Risultato Inter - Genoa in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - D'Ambrosio! (1-0)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel, buon proseguimento di serata. Restate con noi per le cronache ed i post di ogni gara.

Inter terza a - 2 dalla coppia Juventus/ Napoli. Genoa che resta penultimo a 2 punti.

49' - Termina qui il match: Inter 1 - Genoa 0.

49' - Altro rosso: Taarabt entra a forbice du Karamoh. Guida non ha dubbi e lo manda sotto la doccia.

48' - Rossettini si becca il giallo, fallo su Karamoh.

46' - Quattro minuti di recupero.

45' - Ripartenza fulminea dell'Inter, con Eder che s'immola verso al porta. Omeonga lo butta giù, e si becca il rosso diretto. Chiara occasione da gol.

43' - D'AMBROSIOOOOOOO! VANTAGGIO INTEEER! Da angolo, salta su Omeonga e deposita in rete. 1-0.

42' - KARAMOH! Tiro da distanza siderale, la traiettoria mette in difficoltà Perin.

39' - Migliore travolge Karamoh, giallo

37' - Cambio Inter: Joao Mario prende il posto di Brozovic.

36' - Rosi in mezzo, Handanovic va a vuoto, salva l'area D'Ambrosio.

34' - Cambio Genoa: Veloso - sofferente - esce, dentro Rigoni.

33' - OMEONGA! Pandev lavora un gran pallone al limite, servizio per Omeonga che calcia in porta; Handanovic in due tempi con un intervento fantastico.

29' - Cambio Genoa: Pandev per Pellegri.

28' - EDER! Icardi fa la sponda, Eder calcia di prima di collo esterno; vola Perin.

27' - Cambio Inter: Karamoh per Borja Valero

25' - BROZOVIC! Traversone di Perisic dalla destra, Brozovic colpisce da due passi ma non riesce ad imprimere forza alla conclusione; para Perin

24' - ICARDI! Brozovic tenta il fendente da fuori, Perin distino; sulla respinta Icardi mette ancora alla prova il capitano genoano. Ma era fuorigioco.

21' - Dalbert aggancia Rosi e commette fallo, partita opaca del terzino brasiliano.

19' - Vecino svetta da angolo, Rosi mette il pallone in angolo ma Guida non ravvisa corner.

18' - Brozovic in verticale per Icardi, che lascia sfilare e va dentro; angolo

15' - Cambio Inter: Eder per Candreva.

14' - Cross lungo di Perisic, Candreva non arriva sul pallone.

11' - Cross interessante di Dalbert, bravo a cambiare fascia per Candreva; l'87 controlla male e non capitalizza una grande occasione.

8' - Cambio Genoa: fuori Laxalt, dentro Migliore

5' - Dopo l'iniziale sfuriata rossoblu, l'Inter sembra aver acquisito fiducia.

2' - LAXALT! Rosi recupera palla, si fa la fascia, e cede il pallone ad Omeonga; il laterale supera Dalbert con un guizzo, corre sulla linea di fondo e cerca Laxalt dal lato opposto; piattone al volo del 93 che termina alto di nulla.

1' - Inizia il secondo tempo.

Inter spumeggiante nei primi 6-7 minuti, poi la luce si spegne ed esce il Genoa alla distanza. Ottimi Omeonga e Taarabt sulle fasce, Pellegri si muove bene in area. Nerazzurri troppo compassati, mediana poco presente ed Icardi che fatica a ricevere palloni.

46' - Termina il primo tempo, 0-0.

45' - BROZOVIC! PALO! Tambureggiante Vecino che scappa centralmente prima di alleggerire su Candreva; l'87 cerca Brozovic in area, controllo e destro che si stampa sul palo.

43' - TAARABT! Gran conclusione dell'11 che costringe all'intervento Handanovic, angolo.

41' - Converge al centro Dalbert, conclusione debole e centrale.

39' - PELLEGRI! Traversone di Biraschi al centro, Pellegri tenta la girata in tuffo ma la sfera gli rimbalza davanti rendendo difficile la battuta a rete.

38' - Prende il fondo Laxalt, cross respinto da Skriniar.

34' - Perisic lascia spazio a D'Ambrosio, cross respinto che termina sui piedi di Vecino; suggerimento errato.

32' - Perisic cerca Icardi in mezzo, passaggio errato.

29' - PERISIC! Perin respinge il cross di Borja Valero, il croato tenta una conclusione spettacolare al volo; para Perin.

28' - Azione avvolgente dell'Inter; Brozovic prolunga per D'Ambrosio che non riesce a crossare.

