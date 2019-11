Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: dal 1' Mandzukic e Chiellini

Il lunch match della quarta giornata di Serie A vede in campo Sassuolo e Juventus in una sfida caldissima: al Mapei Stadium i neroverdi cercano la prima vittoria in campionato, mentre i bianconeri non vogliono mollare la presa e puntano a tenere il passo: al momento sono a punteggio pieno, nove punti in tre gare. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Bucchi conferma per dieci undicesimi la formazione sconfitta sul campo dell'Atalanta una settimana fa, con un solo cambio obbligato: Berardi per Politano in avanti. A centrocampo Sensi e Mazzitelli interni con Magnanelli perno centrale, sulle corsie Lirola (di proprietà della Juve) ed Adjapong. Difesa a tre con Letschert centro-destra, Acerbi centro-sinistra e Cannavaro in mezzo. Tra i pali Consigli.

Sassuolo (3-5-2) - Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Sensi, Magnanelli, Mazzitelli, Adjapong; Politano, Falcinelli. All. Bucchi

Massimiliano Allegri si affida al 4-2-3-1 e ritrova Cuadrado e Mandzukic sugli esterni, entrambi titolari con Bernardeschi e Douglas Costa in panchina. In mediana confermati Matuidi e Pjanic, davanti agiscono Dybala e Mandzukic. Davanti a Buffon si rivedono Rugani e Chiellini dopo l'assenza del Camp Nou, il secondo rientra dall'infortunio. Sulle fasce i titolari, Lichtsteiner ed Alex Sandro.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri