Lazio - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - De Vrij, Koulibaly, Callejon, Mertens, Jorginho! (1-4)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Napoli e Juventus appaiate in testa a quota 15, Lazio che scivola sesta a 10 punti.

48' - Termina la gara. Lazio 1 - Napoli 4

48' - JORGINHOO! NAPOLI FORZA 4! Piattone che spiazza Strakosha.

47' - RIGORE NAPOLI! Zielinski viene travolto da Parolo, penalty netto.

46' - Due minuti di recupero

43' - MILIK! Raccoglie il suggerimento di Insigne, palla a lato non di molto.

42' - GHOULAM! Botta centrale del terzino, blocca Strakosha.

41' - Ultimo cambio Napoli; Callejon fuori, dentro Rog

40' - Adesso si gioca poco, Napoli che fa girare palla.

36' - Cambio Napoli; Milik per Mertens.

32' - Ritmi estremamente blandi all'Olimpico, ormai la gara è nettamente indirizzata.

28' - Cambio Napoli; esce Hamsik, entra Zielinski

27' - Anche Basta si aggiunge alla lunga lista di Infortunati. Si tocca il muscolo e cade sul terreno di gioco. Serve la barella per lui, Lazio in dieci perchè ha terminato i cambi

24' - Napoli ora sul velluto.

20' - ALLAN! Destro da appena fuori area, blocca Strakosha.

19' - Serpentina di Immobile sulla corsia di destra; Lukaku lo affonta e lo stende, ma Damato non fischia fallo.

18' - Cambio Lazio; Lukaku per Milinkovic-Savic

18' - INSIGNE! Destro ficcante dal limite, Strakosha - aiutato dal palo - salva la porta.

16' - Napoli che ora viaggia a ritmi altissimo, KO tecnico della Lazio.

14' - MERTEEEENS! CHE GOL, CHE GOL! Imbucata di Jorginho per Mertens, Strakosha lo anticipa ma non blocca,permettendo all'esterno di fare un gol clamoroso. Con il portiere fuori dai pali, s'inventa un pallonetto impossibile che muore all'angolino. Incredibile.

11' - CALLEJOOOOON! VANTAGGIO NAPOLIII! Uno-due devastante del Napoli; Hamsik imbuca per Callejon, che mira l'angolino. 1-2!

9' - KOULIBAAAAALYYY! PAREGGIO! La difesa si dimentica di Albiol, che va a botta sicura da angolo; Strakosha fa un miracolo, ma non può nulla sulla respinta del centrale. 1-1!

8' - ALLAN! Rasoiata pericolosa, Parolo in angolo.

7' - KOULIBALY! Colpo di testa del centrale in area, facile Strakosha.

5' - Lulic in verticale per Immobile, il centravanti converge al centro ma sbatte contro Koulibaly.

3' - Finta di Milinkovic-Savic, con Immobile che scappa sulla sinistra; Koulibaly chiude.

2' - Tacco di Luis Alberto per Murgia che entra in area, la difesa frena la sua avanzata.

1' - Partiti!

Cambio Lazio all'intervallo: De Vrij non ce la fa, Murgia al suo posto.

Primo quarto d'ora di studio, poi le linee diventano meno serrate. Ne approfitta la Lazio con De Vrij - gol - e le pericolose sortite di Immobile. Si vede anche il Napoli, soprattutto nel finale.

47' - Termina il primo tempo, Lazio in vantaggio!

46' - Due minuti di recupero

45' - STRAKOSHA! MIRACOLO! Callejon si ritrova davanti al portiere biancoceleste, controllo e tocco dal biliardo sul palo lontano; Strakosha con la punta della dita la manda in angolo Damato poi chiama l'offiside

44' - MARUSIC! Apertura pazzesca di Milinkovic-Savic per la corsa di Marusic; converge il laterale e calcia, si accartoccia Reina

43' - Insigne da lontano, palla che schizza sul fondo.

40' Calcia Allan dai 25, palla larga.

39' - Tacco favoloso di Luis Alberto a liberare Immobile; Maggio e Koulibaly chiudono.

38' - HAMSIK! PALO! Si muove sul filo del fuorigioco Hamsik servito da Mertens, il 17 prova a driblare Strakosha e calcia, legno.

37' - Tacco di Insigne per Hamsik, che prova a chiudere il traingolo; Basta fa buona guardia e spazza.

34' - Esterno di Milinkovic-Savic per la corsa di Immobile, Reina esce dall'area e commette fallo. Giallo per il portiere, che rischio.

32' - Punizione profonda e lunga, Immobile prova ad arpionare la palla ma non ci riesce. Rimessa dal fondo.

