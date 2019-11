Sampdoria - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (2-0): Zapata-Alvarez firmano la vittoria dei blucerchiati

Buonissima partita della Sampdoria che vince 2-0 contro il Milan. Per i padroni di casa a segno Zapata e Alvarez. Male, malissimo i rossoneri mai entrati in partita. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE LA PARTITA, SAMPDORIA 2 MILAN 0

Il gol di Alvarez

92' Terzo e ultimo cambio per Giampaolo. Fuori Torreira, dentro Capezzi

91' GOOOOOOOOOOOL DELLA SAMPDORIA! Appena entrato, Ricky Alvarez punisce subito il Milan e chiude la partita

90' Cambio per Giampaolo: dentro Álvarez e fuori Praet

90' ci saranno 4 minuti di recupero

86' Cutrone segnalato in fuorigioco.

85' Silvestre non trova la porta

84' Calcio di punizione per la Sampdoria

83' Primo cambio per Giampaolo: dentro Verre e fuori un buonissimo Ramirez

82' Ammonito anche Bonucci per proteste

81' Ultimo cambio per Montella: dentro Borini e fuori Abate

79' Fuorigioco di Kalinic

78' Tiro da dimenticare per Rodriguez che spara la palla in tribuna

77' Due cambi per Montella: dentro Cutrone e Calhanoglu, fuori Suso e Bonaventura tra i peggiori in campo

Rivediamo il gol di Zapata

73' Ammonito Donnarumma per proteste

72' GOOOOOOOL DELLA SAMPDORIA: ERRORE DI ZAPATA DISTURBATO DA UN GIOCATORE DELLA SAMPDORIA NEL PRESSING CHE SERVE L'ALTRO ZAPATA E METTE IN RETE L'1-0

67' Fuorigioco di Abate

66' Milan sale d'intensità, Sampdoria che è calata invece

63' Ramirez serve Praet, Donnarumma para centrale

61' Angolo per il Milan

58' Problemi per Praet

56' Si scaldano Calhangolu e Cutrone oltre a Locatelli e Borini

54'Quagliarella va alla conclusione, ma è fuorigioco

52' Angolo per la Sampdoria, ma la palla si perde sul fondo

50' Silvestre spinge Kalinic in area

49' Locatelli e Borini si iniziano a scaldare

48' Milan in attacco

48' Dura entrata di Praet su Suso

46' Angolo per la Sampdoria

45' E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO, Primo possesso palla della ripresa in favore dei rossoneri

13.33 Squadre di nuovo in campo

Buonissimo primo tempo della Sampdoria, ma non ha trovato il gol del vantaggio. Male i rossoneri che non si sono quasi mai resi pericolosi. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO, SAMPDORIA 0 MILAN 0

45' Saranno due minuti di recupero

44' Ottimo passaggio di Suso e per Rodríguez, chiuso in angolo di Bereszynski.

41' cross di Ramirez, il miglior del match, e pericolosa deviazione di Romagnoli, che rischia l'autogol. Angolo per la samp

39' Corner battuto da Bonaventura, la difesa libera

38' Angolo per il Milan

37' Zapata si invola su errore di Kessié, Donnarumma e Cristian Zapata salvano i rossoneri

33' Ramirez commette fallo su Bonaventura

31' Occasione per i rossoneri con Kalinic lanciato a rete, ma Puggioni lo anticipa in uscita

30' Dall'altra parte punizione per i padroni di casa. Fuorigioco di Quagliarella

29' Punizione brutta di Rodriguez direttamente sul portiere

28' Il Milan si fa vedere, punizione per i rossoneri

25' Altro passaggio sbagliato da Kessie, oggi l'ex Atalanta non c'è

23' E' sempre la Sampdoria che attacca, ma il Milan chiude bene

22' Altro angolo in favore dei padroni di casa che dettano i ritmi in questo avvio di partita

22' Il Milan fa fatica a proporsi con costanza davanti

19' Buon triangolo tra Kessie-Suso, ma l'ex atalanta sbaglia il passaggio, esce Puggioni.

18' I padroni di cada spingono, ma ancora senza trovare spiragli. Palla che è sempre tra i piedi della Sampdoria

17' Angolo per la Sampdoria

13' Azione della Sampdoria, Zapata di testa, ma era in fuorigioco, Donnarumma para. Milan in difficoltà però

12' Strinic rientra

10' Il terzino blucerchiato rimane a terra dolorante, si scalda Murru

10' Duro contrasto Abate-Strinic

8' Buonissimo avvio dei padroni di casa, un pò meno invece quello del Milan

6' Rossoneri fanno fatica ad uscire

5' Rischia tantissimo il Milan con una palla persa di Bonucci, ma Quagliarella spreca tutto

5' Il Milan riparte

2' VALERI ANNULLA LA CHIAMATA, SARA' ANGOLO

2' RIGORE PER LA SAMPDORIA, VALERI CHIAMA IL VAR.

1' Fuorigioco di Abate, ma bellissimo passaggio di Bonucci

E' INIZIATA SAMPDORIA - MILAN: Prima palla giocata dai padroni di casa

12.29 Milan e Sampdoria fanno il loro ingresso in campo

12.27 Squadre ancora nel tunnel

12.26 Christian Abbiati: "Partita trappola? Affrontiamo una squadra molto ben organizzata, ma noi cerchiamo un passo in più verso il miglioramento".

