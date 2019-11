Risultato Crotone - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Skriniar, Perisic! (0-2)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di giornata. Alla prossima!

Inter sola davanti a tutti con 12 punti, aspettando tutte le altre gare.

52' - Finisce la gara. Inter batte Crotone 2-0.

50' - Due minuti al termine.

48' - PERISIIIIC! Joao Mario lavora sulla trequarti, trova largo Perisic che controlla, entra in area e mira - con profitto -l'angolo lontano.

47' - Ammonito Candreva, scomposto su Martella

46' - Recupero record: 7 minuti!

45' - Icardi lavora il pallone, poi si crea lo spazio e prova la conclusione, ma manca la sfera.

43' - Sprinta Candreva che lascia palla a Joao Mario, servizio impreciso per Icardi.

40' - Cambio Inter: D'Ambrosio - dolorante - per Ranocchia.

40' - Cambio Crotone: Tumminello per Ceccherini.

37' - SKRINIAAAAAAR! VANTAGGIO INTER! Da punizione, Joao Mario scodella in mezzo; sponda di Perisic per Skriniar che - nel bel mezzo di una mischia - riesce a bucare Cordaz calciando di punta. 0-1!

36' - Triangolo sublime tra Perisic e Nagatomo, quest'ultimo subisce fallo da Faraoni all'altezza del lato corto dell'area di rigore.

33' - Controllo, e destro al volo di Barberis: Miranda respinge.

31' - Cross pericoloso di Perisic, anticipato Icardi.

27' - Prende il centro Joao Mario, poi scocca il fendente; palla altissima.

25' - CANDREVA! Imbastisce l'uno contro uno con Martella, poi calcia. Bravo Cordaz

23' - HANDANOVIC! CHE PARATA! Cross di Stoian che rimbalza e permette a Rodhen di colpire indisturbato ed a colpo sicuro; Handanovic vola ed evita l'1-0.

22' - Fuori Ajeti, colpo di calore per lui. Dentro Cabrera.

20' - Secondo cambio Inter: Nagatomo per Dalbert

18' - Lancio splendido di Barberis per il taglio di Budimir. L'ex Sampdoria - però - era nettamente in posizione irregolare.

17' - Prova a stringere i denti ed a rimanere Dalbert.

16' - Problemi per Dalbert, crampi per lui. Si prepara Nagatomo.

15' - Tonev cambia fascia cercando Stoian, il laterale imbecca un duello con D'Ambrosio commettendo fallo

12' - D'AMBROSIO! Cross che si trasforma in tiro, attento Cordaz.

11' - Primo cambio per Spalletti: fuori Gagliardini, dentro Vecino.

9' - Attacca il Crotone da diversi minuti, Inter senza idee e sulla difensiva.

6' - TONEV! Miranda viene scavalcato dallo scatto di Tonev, il centravanti entra in area ma trova un Handanovic attento.

5' - Barberis - da punizione - cerca le torri in mezzo, pallone troppo lungo

3' - Joao Mario tenta di sfondare sulla sinistra, Ajeti fa buona guardia e si rifugia in angolo.

1' - Iniziano gli ultimi 45 minuti!

Davvero poco da dire in questo primo tempo. Inter sterile, lenta nella manovra, e nulla in impostazione, pericolosa solo con Joao Mario nel cuore della prima frazione. Crotone che ha fatto della ripartenza un suo pregio, non sfruttando a dovere molte palle sulla trequarti. Primi 45' minuti tutt'altro che spettacolari.

47' - Termina la prima frazione di gioco.

46' - Cross lungo di Perisic, dopo aver fatto fuori Martella; Candreva non riesce ad impattare.

46' - Un minuto di recupero

45' - Imbucata di Borja Valero per Perisic, Cordaz perfetto in uscita.

44' - Rodhen si avventura nell'area nerazzurra, cross dentro per Mandragora che non riesce a far male.

42' - MARTELLA! Di collo esterno, da punizione, palla che sfila larga.

40' - Intervento scomposto di Miranda su Tonev, Giallo.

39' - Sbaglia Dalbert il passaggio per Perisic, altro errore del brasiliano

35' - Budimir strappa palla ad un distratto Skriniar, appoggia a Rodhen e va in mezzo, ma non si chiude il triangolo.

34' - Dalbert cerca fortuna in mezzo, cross sballato.

