Risultato Genoa - Bologna in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Palacio! (0-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

In attesa di tutti gli altri match, Bologna che sale 9° ad 11 punti e Genoa che resta penultimo a 2.

49' - Termina qui la gara. Il Bologna espugna il Ferraris.

47' - Palladino si smarca a centro area e colpisce indisturbato, palla che termina fuori di nulla. Rocchi però annulla tutto, fuorigioco.

46' - Quattro minuti di extra time.

45' - GALABINOV! PALO! Cross perfetto di Zukanovic, Galabinov effettua una gran torsione - colpendo di spalla - ed impatta; palla che si stampa all'incrocio dei pali

42' - PALLADINO! Vede spazio sulla trequarti, e calcia; nessun problema per Mirante.

41' - PANDEV! Palladino protegge palla sulla sinistra, suggerimento centrale per la deviazione di Pandev sotto porta; blocca Mirante.

40' - Giallo per Veloso.

39' - VELOSO! Conclusione di prima del centrocampista, palla che gira ed esce.

37' - Palacio lancia Destro che si muove sul filo del fuorigioco, Lazovic rimonta e chiude.

35' - Cambio Bologna: De Maio per Poli. Si torna a tre dietro.

34' - Palacio protegge palla e si prende fallo, lavoro enorme del 24.

32' - Cambio Genoa: fuori Biraghi, dentro Pandev.

31' - Genoa che reagisce, provando ad affacciarsi dalle parti di Mirante.

29' - PALACIOOOOO! VANTAGGIO BOLOGNAAAA! Velo di Destro per Palacio, l'ex Inter sposta Laxalt in corsa, e timbra il vantaggio con l'esterno, in caduta. 0-1.

27' - MIRANTE PAZZESCO! DUE VOLTE! Lazovic fa man bassa della fascia destra, cross dentro per il piattone di Galabinov; miracolo dell'estremo difensore. Palla che finisce sui piedi di Veloso; sinistro che mira l'incrocio; ancora Mirante a togliere le castagne sul fuoco.

26' - Cambio Bologna: Torosidis per Krafth.

24' - DESTRO! Riceve un ottimo cross, si muove e brucia Rossettini sul tempo; palla fuori.

22' - RICCI! Velo di Laxalt che sguinzaglia Palladino; l'esterno entra in area, paio di finte e servizio interno per Ricci; destro di prima intenzione alto. Grande azione.

20' - LAXALT! Rasoiata del centrale che sbaglia - e non di poco - la traiettoria.

19' - PALACIO! Riceve palla e sterza effettuando un dribbling sontuoso; prova a cercare il secondo palo senza fortuna. Poli era libero, non visto.

17' - Cambio Genoa: fuori Rosi, dentro Lazovic.

16' - Recupera Poli in mezzo, palla larga per Palacio che cerca Destro al centro; Rossettini svetta e chiude

15' - Cambio Bologna: Destro prende il posto di Petkovic

14' - Cross forte e basso di Ricci, Galabinov taglia ma Helander lo chiude in scivolata.

13' - Palladino scappa sulla corsia di destra, cross in mezzo per Ricci anticipato dalla diagonale provvidenziale di Donsah.

11' - Match più vivace nel 2° tempo, squadre più propense ad offendere.

8' - PALACIO! Punizione bassa di Verdi, Palacio non controlla in prima battuta, poi fa fuoco sulla respinta; palla che - deviata - rimbalza in angolo.

7' - VERDI! Serpentina centrale del laterale, destro tambureggiante che costringe Perin ad un grande intervento.

3' - Azione personale di Laxalt, che converge centralmente e subisce il fallo di Krafth. Rocchi inizialmente fa proseguire, poi si consulta con il 4° uomo e concede fallo e giallo.

2' - Gran lavoro di Laxalt sulla sinistra, cross lungo spedito in angolo da Helander.

1' - Galabinov subito attivo; il neo entrato prova a battagliare in area senza fortuna.

1' - Al via il secondo tempo.

Cambio all'intervallo: Galabinov per Pellegri

Primo tempo avaro di emozioni. Veloso e Petkovic - inizialmente pericolosi - provano a scuotere le rispettive compagini, che però restano compatte ed imballate. Si attende un secondo tempo migliore.

45' - Finisce il primo tempo, senza recupero.

44' - Mbaye monopolizza la corsia mancina, cross respinto in angolo.

44' - Petkovic sposta palla a Rossettini, fallo ed ammonizione

42' - Adesso prova a spingere il Bologna, che fa girare palla velocemente.

39' - Ricci fa passare intelligentemente il pallone, e subisce il fallo inevitabile di Helander. Giallo per il difensore.

38' - Primo controllo orientato di Donsah volto a convergere verso il centro; il centrocampista calcia, ma sbaglia completamente la conclusione.

37' - Tracciante di Cofie e ridosso del limite; destro che si perde alto.

