Milan - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-2): Dzeko, Florenzi regalano la vittoria ai giallorossi

Prezioso successo della Roma che vince a San Siro grazie ai gol di Dzeko e Florenzi. Giallorossi che si confermano e sono in piena lotta per un posto in Champions League. Il Milan gioca bene fino al 70esimo ma poi in un amen subisce i due gol degli avversari. La prestazione dei rossoneri è stata positiva, nonostante la sconfitta i tifosi hanno applaudito i propri giocatori. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di VAVEL ITALIA!

FINISCE LA PARTITA MILAN 0 ROMA 2

92' ANgolo per il Milan, ma la palla si perde sul fondo

90' Ci saranno 3 minuti di recupero

86' Cambio per Di Francesco: esce Manolas, dentro Juan Jesus

84' -Cambio per il Milan: entra Bonaventura, esce Borini

82' Tiro di Pellegrini, palla fuori

80' Milan davvero sfortunato che nel miglior momento subisce i due gol della Roma!

79' MILAN IN DIECI UOMINI: seconda ammonizione per Calhanoglu, che viene espulso.

Rivediamo i gol!

78' Cambio per Montella: fuori Kalinic, al suo posto Cutrone

76' GOOOL DELLA ROMA, RADDOPPIO DEI GIALLOROSSI CON FLORENZI: Destro di Nainggolan, Donnarumma respinge sui piedi del giovane Florenzi che insacca in rete il 2-0

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA CON DZEKO: Forse nel miglior momento del Milan l'attaccante la sblocca con un gran gol. Forse deviazione di Romagnoli

70' Fuorigioco di Kalinic

66' Grande chance per il Milan con Kalinic, ma blocca Alisson.

63' Milan molto propositivo in questo momento

62' Giallo per biglia che ferma Florenzi in modo falloso

62' BONUCCI ad un passo dal gol. Grande parata di Allison

61' Dall'altra parte subito angolo per il Milan

60' DONNARUMMA SALVA IL MILAN: Pellegrini serve Florenzi che calcia da solo davanti al portiere rossonero, ma Donnarumma para

57' importante occasione con Andre' Silva che non arriva sul bel cross di Rodriguez

55' Ma dall'altra parte la Roma conquista corner, la difesa rossonera allontana

54' Tiro deviato di Çalhanoglu, angolo per il Milan

53' La partita di innervosisce

50' contatto tra e Bonucci, l'attaccante bosniaco perde le staffe e manda a quel paese l'arbitro: ammonito

50' Aggressivo ora il Milan

46' Bonucci a terra in area. Banti fa segno di rialzarsi

45' Brutto fallo di De Rossi su Borini, punizione per il Milan

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO: prima palla giocata dai padroni di casa

19.06 Le squadre stanno rientrando in campo

19.00 Strootman fuori per una forte contusione all'adduttore

Dopo i primi 45 minuti (più 2 di recupero il ndr) ancora 0-0 tra Roma e Milan: buona partita giocata da entrambe, grande equilibrio a San Siro. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO MILAN 0 ROMA 0

46' Azione insistita del Milan che va al tiro con Kessie, palla fuori

45' Angolo per il Milan

45' Ci saranno due minuti di recupero

43' Pellegrini manda a spasso la difesa del Milan, ma non riesce a incrociare il tiro e Donnarumma para

41' Buona manovra dei rossoneri che vanno al tiro con Calhanoglu, ma il turco calcia male e la palla finisce fuori

40' Un pò in affanno la Roma

37' Kessiè prova l'assist al limite dell'area, blocca la difesa della Roma

36' Dzeko, in area, viene fermato da Rodriguez.

34' Va Kolarov, la difesa del Milan libera

33' Çalhanoglu è il primo ammonito della partita: brutto fallo del turco su Bruno Perez

31' Ora è la Roma ad alzare il baricentro

29' Primo cambio per la Roma: dentro Pellegrini, e fuori Strootman per infortunio

29' Angolo per la Roma

27' Cross di Borini da destra: Fazio anticipa André Silva

24' Kessié prima liscia, poi prova il tiro dalla trequarti, palla fuori

21' Buon assist di Kolarov, al volo Florenzi: facile per Donnarumma

19' Tiro al volo di Florenzi dall'interno dell'area di rigore, blocca il portiere rossonero

17' - Donnarumma sbaglia il rinvio, Strootman prova il tiro dalla trequarti: palla fuori

16' Fuorigioco chiamato a Kalinic

15' Fallo in attacco di Kalinic

14' Il Milan torna a farsi vedere, angolo per i rossoneri

11' Fuorigioco di rientro di El Shaarawy

10' Cross di Florenzi deviato, altro corner per i giallorossi

9' Nainggolan guadagna il primo calcio d'angolo per la Roma

9' Subito ritmi alti tra le due squadre

7' El Shaarawy cerca Dzeko, ma ma #Donnarumma esce dall'area ed anticipa il bosniaco

6' Buon momento del Milan in fase offensiva

6' Tiro cross di Rodriguez, nessun problema per Alisson

6' Copertura di Bruno Perez su Kalinic, ma i rossoneri recuperano palla

5' Il Milan alza il baricentro

3' Il capitano della Roma si rialza

3' De Rossi rimane a terra dopo un contatto con Çalhanoglu

2' Ma la Roma è nuovamente in attacco

1' Nainggolan perde palla ed il Milan può ripartire

0-0 E' INIZIATA MILAN - ROMA: prima palla giocata dai giallorossi

18.00 Le squadre entrano in campo

17.48 Le immagini del riscaldamento dei rossoneri

17.37 Anche Dida ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Donnarumma ha fatto benissimo a rimanere, oggi vedremo in campo due grandi portieri"

17.30 Il doppio ex Cafu glissa: "Tifo per un pareggio".

17.28 Anche il Milan entra in campo

17.26 La Roma entra in campo per il riscaldamento finale

17.23 Le immagini da San Siro

17.16 Anche Fazio è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: "Il Milan è completamente cambiato, sarà tutta diversa rispetto all'anno scorso. Vogliamo i 3 punti per proseguire la nostra crescita prima delle Nazionali. Hanno due ottime punte, dobbiamo essere bravi noi difensori a contenerli".