29' - DE VRIIIIIJ! VANTAGGIO LAZIOOOO! L'autopalo di Hamsik fa tremare il Napoli. Palla che arriva ad Immobile; si beve Allan, sfila via a Koulibabily e mette dentro per il tap-in di De Vrij.

27' - INSIGNE! Taglia centralmente il 24, che riceve palla dalla destrs; destro di prima intenzione bloccato da Strakosha.

25' - Giallo per Mertens, intervento scomposto del belga su Lucas Leiva.

24' - Rilancia palla e si arrende Bastos. Cambio; al suo posto Marusic

23' - Cade a terra Bastos, che lamenta dolore al polpaccio. Il terzino esce dal campo, riceve le cure e rientra.

21' - Giallo per Radu, primo ammonito della gara.

20' - Giocata sontuosa di Milinkovic-Savic. Prima nasconde palla a due avversari, poi li salta con la combo tacco e tunnel.

19' - Luis Alberto - di prima - cerca il movimento di Immobile, Reina anticipa tutti e blocca.

18' - Insigne attacca l'area di rigore, Bastos lo frena. Ottima gara del difensore biancoceleste.

15' - Controllo e sponda di Immobile per l'avanzata di Luis Alberto; l'ex Toro taglia centralmente e riceve il tocco di ritorno; bravissimo Reina ad anticiparlo, intervento difficile.

12' - Si gioca molto a centrocampo, con le due squadre diligenti nel cercare spazi.

9' - Contropiede di Immobile, che scarica la sfera a Milinkovic-Savic. Slalom gigante del serbo, che viene fermato fallosamente da Maggio. Damato - però - non ravvisa fallo.

8' - Ancora in fase embrionale il match, gara che ha ancora il cavalletto. Adesso più propositiva la Lazio.

5' - Manata involontaria di Mertens a Radu, fallo.

2' - Subito ritmi alti all'Olimpico. Manovra avvolgente del Napoli opposta al contropiede veloce della Lazio.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa!

Anche Sarri effettua un cambio rispetto alla goleada di Benevento. In difesa, Hysaj si siede per fare spazio a Maggio.

Inzaghi cambia una sola pedina dalla trasferta di Genova. Rifiata Murgia sulla mediana, c'è Parolo ad affiancare Lucas Leiva.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo allo spogliatoio della Lazio.

Diretta scritta - live e online - di Lazio - Napoli, incontro valido per la quinta giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca all'Olimpico, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Damato.

Scontro d'alta classifica nella capitale. Il Napoli, a punteggio pieno, sbarca a Roma, di fronte la Lazio, tre punti dietro l'Inter (una partita in più), due da recuperare alla banda di Sarri. Il match di questa sera può alzare il sipario sulle reali gerarchie.

Un Napoli fin qui perfetto in campionato, KO però in Champions. Siamo all'alba della seconda tornata europea, fattore da considerare nelle scelte dei due allenatori. La Lazio ha maggior credito, in virtù dell'affermazione col Vitesse, il Napoli, di contro, è spalle al muro in Coppa.

Lazio

Chiaro il pensiero di Inzaghi. L'undici tipo in A, rotazione in Europa League, con l'inserimento di alcune seconde linee in grado di dare respiro ai titolarissimi. Senza Wallace, poche le alternative nel settore arretrato, davanti è ancora assente Felipe Anderson.

De Vrij non è al meglio, difficile Inzaghi rinunci però al totem olandese. In caso di forfait, Leiva nei tre di difesa. Con De Vrij, invece, Leiva in mediana e difesa rifinita da Bastos e Radu.

Oltre al brasiliano, a centrocampo, Parolo, con Basta e Lulic a presidiare le corsie. Luis Alberto e Milinkovic ondeggiano alle spalle di Immobile.

La conferenza di Inzaghi

Napoli

L'unico dubbio di Sarri è nella zona mediana. Hamsik, al momento, fatica. Cresce la candidatura di Zielinski, spesso decisivo in Serie A. Possibile turno di riposo, quindi, per il capitano.

Mertens si muove da falso nove, a sinistra Insigne, a destra Callejon. Jorginho in cabina di regia, Allan mezzala destra. A protezione di Reina, Koulibaly e Albiol, terzini Hysaj e Ghoulam.

Nessun incontro con la stampa per il Napoli nella giornata di ieri.

Il duello tra Lazio e Napoli è anche il duello tra Immobile, decisivo a Genoa nell'ultimo turno, ed Insigne, lo scugnizzo di Sarri. Insieme nel meraviglioso Pescara di Zeman e ora di fronte all'Olimpico, alla guida di due squadre pronte a giocarsi il titolo.