36' - VELOSO! Palladino riceve spalla alla porta, tocco a rimorchio per la conclusione di esterno sinistro firmata Veloso. Out.

33' - Laxalt corre sulla mancina, poi cerca dentro Pellegri. Anticipato il 64.

30' - Poco calcio in questo frangente.

27' - Pulgar ostacola fallosamente Ricci, punzione.

26' - Verdi si frappone tra Veloso e Laxalt lanciando Palacio; l'ex Inter scarta Zukanovic e crossa, nessuno raccoglie il suggerimento.

22' - Si gioca molto a centrocampo, pochi tiri nello specchio e pochi guizzi.

18' - Pellegri scarica per Ricci, cross lungo all'indirizzo di Laxalt che controlla a scarica su Veloso: destro altissimo.

15' - PETKOVIC! Verdi fa ripartire l'azione con un fantastico colpo di tacco, sfera che arriva a Palacio, il quale prende - grazie ad una falcata imponente - il fondo e crossa per Petkovic; controllo e tiro, para Perin.

13' - VELOSO! Sponda di Pellegri per l'arrivo del centrocampista; rasoiata facile da bloccare.

12' - Attacca con rigore il Genoa, Bologna che fa buona guardia.

9' - Rosi lancia Pellegri verso la porta, Rocchi rileva fuorigioco.

6' - Entrata vistosa e pericolosa di Pellegri su Pulgar. Giallo per il baby genoano.

5' - Pellegri si butta dentro, tentando di seguire un suggerimento dalle retrovie; Helander lo scherma alla perfezione.

3' - Match fisico. Veloso atterra Mbaye a centrocampo.

2' - Tracciante profondo di Veloso, Rosi tenta di colpire appoggiandosi in maniera esagerata su Krafth. Fallo.

2' - Fallo di Pulgar sulla trequarti, punizione.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Donadoni cambia modulo rispetto a Sassuolo, e pesca dalla panchina. Mirante torna tra i pali, nei quattro di difesa; Mbaye si posiziona a destra con Di Maio che salta a favore di Krafth, terzino sinistro. Poli, Pulgar, Donsah frangiflutti di centrocampo, Verdi e Petkovic a supporto di Palacio. Masina fuori, out proprio nell'allenamento pre partita.

Juric conferma la squadra sfoggiata a Milano fino alla cintola, poi cambia. Offensivamente, salva solo Pellegri. Out Omeonga - squalificato, rosso - e Taarabt, dentro Ricci e Palladino nel tridente.

Le formazioni ufficiali.

<br />

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Genoa vs Bologna, secondo anticipo della settima giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca al Ferraris, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Rocchi.

Il Genoa approda alla partita in una situazione semi-disperata. Due i punti raccolti finora, quattro sconfitte all'attivo. Juric è a caccia di un successo scaccia-crisi per rinsaldare la panchina e stoppare la descensio ligure. Il pubblico di casa può giocare un ruolo primario.

Discorso diverso per il Bologna, forte di un recente successo esterno al Mapei Stadium. Otto i punti in classifica, una situazione di assoluta tranquillità. Donadoni può preparare al meglio la sfida, acuendo le lacune del Grifone.

Juric spegne una possibile protesta ed annuncia alcuni dubbi di formazione. "Io penso che nel momento in cui gira male bisogna essere uniti, sennò vai allo sfascio. Nei miei ragazzi vedo una volontà di uscire da questo momento, isolandoci da tutto. I tifosi ieri sono stati molto vicini ed è una cosa molto importante". La conferenza completa

Donadoni insegue un ulteriore cambio di passo. Il Bologna deve limare qualche mancanza di personalità. In conferenza, un accenno anche allo stato attuale del gruppo, senza dimenticare i prossimi rivali. Rispetto assoluto per il Genoa.

Genoa - Twitter

Nel Genoa, assenze pesanti. Fuori Izzo - lunga squalifica - Taarabt e Omeonga - cartellino rosso a San Siro nell'ultimo turno - Lapadula e Spolli, problemi fisici. Nel Bologna, invece, out Krejci, Falletti, Keita e Di Francesco.

3-4-3 per Juric. Veloso e Laxalt non sono al meglio, l'obiettivo però è chiaro: collocarli in campo dal primo minuto per non spogliare la squadra di pensiero e corsa. Rosi sulla destra, Cofie a completare il pacchetto centrale. Pellegri è in vantaggio su Galabinov davanti, Palladino e Ricci le frecce esterne. Rossettini, Biraschi e Zukanovic a protezione di Perin.

Nel Bologna, Petkovic è l'ariete, con Palacio e Verdi ad agire alle spalle del n.7. Possibile anche un atteggiamento più prudente, con Petkovic inizialmente in panchina e l'inserimento di De Maio. Donsah, Pulgar e Poli nella zona nevralgica, Helander e Gonzalez a blindare la porta di Mirante. Mbaye e Masina i laterali bassi.