Alberto ci prova direttamente da calcio d'angolo, palla controllata da Donnarumma

22' Lazio guadagna un altro corner

21' Ritmi leggermente calati in questi minuti

17' Supremazia territoriale del Milan, ma la vera prima occasione della gara l 'ha avuta la Lazio

16' SI SALVA IN QUALCHE MODO IL MILAN: Corner di Luis Alberto, Bastos solo sulla linea non devia in porta

16' Primo calcio d'angolo in favore della Lazio

15' Fori Wallace per infortunio, dentro Bastos.

13' Tentativo di Borini dal limite dell'area, ma il tiro è debole

12' Lazio per il momento in dieci

11' Infortunio per Wallace!. Gioco fermo

9' Ci prova Kessiè con un tiro dal limite: nessun problema per Strakosha

7' Milan ancora in attacco, Montella molto soddisfatto fino ad ora

4' Buona occasione per il Milan, ma Borini sbaglia il controllo. Rimessa dal fondo per la Lazio

3' Bordata di fischi per Biglia

2' Il Milan ha approcciato la partita con grande personalità

1' Ottima verticalizzazione di Borini per Cutrone, chiude Wallace

E' INIZIATA LAZIO MILAN: prima palla giocata dai rossoneri

15.57 Squadre in campo

15.51 Anche il ds della Lazio, Tare, si è intrattenuto con giornalisti di Mediaset: "Biglia? Non l’ho ancora visto, sicuramente nel finale lo vedrò. Lazio difficilmente migliorabile? Questa frase l’hanno usata tutti, ci hanno giocato. Io credo tanto in questa squadra, possiamo fare bene, abbiamo ambizioni e dobbiamo crederci".

15.43 Mirabelli, ds rossonero, è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo fatto un mercato lungo, estenuante e pieno di tanti giocatori. Ora speriamo che i sacrifici fatti possano dare dei risultati già da oggi pomeriggio”stra squadra deve giocare sempre per ottenere il massimo”.

15.39 I precedenti giocati a Roma sono 75, con un bilancio che vede 19 vittorie della Lazio, 21 successi del Milan e ben 35 pareggi.

15.30 Tra mezz'ora il fischio d'inizio

15.22 Lazio e Milan in campo per ultimare il riscaldamento!

15.16 Le parole di Radu a Sky:" Abbiamo quasi la stessa squadra, i ragazzi che erano con noi si sono rafforzati e hanno più esperienza. Biglia? Lo saluterò, è stato il nostro capitano, ha fatto una scelta, la abbiamo rispettata".

15.12 Il Milan è arrivato allo stadio, c'è anche Han Li

15.08 Le parole di Davide Calabria all'arrivo all'Olimpico: “Sarà difficile, loro sono forti e giocano in casa. Non sarà facile, ma noi siamo qui per vincere. Siamo cambiati tanto, ma ci troviamo bene. Il mister sta cercando di amalgamare al meglio la squadra. Oggi sarà un bel test. Siamo il Milan e dobbiamo cercare di vincere sempre".

14.57 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: Donnarumma A., Storari, Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli, Locatelli, Mauri, Bonaventura, Calhanoglu, André Silva, Kalinic. All.: Vincenzo Montella.

14.55 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA LAZIO

(3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Vargic, Guerrieri, Patric, Bastos, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Crecco, Di Gennaro, Murgia, Palombi, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

14.40 La viabilità è buona intorno allo stadio, a Roma si sta normalizzando il tutto

14.35 Tweet della Lazio: "Ultimi preparativi, anche il terreno di gioco si prepara a #LazioMilan"

14.00 La nota della Lega

La Lega Serie A, sentita la Protezione Civile Comunale e la Questura di Roma, che non ha rappresentato particolari criticità di ordine pubblico in relazione alla disputa della gara odierna, ha disposto che la gara Lazio - Milan della 3a giornata di campionato abbia inizio alle ore 16, anziché alle 15, per favorire un più regolare afflusso degli spettatori allo stadio

13.11 LAZIO MILAN SI GIOCHERA' ALLE 16.00! Il prefetto ha dato l'ok per disputare la partita

12.36 Dopo Sampdoria-Roma, si va verso il rinvio di Lazio-Milan. Si attende a breve la decisione del prefetto

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Lazio - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questo entusiasmante match. Calcio d'inizio ore 15.00. Restate con noi!

