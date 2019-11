Milan - Spal in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (2-0): 2 rigori su 2, Rodriguez e Kessie a segno!

Il Milan vince per 2-0 in casa contro la Spal. Reti realizzate entrambe su rigore da Rodriguez e Kessie. 4 vittorie su 5 gare giocate per i rossoneri che hanno gestito bene la partita di questa sera. La Spal ha fatto vedere poco o nulla. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di VAVEL ITALIA!

FINISCE LA PARTITA, MILAN 2 SPAL 0

47' Poche emozioni in questi minuti di recupero

45' Tiro da dimenticare per Suso: la sua conclusione finisce direttamente in tribuna

90' Ci saranno 4' minuti di recupero

88' Giallo anche per Romagnoli

87' Schiavon ammonito

85' Fallo in attacco di Kessie

84' Punizione in favore del Milan, a terra Bonaventura.

83' La Spal spinge

82' Altro corner per la Spal

81' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: fuori biglia, dentro Locatelli

79' Angolo per la Spal, poi fuorigioco di Viviani

78' Ritmi leggermente calati in questi ultimi minuti

73' Secondo cambio anche per Montella: dentro Bonaventura, fuori Calhanoglu

73' Fuorigioco di Borriello

70' Secondo cambio per la Spal: entra Schiavon per Felipe.

68' Tiro al volo di Suso, ma la conclusione dello spagnolo non si abbassa

65' Ammonito Schiattarella per un brutto fallo su Andrè Silva

63' Rivediamo il secondo gol del Milan

62' Primo cambio anche per il Milan: fuori Kalinic, al suo posto Suso.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Kessiè spiazza Gomis. 2-0 PER IL MILAN

60' Rigore netto, nessun giocatore della SPal

59' RIGORE PER IL MILAN: Fallo di Felipe su Kessie

58' ' Primo cambio per la Spal: Esce Grassi ed entra Schiattarella

57' Azione prolungata per i rossoneri che vanno al tiro con Biglia: Gomis blocca

55' Angolo per il Milan

52' SPAL VICINO AL GOL DEL PARI CON MATTIELLO, MA BONUCCI SALVA SULLA LINEA

51' Spal in avanti

50' tiro cross di Kessié che finisce sul fondo

49' Angolo per il Milan

'49: cross Rodriguez crossa, Salamon rischia l'autorete.

45' Il Milan recupera subito palla e poi va al tiro con Calhanoglu, ma la conclusione del turco finisce ampiamente fuori

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dalla Spal

21.49 le Squadre ritornano in campo

21.46 Totale spettatori: 45 343

21.41

Buon primo tempo dei rossoneri che vanno negli spogliatoi in vantaggio con un gol realizzato da Rodriguez su rigore. Poco la Spal in attacco. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: MILAN SPAL 1-0

45' Un minuto di recupero

43' Kessie guadagna un buon corner

42' Il gioco riprende

41' Grassi a terra

38' Ottimi riflessi per Donnarumma: il portiere rossonero è bravo ad anticipare Paloschi

37' Buona chiusura di Romagnoli su Paloschi in area

36' Altra conclusione col sinistro di André Silva, para in due tempi Gomis

33' Conclusione dalla distanza per Romagnoli, palla che sfiora la traversa

29' Corner per la Spal. Andrè Silva allontana

28' Rivediamo il gol del Milan

26' GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, RIGORE PERFETTO CALCIATO DA RODRIGUEZ: lo svizzero spiazza Gomis e porta in vantaggio i rossoneri dagli 11 metri!

25' Calcerà Riccardo Rodriguez

24' RIGORE PER IL MILAN!

23' Ennesimo corner per il Milan

20' Zapata schiaccia di testa ma la palla termina sopra la traversa

19' ABATE VICINO AL GOL: - Occasione per i rossoneri con un gran tiro del terzino destro da dentro l'area, Gomis si rifugia in corner

16' Altra occasione per i rossoneri, questa volta al tiro ci va Kalinic, ma il tiro del croato viene deviato e Gomis para

14' Altro angolo per i rossoneri

11' OCCASIONE MILAN: Splendido assist di Kessie per Andrè Silva, ma il portoghese calcia male

10' gran botta da fuori area di Rodriguez, palla che finisce sopra la traversa

9' Angolo per il Milan

8' 0-0 - Fallo su André Silva, altra punizione per i rossoneri

8' Cross di Lazzaro, Zapata anticipa all'ultimo Paloschi e mette in angolo

7' Va Calhanoglu, ma prende in pieno la barriera

6' Punizione interessante per il Milan

2' Fuorigioco di Antenucci

2' Milan molto distratto in questo inizio di gara

1' brutta palla persa di Romagnoli, poi Paloschi commette fallo su Bonucci

0-0 INIZIA LA PARTITA, E' il Milan a gestire il primo pallone

20.44 le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.39 Nel prepartita di Milan-Spal, Bonaventura è stato premiato da Massimiliano Mirabelli per le 100 presenze con la maglia del Milan

20.35 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra dieci minuti scenderanno in campo

MILAN: Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Kalinic, Andrè Silva. A disp.: Donnarumma, Storari, Calabria, Musacchio, Paletta, Bonaventura, Gabbia, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, Suso. All.: Montella.