17.10 Le parole di Musacchio a MilanTv all'arrivo allo stadio: "Bella emozione segnare, sono stato fortunato di segnare il mio primo gol con il Milan ma la cosa più importante è stata la vittoria. Oggi è una gara contro una grandissima squadra, noi vogliamo e dobbiamo vincere. Abbiamo tanta voglia di giocare. Dzeko? Non è solo lui davanti, dovremo essere bravi tutti".

17.04 Le formazioni ufficiali di MILAN - ROMA

MILAN: (3-5-2) Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Biglia, Çalhanoglu, Rodríguez; Silva, Kalinic. A disp.: Storari, Donnarumma, Paletta, Zapata, Abate, Calabria, Bonaventura, Mauri, Locatelli, Montolivo, Suso, Cutrone All. Montella

ROMA: (4-3-3) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. A disp.: Skorupski, Lobont, Moreno, Juan Jesus, Castan, Pellegrini, Gonalons, Gerson, Antonucci, Under. All. Di Francesco

17.00 Eccoci collegati

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Milan - Roma! Io sono Radice Arianna e vi racconterò live questo interessante match. Fischio d'inizio ore 18.00, restate con noi!

Esame Roma per il Milan di Vincenzo Montella: dopo la sconfitta contro la Sampdoria e la risicata vittoria contro il Rijeka in Europa League il tecnico rossonero si trova davanti al primo bivio della stagione.

Il Milan è chiamato a offrire una prestazione di alto livello e a fare punti. Un'eventuale ko contro i giallorossi non costerebbe la panchina all'allenatore campano, ma indebolirebbe ulteriormente la sua posizione.

Montella deve fare a meno di Antonelli, oltre che del lungodegente Conti, ma si affida nuovamente al 3-5-2, le due punte saranno André Silva e Kalinic e Borini il quinto di destra.

Anche la Roma è alla ricerca di una svolta, o meglio: se i giallorossi usciranno da San Siro con i tre punti acquisirebbero quella famosa consapevolezza nei propri mezzi che gli consentirebbero di fare il salto di qualità.

La squadra capitolina viene da tre successi e dieci gol realizzati nelle ultime tre partite di campionato. La Roma pian piano, tra lo scetticismo, cresce sia in termini di punti, e di gioco.

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Emerson, Karsdorp, Shick, Defrel e Perotti. A centrocampo torna dall'inizio De Rossi, sarà Florenzi ad affiancare Dzeko ed El Shaarawy in attacco.

A dirigere l'incontro sarà l'esperto Luca Banti della sezione arbitrale di Livorno.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo di Montella: "Sento aria di svolta, mi sembra che la squadra si sia sbloccata e stia cercando di allontanare l'ansia. Il terzo gol al Rijeka è importante per voglia e sacrificio dimostrato, siamo una squadra che ha orgoglio e coraggio, esempio di ciò che ci serviva e ci mancava. Se Gigio avesse parato il rigore, non avremmo fatto un'esperienza fondamentale per crescere ulteriormente".

Eusebio di Francesco: "Siamo migliorati molto anche se ci serve più continuità durante la gara. Per il resto, ben venga il fatto di non partire favoriti, ma ci si aspetta tanto da me e dalla Roma e questo non deve toglierci responsabilità”. Nel calcio però sempre più spesso, vedi Ancelotti, c’è poca pazienza: “Qui siamo bravi a fare e disfare in 90’".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

Roma

PORTIERI: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski

DIFENSORI: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres, Konstantinos Manolas, Leandro Castan

CENTROCAMPISTI: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson

ATTACCANTI: Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (3-5-2): Gianluigi Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Ricardo Rodríguez; André Silva, Kalinic.

A disposizione: Storari, Antonio Donnarumma, Zapata, Paletta, Abate, Calabria, Montolivo, Locatelli, José Mauri, Bonaventura, Suso, Cutrone.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Indisponibili: Conti, Antonelli, Montolivo

Squalificati: -

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Castan, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under.

All.: Di Francesco.

Indisponibili: Karsdorp, Schick, Moreno, Perotti, Defrel

Squalificati: -

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Dopo una serie di tre partite senza successi contro il Milan in campionato (2N, 1P), la Roma ha vinto le ultime tre sfide con i rossoneri

Gli ultimi cinque precedenti.

7 maggio 2017 – Milan-Roma 1-4 (7′ Dzeko; 25′ Dzeko; 75′ Pasalic; 77′ El Shaarawy; 86′ rig. De Rossi).

14 maggio 2016 – Milan-Roma 1-3 (19′ Salah; 59′ El Shaarawy; 82′ Emerson Palmieri; 87′ Bacca).

9 maggio 2015 – Milan-Roma 2-1 (40′ Van Ginkel; 59′ Destro; 73′ rig. Totti).

16 dicembre 2013 – Milan-Roma 2-2 (13′ Destro; 29′ Zapata; 51′ rig. Strootman; 77′ Muntari).

12 maggio 2013 – Milan-Roma 0-0

Il Milan ha vinto le prime tre partite di Serie A giocate in casa, segnando sempre esattamente due reti; i rossoneri inoltre hanno trionfato in otto degli ultimi 10 incontri casalinghi (due sconfitte, l’ultima delle quali contro la Roma.