25' - Ripartenza veloce del Genoa, che coglie impreparata la difesa nerazzurra. Skriniar recupera su Taarabt ma lascia solo Rosi in mezzo, ci pensa un sontuoso Icardi in ripiegamento a sventare la minaccia.

22' - PELLEGRI! Anticipo secco dell'attaccante, che imprime poca forza alla sua conclusione. Handanovic facile.

21' - Inter che ora fatica a trovare varchi, lenta la circolazione palla degli uomini di Spalletti

18' - ICARDI! Conclusione di Vecino da distaza siderale, l'argertino la devia senza creare problemi a Perin.

15' - ROSSETTINI! Colpo di testa debole del centrale, blocca senza patemi Handanovic.

14' - TAARABT! Prova la conclusione da posizione defilata, deviazione ed angolo.

13' - Palla favolosa di Candreva sulla corsa di D'Ambrosio, cross errato del laterale.

10' - Cross velenoso di Candreva, Perin anticipa Icardi ma non blocca la sfera; libera la retroguardia.

9' - Skriniar va in verticale da Perisic, suggerimento arretrato respinto dalla difesa.

8' - Possesso palla prolungato dell'Inter, Genoa che osserva e pressa senza veemenza.

5' - Brozovic dentro per Icardi, controllo e tentativo di girata dell'argentino; Veloso lo blocca.

4' - Inter in spinta in questi primi scampoli di match.

1' - PERISIC! Brozovic spinge sulla sinistra, cross tagliato sul quale non arriva Icardi. Perisic - dietro - controlla e calcia, palla che termina fuori di nulla. Inter già pericolosa.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Juric cambia due pedine rispetto alla probabile. Nella linea di centrocampo, Cofie rileva Bertolacci, mentre sulla trequarti c'è Omeonga a posto di Pandev.

Spalletti conferma le supposizioni della vigilia. Joao Mario si siede in panchina, Brozovic al suo posto. In mediana Borja Valero gioca, Vecino di fianco a lui. Dalbert prende il posto di Nagatomo.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca a San Siro impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Juric vara il 3-4-2-1. In porta Perin, difesa a tre composta da Biraschi, Rossettini e Zukanovic. Veloso e Bertolacci frangiflutti di centrocampo, con Laxalt e Rosi ali. Taarabt e Pandev dietro l'unica punta Pellegri.

Nella Genova rossoblù, si sorride poco. Juric è già sulla graticola - voci insistenti parlano di Oddo possibile nuovo mister - dopo aver racimolato due soli punti in 5 giornate. Un magro bottino, maturato contro il Sassuolo alla prima giornata - 0-0 - e contro il Chievo nell'ultima uscita - 1-1. In mezzo, tre sconfitte contro Juventus, Lazio ed Udinese. Quest'ultima è la sconfitta più pesante, visto lo stato in cui versano Delneri e l'Udinese tutta. Il Genoa vuole ripartire, l'Inter è un cliente difficile ma non impossibile.

Allenamento Genoa - Fonte: genoacfc.it

Le parole di Juric

Il modulo è sempre lo stesso: 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Dalbert. Gagliardini e Vecino in mediana, Brozovic a supporto di Icardi con Candreva e Perisic ali.

La frenata di Bologna ha scombussolato gli equilibri in casa Inter, dopo le 4 vittorie in altrettanti turni. Gli uomini di Spalletti hanno offerto una prova opaca nel turno infrasettimanale, e sono venuti a galla alcuni problemi da risolvere. Rebus sulla trequarti, dove Joao Mario non ha convinto a pieno il mister, che pensa ad uno tra Brozovic ed Eder incastonato tra Perisic e Candreva. Possibile avvicendamento anche dietro, con Borja Valero che potrebbe osservare un turno di riposo. I nerazzurri vogliono ripartire, Genoa tappa fondamentale.

Icardi - Fonte: inter.it

Spalletti in conferenza stampa

Sono 100 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 50 vittorie, il Genoa ne annovera 21, mentre sono 29 i pareggi. L'ultimo head to head risale al maggio scorso; Pandev gela i nerazzurri e regala alla compagine genovana 3 punti fondamentali nella corsa salvezza. Candreva sbaglia un rigore, costringendo l'Inter alla 3° sconfitta consecutiva

La preview del match, offerta dalla nostra redazione

Arbitra Marco Guida coadiuvato da Carbone e Preti, quarto uomo Pezzuto. V.A.R. (video assistant referees) Fabbri, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Pillitteri.