Dopo la pausa delle Nazionali, il campionato è tornato. Dopo la vittoria della Juventus di ieri con il Chievo, oggi scendono in campo tutte le altre, eccezion fatta per Sampdoria - Roma rinviata per maltempo.

Al momento sono due i punti di distanza che separano le squadre: i rossoneri hanno vinto entrambe le prime partite rispettivamente contro Crotone e Cagliari, invece la Lazio ha pareggiato all'esordio con la Spal, ma poi ha strappato i tre punti sul campo del Chievo.

Per il Milan è il primo significativo test della stagione. Se i rossoneri vogliono qualificarsi alla prossima Champions League, dovranno migliorare il trend con le dirette concorrenti. La squadra di Montella, nello scorso campionato, ha avuto un insufficiente rendimento negli scontri diretti e, anche per questo, si è classificata soltanto sesta.

la presse

Quello di oggi sarà un match pieno di insidie: sicuramente sarà una partita che darà una dimensione iniziale alle ambizioni del Milan, che ha sì vinto le prime sei gare della stagione, ma contro squadre inferiori.

Contro la Lazio è il primo vero banco di prova per Bonucci e compagni. Il tecnico del Milan conferma il tridente con Suso, Cutrone, Borini. Panchina sia per Kalinic e Andrè Silva, ma anche per Jack Bonaventura appena rientrato dall'infortunio. Calabria sostituirà l'infortunato Conti, a centrocampo Lucas Biglia prenderà le chiavi del centrocampo rossonero di fronte alla sua ex squadra.

Sarà proprio l'argentino l'osservato speciale per Simone Inzaghi: centrocampo folto e due trequartisti (Milinkovic-Savic e Luis Alberto) con il doppio compito di soffocare Biglia. Ma da segnalare diverse assenze tra le fila laziali: out Felipe Anderson e, molto probabilmente, al neo acquisto Nani.

la presse

Ma anche per la Lazio sarà una prova da grande. Solo il maltempo può rovinare una sfida tra due squadre che puntano al vertice.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi: "Sarà importante perchè abbiamo defezioni. E’ capitato anche lo scorso anno di avere assenze di troppo. Vorrei aver affrontato il Milan al completo, ma ci vorrà tempo per recuperare gli infortunati. Noi abbiamo lavorato bene e ho visto i ragazzi pronti".

Vincenzo Montella: "Ci sono grandissime aspettative e ambizioni, finora abbiamo risposto nella maniera giusta. Le ambizioni reali non le conosciamo neanche noi. Siamo una squadra in divenire, la gara di domani non sarà decisiva a prescindere dal risultato".

la presse

I CONVOCATI

Lazio

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Palombi.

Milan

Portieri: Donnarumma, Donnarumma A., Storari

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic; Immobile. A disp.: (Vargic, Guerrieri, Patric, Bastos, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Crecco, Di Gennaro, Murgia, Palombi, Caicedo). All. Inzaghi

Indisponibili: Felipe Anderson, Nani

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: (A. Donnarumma, Storari, Romagnoli, Zapata, Antonelli, Abate, Locatelli, Bonaventura, J. Mauri, Calhanoglu, Kalinic, Andrè Silva). All. Montella

Indisponibili: Conti

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

PRECEDENTI, CURIOSITA' E STATISTICHE

Sono 148 i precedenti tra le squadre: i rossoneri sono in netto vantaggio con 63 successi, 58 pareggi e 27 sconfitte.

La Lazio ha vinto solo uno degli ultimi nove precedenti in Serie A contro il Milan (nel gennaio 2015): quattro sconfitte e quattro pareggi completano il parziale.

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite fuori casa in Serie A (35): 21 successi rossoneri e 18 biancocelesti.

Grande ex di giornata, Lucas Biglia ha disputato 109 partite di Serie A con la maglia della Lazio (segnando 13 volte) dal 2013/14 alla passata stagione.

Vincenzo Montella è imbattuto da allenatore in Serie A contro Simone Inzaghi, grazie a due vittorie e un pareggio. Il tecnico rossonero ha vinto sei dei 13 precedenti con la Lazio da allenatore in Serie A (4N, 3P) rimanendo imbattuto nelle quattro sfide più recenti (2V, 2N).

[statistiche: opta e acmilan.com]