32' - D'Ambrosio scherma Budimir, palla che arriva a Gagliardini che cerca subito Icardi. Il 9 controlla, ma viene rilevato in posizione di offside.

29' - JOAO MARIO! Borja Valero recupera palla nella propria area e fa partire il contropiede servendo Perisic sulla corsa, servizio a sua volta per Joao Mario che - davanti a Cordaz - angola troppo; palla leggermente larga. Prima vera occasione.

28' - Retropassaggio corto di Ceccherini, Cordaz anticipa un Icardi in agguato.

26' - Arriva sulla trequarti Budimir, conclusione debole ed imprecisa che viene deviata. Angolo.

24' - Candreva riceve e tenta di pescare Perisic sul secondo palo; suggerimento errato.

21' - Trova spazio D'Ambrosio sulla destra, cross immediato rigettato dalla difesa.

20' - Solito spartito: Inter che fa girare palla docilmente, Crotone compatto ed in attesa dell'errore.

17' - Palleggio prolungato dell'Inter, che si rivela sterile. Gagliardini va dentro da Icardi, Ajeti lo bracca perfettamente.

14' - Corre Joao Mario sulla mancina, verticale per Perisic che viene pescato in posizione di offside.

13' - PERISIC! Rimessa laterale lunghissima di D'Ambrosio; Perisic controlla, sterza e calcia. Blocca Cordaz.

11' - Attacca a testa bassa il Crotone, che ha acquisito fiducia.

9' - TONEV! Miranda sbaglia il controllo, Tonev gli scippa la sfera e s'immola verso la porta. Arrivato al limite lascia partire il tiro, Handanovic respinge.

7' - Manovra compassata dell'Inter, il Crotone chiude ogni spazio.

5' - Punizione velenosa di Joao Mario, sbroglia la retroguardia di casa.

3' - Mandragora scippa palla a centrocampo, Stoian da il via al contropiede ma trova Skriniar sulla propria strada.

2' - Primo guizzo di Dalbert, che lascia sul posto Rodhen. Poi sfuma l'azione.

1' - Partiti!

Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione di Livorno.

Le squadre sono schierate. Adesso inno ufficiale della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Crotone - Inter, 4° giornata della Serie A 2017/18. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.

Si gioca all'Ezio Scida, impianto da 16.547 posti a sedere situato a Crotone.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic tra i pali, Miranda e Skriniar a sua protezione con D'Ambrosio e Dalbert terzini. Borja Valero e Gagliardini frangiflutti di centrocampo; Joao Mario alle spalle di Icardi, Candreva e Perisic ali.

La milano nerazzurra ha voglia di Inter, ha voglia di tornare ad assaporare costantemente le zone nobili della classifica. Luciano Spalletti è senza dubbio il condottiero adatto per far vibrare il cuore ai tanti tifosi che giurano - ogni settimana - amore all'Inter. Tre partite, tre vittorie, quella con la Roma da circoletto rosso. Si riparte da Crotone, cercando un 4 su 4 importante.

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Spalletti in conferenza stampa.

Sceglie il 4-4-2 Nicola. In porta Cordaz, difesa formata da - destra verso sinistra - Sampirisi, Ajeti, Ceccherini e Martella. Barberis e Mandragora mediani, Rodhen e Stoian esterni. Davanti, Budimir fa coppia con Tonev.

Ancora in fase di rodaggio il Crotone, a quota uno dopo tre giornate di campionato. La squadra di Davide Nicola ha bisogno di fiducia e condizione per tornare ad esprimere il calcio spumeggiante visto nell'ultimo spicchio dello scorso campionato. Sono attesi al varco - inoltre - Budimir e tutto il pacchetto offensivo, rimasto a secco in queste prime tre uscite. L'Inter è un importante trampolino di lancio per mettere in riga alcuni parametri importanti, proponendo un calcio offensivo.

Allenamento Crotone - Fonte: fccrotone.it

Nicola in conferenza stampa.

Sono 2 i precedenti totali, entrambi giocati lo scorso campionato. L'Inter ha trionfato nella partita d'andata - 3-0 - il Crotone timbrò una pagina storica al ritorno. Nell'Aprile scorso, un doppio Falcinelli - rigore più contropiede tambureggiante - mise alle corde i nerazzurri, ai quali non bastò il gol di D'Ambrosio.

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Dobosz e Giallatini, quarto uomo Pezzuto. V.A.R. (video assistant referees) Damato, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Marini.