SPAL: Gomis; Salamon, Vignati, Felipe; Lazzari, Mora, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi. A disp.: Panchina: Poluzzi, Marchegiani, Cremonesi, Bellemo, Bonazzoli, Konate, Vaisanen, Schiavon, Borriello, Vitale, Schiattarella, Costa. All.: Semplici.

20.28 Il Milan sta ultimando il riscaldamento finale

20.26

20.22 Abbiati a Premium: "Miglioriamo il gioco col nuovo modulo. Al Milan tanti cambiamenti ma anche tanta voglia di far bene".

20.16 Anche Andrè Silva ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Ho segnato 5 gol in Europa League e so che nel campionato italiano non ne ho segnato nessuno, anche perchè ho giocato meno. Sono pronto e al massimo e spero di far bene. Ho l'appoggio dei compagni e dello staff tecnico".

20.01 Le parole di Alberto Paloschi ai microfoni di mediaset Premium: "Dobbiamo fare una bella partita e fare punti perché è importante per noi. Abbiamo vinto contro l’Udinese e pareggiato con la Lazio, poi abbiamo perso due partite".

19.56 Un salto nello spogliatoio del Milan

19.49 Ecco la formazione ufficiale dello SPAL

Gomis; Salamon, Vignati, Felipe; Lazzari, Mora, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici.

19.45 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

(3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Kalinic, André Silva

19.38 Eccoci collegati cari lettori

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Spal. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questa gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Calcio di inizio ore 20,45. Restate con noi!

Il Milan ospita la neopromossa Spal per il primo turno infrasettimanale della stagione. I rossoneri vengono dal successo interno contro l'Udinese di domenica e l'obiettivo è di continuare questa striscia positiva. Dall'altra parte la squadra di Semplici viene da due sconfitte consecutive e ha voglia di riscattarsi.

lapresse

Vincenzo Montella pare che abbia accantonato l’idea 3-4-2-1 per tornare al 3-5-2. Davanti spazio a Kalinic ed Andrè Silva, in difesa torna Zapata per Romagnoli. Al centro, turno di riposo per Bonaventura e spazio a Calhanoglu.

Delicata trasferta per la Spal. Il Milan dovrà fare attenzione ai molti ex della partita: Marco Borriello e Alberto Paloschi, entrambi ex rossoneri e cresciuti nelle giovanili di Milanello, dovrebbero partire dalla panchina.

twitter

Semplici recupera Felipe, mentre davanti spazio ad Antenucci. Arbitra l'incontro Abisso della sezione di Palermo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Bonucci ha fatto molto effetto il suo trasferimento e sono aumentate le sue responsabilità. Noi abbiamo grandi ambizioni e grandi obiettivi. Possiamo alternare vari giocatori per caratteristiche tecniche e fisiche. Agli attaccanti vengono chieste delle cose e serve più freschezza da parte loro".

acmilan

Leonardo Semplici: "Più che la nostra condizione psicologica temo il nostro avversario. E' una squadra molto forte che in estate ha investito molto. Poi ha un bravo allenatore che conosco molto bene. Sappiamo che nel corso del nostro percorso in Serie A saranno tante le sconfitte, forse qualcuno si è dimenticato da dove veniamo".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

acmilan

Spal: non ancora comunicati

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Musacchio; Calabria, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; A. Silva, Kalinic.

Spal: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari M., Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Borriello, Antenucci.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

32 precedenti con la SPAL in Serie A: 19 le vittorie per il Milan, 12 i pareggi ed un successo per i ferraresi.

Gli ultimi cinque precedenti a San Siro:

5 maggio 1963 – Milan-Spal 4-0 (2′ Rivera; 41′ Fortunato; 42′ Altafini; 46′ David).

12 gennaio 1964 – Milan-Spal 1-1 (67′ Trapattoni; 77′ Massei).

20 febbraio 1966 – Milan-Spal 1-1 (62′ Rivera; 88′ Muzzio).

16 aprile 1967 – Milan-Spal 2-0 (19′ Mora; 58′ Mora).

21 gennaio 1968 – Milan-Spal 3-2 (11′ Bigon; 15′ Sormani; 19′ Bozzao; 66′ Rivera; 89′ Prati)

Nessuna squadra ha segnato più del Milan su palla inattiva in questo campionato (quattro reti).

Quella di Montella è la squadra che ha segnato più gol (cinque) nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A.