12.22 Fassone e Mirabelli a bordo campo con Montella nel pre partita

12.16 Pillole statistiche: Tutti gli ultimi tre incontri tra Sampdoria e Milan in Serie A sono terminati 1-0: una vittoria per i blucerchiati e due per i rossoneri

12.11 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, D. Zapata. A disp.: Tozzo, Andersen, Sala, Caprari, Djuricic, Alvarez, Linetty, Regini, Verre, Capezzi, Murru, Kownacki. All. Giampaolo

MILAN (3-5-1-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso, Kalinic. A disp.: Donnarumma A., Storari, Musacchio, Paletta, Calhanoglu, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, André Silva. All. Montella

12.03 Facciamo un salto negli spogliatoi

11.58 Duvan Zapata ha parlato a Premium Sport: “Sappiamo che sarà molto difficile con il Milan, ma abbiamo preparato bene la partita. Loro hanno un modulo di giocare particolare e per noi cambia un po’ il modo di andare a pressarli. Con Quagliarella va tutto bene, è una brava persona ed un bravo ragazzo e speriamo di fare tanti gol insieme".

11.51 L'arrivo dei giocatori del Milan allo stadio

11.44 Le parole di Jack Bonaventura a Milan Tv: "La Samp è organizzata, ha qualità. Per noi è un test importante, dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo provato in settimana. Possiamo crescere ancora tanto. Ci sono tanti giocatori nuovi, ci vorrà un po’ di tempo per arrivare al 100% ma siamo sulla strada giusta".

11.36 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA SAMPDORIA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, D. Zapata. A disp.: Tozzo, Andersen, Sala, Caprari, Djuricic, Alvarez, Linetty, Regini, Verre, Capezzi, Murru, Kownacki. All. Giampaolo

11.33 LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

MILAN (3-5-1-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso, Kalinic. A disp.: Donnarumma A., Storari, Musacchio, Paletta, Calhanoglu, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, André Silva. All. Montella

11.30 Buongiorno

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Sampdoria- Milan. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live il lunch match di questa sesta giornata di Serie A. Restate con noi!

Dodici punti per i Milan, reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro la Spal, otto per i blucerchiati, reduci dal pari per 0 a 0 contro il Verona.

Dopo il pareggio contro l'Hellas, la Sampdoria è pronta al primo vero grande appuntamento della stagione. Giampaolo accantona il turnover e schiera tutti i pezzi forti dal primo minuto, ovvero Zapata, Ramirez e Strinic. I blucerchiati sono ancora imbattuti in stagione.

Il Milan è chiamato confermare quanto di buono visto contro l'Austria Vienna, l’Udinese e la SPAL, e dimenticare in maniera definitiva la pesante sconfitta nell'ultima trasferta in Serie A contro la Lazio.

getty

Ancora qualche dubbio di formazione per Montella: Cristian Zapata, con ogni probabilità, sarà di nuovo preferito a Mateo Musacchio. In avanti il duo offensivo sarà formato da Nikola Kalinic e Jesus Suso. Al fianco di Franck Kessié e Lucas Biglia, dovrebbe esserci Giacomo Bonaventura, in vantaggio rispetto ad Hakan Calhanoglu. Calabria non ce la fa, a destra ci sarà ancora Abate.

A dirigere il match tra Sampdoria e Milan sarà Paolo Valeri. Gli assistenti saranno Alessandro Giallatini e Giulio Dobosz. Il quarto uomo, invece, Riccardo Pinzani

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Marco Giampaolo: "Farò giocare la formazione migliore per questa partita, chi doveva riposare ha riposato. Giocheranno gli undici che sul piano fisico e mentale saranno in grado di giocare un impegno importante contro una squadra forte. Ho visionato le partite dei rossoneri: è una squadra che allunga gli avversari, usa molto il portiere".

sampdoria

Vincenzo Montella: "Dobbiamo alzare gli obiettivi, l’asticella. Arriveranno gare molto difficili: il derby, la Roma, la Juventus e il Napoli. Questa è la prima del ciclo, una delle più complicate. La squadra è carica e motivata, anche la classifica è abbastanza soddisfacente. Ci auguravamo un simile inizio, con tanti nuovi è sempre difficile trovare subito i risultati".

acmilan

I CONVOCATI

Sampdoria

Portieri: Hutvagner, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

Milan

PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

acmilan

LA PROBABILE FORMAZIONE

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszy?ski, Silvestre, Regini, Strini?; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagliarella, D. Zapata. A disposizione: Viviano, Tozzo, Sala, Ferrari, Andersen, Murru, Capezzi, Verre, Linetty, Álvarez, Caprari, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (3-5-1-2): G. Donnarumma; C. Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso, Kalini?. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Borini, Musacchio, Gómez, Paletta, Mauri, Locatelli, Çalhano?lu, A. Silva, Cutrone. Allenatore: Montella.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La partita di quest'oggi sarà la numero 60 giocata a Genova tra queste due squadre. I precedenti sono a favore del Milan : 23 vittorie, 17 sconfitte e 19 pareggi.

Fabio Quagliarella - nonostante abbia affrontato i rossoneri in 20 occasioni - ha segnato una sola rete contro il Milan in Serie A.

Tutti gli ultimi tre incontri tra Sampdoria e Milan in Serie A sono terminati 1-0 (una vittoria per i blucerchiati e due per i rossoneri), dopo il 4-1 per il Milan del novembre 2015

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella torna a Marassi dopo aver giocato nella Sampdoria dal 1996 al 1999 ( 83 presenze e 54 reti) e nella stagione 2007-08 (13 presenze e 4 reti). L'allenatore campano è stato anche tecnico dei blucerchiati nella stagione 2015-16.

La Sampdoria ha sia segnato che subito gol nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato, il Milan ha fatto lo stesso in sette delle ultime otto trasferte.

Fuori casa i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A, perdendo tre volte e pareggiando quattro nel parziale.

[fonte: acmilan, Opta e sampdoria]